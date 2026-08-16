Gavrić jedino što vredi u Đeru: Treći gol u sezoni, ali novi kiks šampiona (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 22:35
Prvak Mađarske nije uspeo da savlada ni Debrecin (1:1) u 4. kolu tamošnjeg šampionata
Očajno je otvorio sezonu aktuelni šampion Mađarske, Đer. Eliminisan je iz kvalifikacija za Ligu šampiona od Vikingura iz Rejkjavika, potom i iz kvalifikacija za Ligu konferencije od Rige, dok je u domaćem prvenstvu već zabeležio dva kiksa iz prve tri utakmice. Posle Vašaša (2:2) ove nedelje je prosuo bodove i na gostovanju Debrecinu – 1:1 (0:1).
Jedina svetla tačka je srpski fudbaler Željko Gavrić, koji je vrlo efikasan od početka sezone. Protiv Debrecina je nekadašnji krilni napadač Crvene zvezde ponovo bio strelac, u 41. minutu je doneo prednost njegovom timu.
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Bližio se kraj poluvremena, igralo se do tada mnogo više na polovini Đera, kada je upotrebljivu loptu u prostor dobio hrvatski fudbaler Daniel Štefulj. Uspeo je da je stigne, da pošalje povratno dodavanje u srce šesnaesterca, a Gavrić je sve to lepo pratio i šutem iz prve pogodio mrežu.
Bio je to treći pogodak 25-godišnjeg fudbalera od početka sezone, i to na trećoj uzastopnoj koju je igrao. Prethodno je zatresao mreže Vašaša i Rige.
U prvenstvu je Gavrić propustio utakmicu sa Njirehazom (4:0), dok je susret sa Ferencvarošem odložen zbog Evrope. Nažalost po njega, Debrecin je u drugom poluvremenu stigao do izjednačenja.
Doneo ga je španski defanzivac Adrijan Gerero u 50. minutu, a kasnije je Debrecin čak bio i bliži pobedi, pošto je imao nekoliko dobrih šansi. Nije došao do nje, pa sada Đer ima pet poena, a Debrecin četiri.
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