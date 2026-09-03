Biće evropski, odbojkaški klasik u polufinalu: Srbija ima šansu za osvetu Turskoj
Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 20:20
Izabranice Danijelea Santarelija preko Nemačke zakazale reprizu finala sa prošlog Eura
Bilo je to ludo, evropsko finale 2023. godine. Srpske odbojkašice su vodile 1:0 i 2:1 u setovima, ali se Turska popela na evropski tron. Nije bilo dovoljno ni 37 poena Tijane Bošković, Melisa Vargas je sa 41 predvodila Turkinje do zlata.
Tri godine kasnije, Srbija će imati šansu za osvetu, budući da je četvrtfinale evropskog šampionata u Turskoj, Češkoj, Azerbejdžanu i Švedskoj između Nemačke i Turske pripalo braniocu trofeja. Izabranice Danijelea Santarelija bile su bolje od Nemica u četiri seta - 1:3 (18:25, 25:22, 18:25, 22:25).
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Srbija je do sada igrala u Brnu, a protiv rivali sa kojima su mečevi postali pravi odbojkaški klasik, moraće da igraju u paklu istanbulske dvorane Sinan Erdem. Neprijateljski nastrojena domaća publika, kao i činjenica da će rival biti šampion evrope i aktuelni viceprvak sveta, dovoljno govori o izazovu koji čeka Srbiju na putu do novog, evropskog finala. Mada ne treba zaboraviti da je Srbija pre poraza iz 2023, pobeđivala Tursku četiri puta uzastopno na evropskim šampionatima i to u polufinalima, finalima, ili borbi za treće mesto.
Uprkos izgubljenom drugom setu i izjednačenju Nemačke na 1:1, pobeda Turkinja ni u jednom momentu nije bila dovedena u pitanje... Samim tim, ni šesti uzastopni plasman u polufinale evropskog prvenstva.
Ekipa Danijelea Santarelije je svoje setove dobijala prilično ubedljivo, na krilima korektorke Melise Vargas i srednjeg blokera Ede Erdem. Vargasova je duel završila sa 26 poena, dok je Erdemova sakupila 13, ali je uz odličnu prolaznost u napadačkoj igri postavila zid na mrežu Nemicama. Razliku je napravio i sjajan blok Turske iz kojeg su nominalne gošće, a suštinski domaće odbojkašice došle do 13 poena.
U četvrtom setu su došle do prednosti 24:19 i pet meč lopti, Nemice su uspele da vežu tri poena i unesu prividnu neizvesnost, ali je Saliha Šahin, svojim prvim poenom na meču poslala Tursku u polufinale.