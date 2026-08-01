Beograd centar MMA sveta: UFC garantuje spektakl, Medić i Rakić najavili pobede, svi čekaju Janičića

Od regionalnih boraca na glavnoj i preliminarnoj karti nastupiće još Aleksandar Rakić, Duško Todorović, Miloš Janičić, Vlasto Čepo, Borislav Nikolić, Nikolija Milošević, Jovan Leka i Marina Spasić. Program u Beogradskoj areni počeće u 16 časova preliminarnim borbama, dok u 19.00 kreće glavni deo.

POVRATNIK KUĆI KAO GLAVNA ZVEZDA VEČERI

Uroš Medić vraća se u Srbiju nakon što je pre 11 godina otišao na Aljasku kako bi ostvario svoj UFC san. U najjačoj svetskoj organizaciji debitovao je 2021. godine, a od tada je u deset nastupa ostvario sedam pobeda, pri čemu je svaku završio prekidom. Upravo taj atraktivan stil doneo mu je priliku da posle impresivne pobede nad veteranom Džefom Nilom, predvodi prvu UFC priredbu koja će se održati u njegovoj rodnoj zemlji.

Do UFC-a je stigao preko „Dejna Vajt Kontender Serije“, gde je Mikija Gonzaleza nokautirao već u prvoj rundi i izborio ugovor sa organizacijom. Od tada je nastavio da niže atraktivne završnice, dok su mu najveće probleme pravili protivnici koji su uspevali da nametnu rvački stil borbe.

UROŠ MEDIĆ – DANIEL RODRIGUEZ „FIGHT OF THE NIGHT" - 2,75

Samouveren je srpski borac da će ekspresno odneti pobedu i u današnjem meču.

„Ljudi, sledi šou program! Ima da ga uspavam u prvoj rundi", najavio je Medić na zvaničnom vaganju pred borbu.

Sa druge strane oktagona naći će se Danijel Rodrigez, koji u ovaj meč ulazi posle više od godinu dana pauze, ali ne zbog povrede. Amerikanac se našao u nesvakidašnjoj situaciji kada je nekoliko dana nakon pobede nad Kevinom Holandom uhapšen na meksičkoj granici zbog posedovanja marihuane. Kako je i sam priznao, očekivao je da će iza rešetaka provesti svega nekoliko dana, ali se taj period na kraju produžio na čak osam meseci.

Upravo zbog te pauze D-Rod u ovu borbu ulazi pomalo potcenjen. Reč je o izuzetno iskusnom i čvrstom borcu koji je pre kratkog prekida karijere bio u seriji od tri uzastopne pobede protiv Aleksa Morona, Santijaga Ponzinibija i Kevina Holanda. Ovo će za njega biti prilika da se vrati u takmičarski ritam, dok bi pobednik ovog duela mogao da zaradi naredni meč protiv jednog od boraca iz Top 10 velter kategorije.

ISKUSNA IMENA ZAOKRUŽUJU GLAVNI PROGRAM

U borbi koja će biti uvertira za nastup Uroša Medića, u oktagon će ući bivši šampion poluteške kategorije Jan Blahovič i neporaženi Navaho Stirling. Poljak je prvobitno trebalo da odmeri snage sa Bogdanom Guskovim, ali je posle promena na karti umesto njega dobio mladog Novozelanđanina koji će imati najveći izazov dosadašnje karijere.

Biće to duel dve generacije i dva potpuno različita trenutka u karijeri. Dok Blahovič već više od decenije nastupa u UFC-u i pokušava da još jednom pokaže da pripada samom vrhu divizije, Stirling će tražiti najveću pobedu u karijeri i priliku da se probije među 15 najboljih boraca poluteške kategorije. Iskustvo je bez dileme na strani Poljaka, ali neporaženi Novozelanđanin sigurno neće ući rezervisano u ovu borbu.

DUŠKO TODOROVIĆ – ROBERT VALENTIN – UKUPNO 50+ ZNAČAJNIH UDARACA TOKOM BORBE - 1,85

Prvi nastup u teškoj kategoriji upisaće i Aleksandar Rakić. Srpski borac čitavu dosadašnju UFC karijeru proveo je u poluteškoj diviziji, ali ga je niz od četiri poraza naveo da potraži novi početak među teškašima. Ipak, treba istaći da su porazi stizali isključivo od samog vrha kategorije. Seriju je otvorio duel sa Janom Blahovičem, u kojem je doživeo tešku povredu noge, a potom su ga redom savladali Jirži Prohaska, Magomed Ankalajev i Azamat Murzakanov.

Prvu prepreku u novoj diviziji predstavljaće iskusni Marčin Tibura. Poljak se takođe ne nalazi u najboljem periodu karijere, pošto je u poslednja dva nastupa poražen od Ante Delije i Tajrela Fortuna. Zbog toga će duel u Beogradu biti prilika da jedan od dvojice prekine negativan niz.

Rakić veruje da bi upravo promena kategorije mogla da bude ključna razlika. Kako ističe, prvi put posle dugo vremena u kamp je ušao bez iscrpljujućeg skidanja kilograma, zbog čega se oseća zdravije i spremnije. Veruje da će iz ove borbe izaći podignute ruke.

„Mogu da očekuju zdravog Aleksandra Rakića koji ne ulazi u borbu povređen. Uživam u svakom trenutku, potpuno sam fokusiran na meč. Pun sam samopouzdanja, imao sam sjajan pripremni kamp i spreman sam. Potrebno je samo da ostanem fokusiran i da radim ono što sam radio tokom prethodnih meseci. Ne sumnjam da će mi na kraju sudija podići ruku“.

ALEKSANDAR RAKIĆ – 2+ USPEŠNA RUŠENJA - 3,30

Posle turbulentnog perioda u kojem su ga pratile povrede i porazi, Duško Todorović pred domaćom publikom ima priliku da potvrdi da je ponovo na pravom putu. Pobedom nad Hozeom Danijelom Medinom prekinuo je niz od tri poraza i nagovestio da bi u nastavku karijere mogao da gledamo znatno zrelijeg i taktički disciplinovanijeg borca.

Na putu do nove pobede stajaće mu Robert Valentin, švajcarski srednjaš koji je, baš kao i Todorović, uspeo da preokrene svoju UFC priču nakon teškog početka u organizaciji.

DEBI PRED PUNOM ARENOM

Debi u UFC-u često garantuje borcima da se nađu na uvodnom delu programa, ali Miloš Janičić i Vlasto Čepo svoju priliku dobiće na glavnoj karti istorijske priredbe u Beogradu.

Ako postoji borac čije borbe gotovo nikada ne traju dugo, onda je to Vlasto Čepo. Slovak rođen u Novom Sadu u UFC stiže sa savršenim učinkom kada su završnice u pitanju. Svih 14 pobeda ostvario je prekidom, dok je čak 13 protivnika završio već u prvoj rundi.

Njegov protivnik biće Žilbert Urbina, nekadašnji učesnik "The Ultimate Fighter-a", poznat po kvalitetnom rvanju i parteru. Biće to sudar dva potpuno različita stila. Urbina će pokušati da uspori borbu i prenese je na pod, dok će Čepo od prvog zvona tražiti ono po čemu je postao prepoznatljiv, još jedan nokaut.

MILOŠ JANIČIĆ DOBIJA „PERFORMANCE OF THE NIGHT“ BONUS - 2,50

Miloš Janičić izborio je ugovor odličnim i atraktivnim borbama u različitim borilačkim disciplinama. Od svojih 19 pobeda svaku je završio prekidom a najveću pažnju je privukao kada je prošle godine nokautirao Marka Bojkovića. U Beogradu ga očekuje Francuz Noa Gunjon, a njihov duel otvoriće glavni deo programa.

Crnogorski borac je uoči debija najavio da publika može da očekuje još jedan prekid, poručivši da želi 20. finiš u profesionalnoj karijeri. Upravo zbog agresivnog stila i spremnosti da od prve sekunde traži završnicu, mnogi ovaj duel vide kao jednog od kandidata za najuzbudljiviju borbu večeri.

UVODNI PROGRAM U ZNAKU DOMAĆIH BORACA

Od domaćih boraca na preliminarnom programu nastupiće i Borislav Nikolić, koji je poziv za UFC debi dobio svega sedam dana pred borbu. Srpski borac uskočio je kao zamena za Džozajasa Musasu, koji je u poslednjem trenutku otkazao nastup protiv Marka Vologdina, pa će bez mnogo vremena za pripremu dobiti priliku da se predstavi publici u Beogradu.

Istoriju će ispisati i prve srpske predstavnice u UFC-u. Nekadašnja svetska i evropska amaterska šampionka u MMA Nikolija Milošević odmeriće snage sa Hejli Kovan, dok će Marina Spasić u prvom meču ukrstiti rukavice sa Stefanijom Lučijano.

JOVAN LEKA – ALEKSANDAR POPEK – BORBA TRAJE KRAĆE OD 2:00 - 3,50

Debi u najjačoj svetskoj organizaciji upisaće i Jovan Leka. Srpski teškaš prvobitno je trebalo da se bori protiv Maksa Gimenisa, ali je zbog povrede Brazilca kao zamena uskočio Nemac Aleksandar Popek. Zanimljivo je da je Popek na zvaničnom merenju imao svega 97 kilograma, dok je Leka bio gotovo na granici dozvoljene težine sa oko 120 kilograma, pa će u oktagon ući sa značajnom fizičkom prednošću.

Pored domaćih boraca, publika će na preliminarnom programu moći da isprati i nekoliko interesantnih međunarodnih duela. Oban Eliot boriće se protiv neporaženog Brazilca Majkla Oliveire, Ludevit Klejn odmeriće snage sa Tofikom Musajevim, dok će se u oktagonu sastati još Mateuš Rebecki i Kajl Prepolek, odnosno Bogdan Grad i Denis Buzukja.

UFC BEOGRAD

Premilinarne borbe - početak 16.00

(3,00) Spasić - Lusijano (1,33) - žene

(1,40) Leka - Popek (2,70)

(1,20) Milošević - Kovan (4,00) - žene

(1,18) Rebecki - Prepolec (4,20)

(2,41) Buzukja - Grad (1,50)

(3,55) Elion - Oliveira (1,25)

(1,40) Klein - Musajev (2,70)

Glavna karta - početak 19.00

(1,85) Janičić - Gunjon (1,97)

(1,30) Čepo - Urbina (3,20)

(2,40) Todorović - Valentin (1,60)

(1,30) Rakić - Tibura (3,75)

(3,20) Blahovič - Stirling (1,30)

(1,25) Medić - Rodrigez (4,00)

***kvote su podložne promenama