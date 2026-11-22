Alvareza neće gol, a hoće asistencije, ali ovo je sezona Aleksa Baene
Vreme čitanja: 8min | ned. 22.11.26. | 22:56
Rutinska pobeda Atletiko Madrida nad Hetafeom (3:0)
Ne zna se ko se više namučio od Barselone i Reala ovog vikenda da dođe do pobede, na kraju broj 13 (ta runda La Lige se igrala) ni jednima ni drugima nije bio baksuzan da dopišu po tri boda, dok je Atletiko Madrid za razliku od vodećeg tandema bez ikakvih problema trijumfovao nakon reprezentativne pauze i nastavlja se trka utroje u fudbalskom šampionatu Španije.
Hetafe je ove sezone kao doktor Džekil i Mister Hajd kada su u pitanju mečevi kod kuće i na strani u Primeri. U gostima imaju nestvarnih nula bodova i nula datih golova na šest utakmica, na domaćem terenu na istom tom uzorku nisu imali poraz – sve do ove noći, kada ih je četa Dijega Simeonea, jednostavno rečeno, rutinirala – 0:3 (0:2).
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A, kad smo već kod Simeonea, neki (moderni) statistički parametri, poput čuvenog xG koeficijenta (2,46), ali i broja udaraca u okvir gola (sedam), pokazivala su da je prvo poluvreme večerašnje utakmice bilo najdominantnije Atletika u gostima pod njegovim vođstvom, a to je preozbiljan uzorak, jer za tačno mesec dana biće 15 godina kako u kontinuitetu radi isti posao. Upravo ove većeri ušao je u istoriju La Lige, postavši trener sa najviše pobeda u istoriji takmičenja (345), pretekavši na prvom mestu legendarnog Luisa Aragonesa.
E sad, tih sedam šuteva u okvir gola sugeriše da je David Soria imao pet odbrana, od kojih su neke zaista bile spektakularne, ali je primio dva gola koja je mogao (prvi) ili morao (drugi) da brani. Taj prvi bio je još jedan projektil Aleksa Baene – po zemlji u bliži ugao – njegov već četvrti gol udarcem van kaznenog prostora ove sezone, po čemu je prvi igrač lige, ali i najbolji fudbaler Atletika u prvih 13 kola prvenstva Španije u poslednje dve decenije.
Neverovatan fudbal igra krilni napadač još od Mundijala u Americi. Naslonio je klupsku sezonu na doprinos velikom reprezentativnom uspehu tokom leta. Ukupno šest golova i tri asistencije u La Ligi ove sezone, bez dileme je prva violina Jorgandžija.
Taj drugi gol bio je stravičan kiks Sorije, krenuo je da boksuje centaršut iz kornera i promašio je celu loptu, koja je pala na koleno Džonija Kardosa, a on ju je iz peterca samo ubacio u mrežu.
Asistencije za oba pogotka pišu se – Hulijanu Alvarezu. Nakon svega što se dešavalo u pauzi između dve sezone, kao i na početku tekućeg šampionata, trudi se Argentinac da se stvari vrate na staro, da pruži doprinos timu kao što je to činio pre svih tenzija na relaciji sa klubom i navijačima. Gol ga neće, ali asistencije baš hoće – računajući i ovaj meč, ima ih već četiri na poslednjih pet utakmica.
Rezultat sa poluvremena omogućio je Simeoneu veliki broj izmena u nastavku, a igrači sa klupe održavali su ritam i energiju, osvežili tim, posebno Serlot, koji je iz jedne zicer pozicije pogodio Soriju, a onda u 90. minutu iznudio jedanaesterac i crveni karton Đenea, što je sv sudija Hil Mazano utvrdio nakon VAR provere, a konačan rezultat sa bele tačke postavio je Grimaldo.
Hetafe je odstatirao prvo poluvreme – pogugačak je spisak odsutnih za ovu utakmicu, na kojem se nalazio i Nemanja Gudelj zbog nagomilanih kartona, a dopisan je i Dani Karvahal neposredno pred početak meča zbog naknadno prijavljene povrede. U nastavku čak sa ultraofanzivnom postavom za Bordalasove kriterijume tek nešto bolje izdanje, ali nedovoljno da se prekine mini serija od sada već tri utakmice zaredom bez postignutog gola.
PRIMERA – 13. KOLO
Petak
Atletik Bilbao - Espanjol 0:1 (0:0)
/Roberto 66/
Subota
Alaves - Atletik Bilbao 3:1 (1:1)
/Perez 2, Boje 62, Suarez 90 - Tenalja ag 41/
Rajo Valjekano - Valensija 0:1 (0:1)
/Kopete 41/
Sevilja - Betis 1:1 (0:0)
/Salas 90+2 - Antoni 50/
Real Madrid - Selta 2:1 (0:1)
/Belingem 66, Espi 85 - Duran 6/
Nedelja
Barselona - Viljareal 3:2 (0:2)
/Bernal 57, Fermin 61, Navaro 67ag - Bjukenan 5, Olavuseji 7/
Rasing Santander - Sosijedad 3:2 (2:1)
/Zabiri 6, 8, Kanales 68 pen - Ojarsabal 45+1, Gedeš 60/
Osasuna - Malaga 1:0 (1:0)
/Budimir 20/
Hetafe - Atletiko Madrid 0:3 (0:2)
/Baena 10, Kardoso 30, Grimaldo 90+2 pen/
Ponedeljak
21.00: (2,20) Levante (3,50) Elče (3,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama