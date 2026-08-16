Dok ostali kiksiraju, Bešiktaš rutinira: Nisu to samo Vlahović i Trosar, ima jedan momak iz Benina
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 22:31
Tim Vinčenca Italijana, za razliku od Fenera i Galate, pobedom startovao u ligi protiv Ejupa - 1:0
Hteo je Dušan Vlahović odmah na teren, ali je šef stručnog štaba rekao da malo sačeka. Makar jednu nedelju. Nije u pitanju nikakva nesuglasica, jednostavno, Vinčenco Italijano smatra da Srbin još uvek nije u punoj formi. Zato nije ni bio u konkurenciji za meč protiv Ejupa. Međutim, Srbin je iz lože gledao slavlje novih saigrača koji još uvek nisu primili gol od početka sezone. Ukupno 450 minuta (1:0).
Nije to bila blistava partija ekipe Vinčenca Italijana, ali su igrali taman onoliko koliko im je bilo potrebno da upišu prvu pobedu u novoj sezoni. Naravno, interesantno je što je Leandro Trosar upisao debi, ali ovo je bilo veče Žuniora Olaitana. Ovog momka je Bešiktaš doveo iz Geztepea prethodne zime za 5.000.000 evra i na početku ove sezone je jedan od najboljih igrača ekipe.
Izabrane vesti
Večeras je carovao sredinom terena. Bukvalno se sve vrtelo oko njega. Čak je upisao asistenciju za jedini gol koji je postigao Vaclav Černi. Presekao je loptu na sredini, a onda uputio lepo lob dodavanje sa puno osećaja, te se Černi upisao u strelce. O tome koliko je Olaitan odigrao dobru utakmicu govori činjenica da je imao pet ključnih dodavanja i da je samo tri puta pogrešio u pasu (55 od 58).
Briljirao je nekadašnji fudbaler Grenobla i zasluženo je proglašen za igrača utakmice. Bešiktaš je jedini od kandidata za titulu uspeo da ostvari pobedu. Fener je izgubio, a Galata odigrala nerešeno. Za razliku od njih, tim Vinčenca Italijana nije zatrokirao. Još samo da Vlahović zaigra.
TURSKA 1 – 1. KOLO
Petak
Galatasaraj - Čorum 2:2 (0:0)
/Osimen 53, 90 - Kiziridis 59, Ramirez 61/
Subota
Kasimpaša - Trabzon 1:1 (0:1)
/Benedičak 55pen - Saviolo 43/
Konja - Rize 0:1 (0:0)
/Lači 90+7pen/
Genčlerbirligi - Fenerbahče 2:1 (0:1)
/Tongja 37, Ulgun 56 - Taliska 13/
Gazijantep - Alanja 1:1 (0:1)
/Soresku 61 - Ruan 20/
Nedelja
Bašakšehir - Kodžaeli 2:0 (1:0)
/Operi 14, Šomurodov 72/
Amed - Erzurum 3:0 (0:0)
/Saba 53, 62, Gul 70/
Bešiktaš - Ejup 1:0 (1:0)
/Černi 25/
Ponedeljak
20.30: (2,15) Samsun (3,35) Geztepe (3,45)
***kvote su podložne promenama