Dok ostali kiksiraju, Bešiktaš rutinira: Nisu to samo Vlahović i Trosar, ima jedan momak iz Benina

Hteo je Dušan Vlahović odmah na teren, ali je šef stručnog štaba rekao da malo sačeka. Makar jednu nedelju. Nije u pitanju nikakva nesuglasica, jednostavno, Vinčenco Italijano smatra da Srbin još uvek nije u punoj formi. Zato nije ni bio u konkurenciji za meč protiv Ejupa. Međutim, Srbin je iz lože gledao slavlje novih saigrača koji još uvek nisu primili gol od početka sezone. Ukupno 450 minuta (1:0).

Nije to bila blistava partija ekipe Vinčenca Italijana, ali su igrali taman onoliko koliko im je bilo potrebno da upišu prvu pobedu u novoj sezoni. Naravno, interesantno je što je Leandro Trosar upisao debi, ali ovo je bilo veče Žuniora Olaitana. Ovog momka je Bešiktaš doveo iz Geztepea prethodne zime za 5.000.000 evra i na početku ove sezone je jedan od najboljih igrača ekipe.