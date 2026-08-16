Tiknizjan sutra u Atini, neće igrati protiv Viktorije

Crvena zvezda i Olimpijakos su načelan dogovor oko transfera jermenskog reprezentativca postigli tokom jučerašnjeg dana, ali je inicijalna ideja bila da on pojača atinske crveno-bele tek nakon što beogradskim pomogne u pohodu na grupnu fazu Lige Evrope. Međutim, dolaskom Alberta Rijere na mesto trenera Zvezde došlo je do promene plana, pa će se Tiknizjan već početkom nadolazeće sedmice pridružiti ekipi Hosea Luisa Mendilibara.

Podsetimo, srpski šampion je zamenu za njega već pripremio u vidu Mihaila Ristića, s tim da njegov dolazak na stadionu Rajko Mitić još nisu ozvaničili, a rok za registraciju igrača za dvomeč sa češkim timom je do srede u ponoć. Pride, pitanje je da li je doskorašnji član Selte spreman da odmah uskoči u tim. Stoga ostaje da se vidi šta će bez prirodnog levog beka - jer podsetimo da je Adem Avdić povređen - spremiti Rijera za debi u novom klubu. Jedna od opcija svakako je i Jong vu Seol, koji vrlo dobro pokriva i drugu stranu terena.

Što se finansijskih detalja tiče, Zvezda od Tiknizjanove prodaje može da računa na garantovanih 5.000.000 evra, dok bi još 2.000.000 mogla da dobije kroz bonuse. Sam fudbaler potpisaće četvorogodišnji ugovor vredan 1.100.000 evra po sezoni, što je ozbiljan skok u odnosu na beogrdska primanja koja su iznosila 700.000 evra.