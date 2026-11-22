Ne zna se ko se više namučio od Barselone i Reala ovog vikenda da dođe do pobede, na kraju broj 13 (ta runda La Lige se igrala) ni jednima ni drugima nije bio baksuzan da dopišu po tri boda, dok je Atletiko Madrid za razliku od vodećeg tandema bez ikakvih problema trijumfovao nakon reprezentativne pauze i nastavlja se trka utroje u fudbalskom šampionatu Španije.

Hetafe je ove sezone kao doktor Džekil i Mister Hajd kada su u pitanju mečevi kod kuće i na strani u Primeri. U gostima imaju nestvarnih nula bodova i nula datih golova na šest utakmica, na domaćem terenu na istom tom uzorku nisu imali poraz – sve do ove noći, kada ih je četa Dijega Simeonea, jednostavno rečeno, rutinirala – 0:3 (0:2).