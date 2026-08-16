Gavrić jedino što vredi u Đeru: Treći gol u sezoni, ali novi kiks šampiona (VIDEO)

Bližio se kraj poluvremena, igralo se do tada mnogo više na polovini Đera, kada je upotrebljivu loptu u prostor dobio hrvatski fudbaler Daniel Štefulj. Uspeo je da je stigne, da pošalje povratno dodavanje u srce šesnaesterca, a Gavrić je sve to lepo pratio i šutem iz prve pogodio mrežu.

Bio je to treći pogodak 25-godišnjeg fudbalera od početka sezone, i to na trećoj uzastopnoj koju je igrao. Prethodno je zatresao mreže Vašaša i Rige.

U prvenstvu je Gavrić propustio utakmicu sa Njirehazom (4:0), dok je susret sa Ferencvarošem odložen zbog Evrope. Nažalost po njega, Debrecin je u drugom poluvremenu stigao do izjednačenja.

Doneo ga je španski defanzivac Adrijan Gerero u 50. minutu, a kasnije je Debrecin čak bio i bliži pobedi, pošto je imao nekoliko dobrih šansi. Nije došao do nje, pa sada Đer ima pet poena, a Debrecin četiri.

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