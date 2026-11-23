Brok Pardi je još jednom bio bez greške i sjajno vodio napad Fortinajnersa. Nisu mu smetali „blicevi“ Vajkingsa, sa lakoćom ih je izbegavao, brzo izbacivao loptu i pretežno kroz sredinu tražio svoje mete: veterane Majka Evansa i Kinana Alena , uz fantastičnog tajt enda Džordža Kitla .

Obično kada udare raspucani napad i najbolja odbrana lige, defanziva izađe kao pobednik, ali ovog puta to nije bio slučaj. San Francisko je pregazio Minesotu na kultnom stadionu Asteka u Meksiko Sitiju sa 35:10 u derbiju 11. kola NFL šampionata.

Tim iz Kalifornije je dominirao, u prvom poluvremenu je postigao čak 28 poena. Kristijan Mekefri i Dibo Samjuel su takođe bili sjajni, dok je odbrana na čelu sa Fredom Vornerom zaustavila napad Kirka Kazinsa. Kvoterbek Minesote je u finišu druge četvrtine bacio „pik siks“ za defanzivni tačdaun Fortinajnersa. Tada je bilo 28:10, pa je u nastavku bilo samo otaljavanje posla.

Poslednja šansa za Vajkingse je propala kada je jedan od najboljih risivera lige Džastin Džeferson u trećem periodu igre napravio fambl. 02.15: (3,70) Vašington Komanders (14,0) Sinsinati Bengals (1,35) Pardi je opet pokazao da igra na MVP nivou - imao je neverovatan kvoterbek rejting od 146, 21 dodavanje iz 26 pokušaja za 255 jardi, tri tačdauna, bez presečene lopte. Kazins je imao duplo slabiji rejting. Majk Evans se vratio posle nekoliko nedelja pauze zbog povrede Ahilove tetive i bio sjajan. Nekadašnji as Tampa Beja imao je šest hvatanja za 109 jardi i tačdaun, dok je dva puta poentirao i Džordž Kitl.

San Francisko je ostao lider NFC-a, sa samo jednim porazom, tim u najboljoj formi i kandidat za trofej Vinsa Lombardija. Ovaj vikend je prošao u očekivanim rezultatima. Samo jedna pobeda gostiju, i to Džetsa protiv nesrećnih i tužnih Čardžersa u Los Anđelesu sa 27:24. Pitsburg je u krizi, Eron Rodžers i drugovi su posle Sinsinatija vezali drugi poraz i to u Filadelfiju u derbiju Pensilvanije. Iglsi su slavili sa 19:16, prekinuli crni niz od sedam poraza, a Džo Milton je upisao prvi trijumf kao kvoterbek tima iz Grada bratske ljubavi. Menja bolesnog Superboul šampiona Džejlena Hertsa kome je prošlog meseca dijagnostifikovan krvni ugrušak zbog koga mu je sezona završena, ali i dovedena u pitanje karijera. Kaubojsi su napunili Tenesi, dobili ga sa 51:30 i pokazali da imaju jedan od najboljih napada lige, ali je odbrana rak-rana Dalasa. I dalje je tim harizmatičnog vlasnika Džerija Džonsa na drugom mestu na Istoku NFC-a. Lideri su Džajantsi koji su pobedili na Metlajfu u Njujorku Džeksonvil sa 23:18.