Brković: Evropsko prvenstvo kod kuće nije teret nego privilegija

Selektor Aleksandar Brković ne krije da u ekipi vlada veliko uzbuđenje i da svi sa nestrpljenjem očekuju početak Evropskog prvenstva. " Što smo bliži Evropskom prvenstvu sve je veće uzbuđenje, raste ta nervoza, koja će, nadam se biti pozitivna kada počne prvenstvo. U suštini zadovoljni smo sa svim što je odrađeno do sada, ima tih nekih stvari koje nas na dnevnom nivou nerviraju, ali eto nadam se da će se to dovesti u red i da ćemo moći da raspolažemo sa onim sa čime želimo za Evropsko prvenstvo ", počeo je Brković .

Nema ništa lepše nego braniti boje svoje zemlje, a kada imaš priliku da to učiniš pred domaćom publikom, pred porodicom, prijateljima, taj osećaj postaje još posebniji.

"Privilegija je malog broja, ne samo rukometnih, nego i drugih reprezentacija, da igraju pred svojom publikom u bilo kom uzrastu. Na tome smo neizmerno zahvalni Rukometnom savezu Srbije koji je uspeo da dovede ovo prvenstvo u Beograd. Što se tiče momaka, ta neka nervoza, pritisak i uzbuđenje koje će biti, pokušaćemo da pretvorimo u jednu energiju iz koje ćemo izvući maksimum i koja će nam biti ta dodatna snaga. Poenta je da rukometne ekipe koje su igrale velike turnire uglavnom su uvek bile bolje nego što jesu samo jer su igrale kod kuće. Evo poslednji primer muška reprezentacija u Nišu, setimo se tih evropskih i svetskih prvenstva koje smo organozivali, a i ja kroz Partizan, sećam se tih raniijih godina uvek smo imali ta pozitivna iskustva sa domaćim terenom. Nadam se da ćemo to iskustvo i sve ono što ovi momci imaju, tu volju, želju i mladost da pretočimo u tu dodatnu snagu koja će biti zaista nešto što će pokazati da Evropsko prvenstvo kod kuće nije teret nego privilegija", rekao je Brković.

Naša selekcija se nalazi u grupi B, zajedno sa Turskom, Nemačkom i Italijom. Prvi meč Orlići igraju 29. jula protiv Turske.

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