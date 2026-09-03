Biće evropski, odbojkaški klasik u polufinalu: Srbija ima šansu za osvetu Turskoj

Srbija je do sada igrala u Brnu, a protiv rivali sa kojima su mečevi postali pravi odbojkaški klasik, moraće da igraju u paklu istanbulske dvorane Sinan Erdem. Neprijateljski nastrojena domaća publika, kao i činjenica da će rival biti šampion evrope i aktuelni viceprvak sveta, dovoljno govori o izazovu koji čeka Srbiju na putu do novog, evropskog finala. Mada ne treba zaboraviti da je Srbija pre poraza iz 2023, pobeđivala Tursku četiri puta uzastopno na evropskim šampionatima i to u polufinalima, finalima, ili borbi za treće mesto.

Uprkos izgubljenom drugom setu i izjednačenju Nemačke na 1:1, pobeda Turkinja ni u jednom momentu nije bila dovedena u pitanje... Samim tim, ni šesti uzastopni plasman u polufinale evropskog prvenstva.

Ekipa Danijelea Santarelije je svoje setove dobijala prilično ubedljivo, na krilima korektorke Melise Vargas i srednjeg blokera Ede Erdem. Vargasova je duel završila sa 26 poena, dok je Erdemova sakupila 13, ali je uz odličnu prolaznost u napadačkoj igri postavila zid na mrežu Nemicama. Razliku je napravio i sjajan blok Turske iz kojeg su nominalne gošće, a suštinski domaće odbojkašice došle do 13 poena.

U četvrtom setu su došle do prednosti 24:19 i pet meč lopti, Nemice su uspele da vežu tri poena i unesu prividnu neizvesnost, ali je Saliha Šahin, svojim prvim poenom na meču poslala Tursku u polufinale.