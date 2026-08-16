Barna: Ne mogu da kažem da mi je izmaklo zlato

Zlatnu medalju i dominantnu pobedu odneo je ukrajinski plivač Nikita Šeremet, ali srpski as nema za čim da žali.

„Trka je super prošla, ne mogu da kažem da sam nešto pogrešio, da mi je izmaklo zlato ili da sam nešto loše uradio. Sve je prošlo kako treba. Nažalost, nisam bio dovoljno dobar za zlato, ali i srebro je super, zadovoljan sam i nadam se da ću uspeti još da 'spustim' vreme“.

Srpski as je naglasio da već razmišlja o narednim izazovima, prvenstveno o Svetskom prvenstvu koje se sledeće godine održava u Budimpešti.

„Sada je plan da se analizira ova trka, da svaki segment posebno pregledamo i vidimo gde još može da se napreduje i 'spusti' vreme, iako je ovo dosta dobro. Biće potrebno još brže da se pliva sledeće godine u Budimpešti da bi se osvojila medalja. Sada me čeka kratka pauza, a onda se vraćam treninzima“, zaključio je Barna.