Bogovski novembar Pija – spakovao osam komada! Interu malo i het-trik da patosira Atalantu
Vreme čitanja: 14min | ned. 22.11.26. | 22:47
Dea se batrgala do poslednjeg zvižduka, izvukla penal i u ludoj utakmici otkinula bod Nerazurima – 4:4
Kakav lud novembar Frančeska Pija Espozita, ma bogovski!
Nema nikakve sumnje, pamtiće ga dok je živ. Zapravo, pamtiće ove tri sedmice, jer tokom njih je u naletu u kakvom do sada nije bio. Rešeta na svim frontovima, podjednako u klubu i državnom timu. Polako navikava sve na Apeninskom poluostrvu da je on taj na koga u reprezentaciji treba i mogu da se oslove, ali i u Interu. Ali, ni njegov prvi-het trik Nerazurima nije bio dovoljan da bi patosirali Atalantu i iz Bergama se vratili kao pobednici – 4:4 (1:2).
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Frančesko Espozito trese mreže u ritmu u kakvom nije do sada. Pre no što su počele reprezentativne akcije, postigao je gol protiv Fajenorda u Ligi šampiona i Koma u Seriji A. Bio je prvi izbor u špicu selektora Roberta Mančinija i prvo je Francuzima dao dva gola, pa Belgijancima jedan. Vratio se klub i evidentno je da puca od samopouzdanja…
Jedan, drugi, treći! Pio se šalio sa odbranom Atalante, odigrao je najbolju utakmicu u karijeri, međutim, opet će mu, kao i posle obaveza u reprezentaciji, stajati knedla u grlu.
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Italijani su ostali bez plamsana u završnicu Lige nacija, a Inter bez već viđene pobede u komšiluku. Dea se batrgala do poslednjeg sudijskog zvižduka, odbijala je da se preda i da preda sve bodove Nerazurima. Otrgla im je dva tako što je u nadoknadi izvukla jedanaesterac. Realizovao ga je Frank Kesi i izbio pobedu prvom favoritu za skudeto iz džepa, ali onima koji su igrali na ekipu Kristijana Kivua nije novac, pošto je zahvaljujući Mozzart Relaxu došla dvojka zbog vođstva od 2:0.
Pokupio je otpadak Frančesko Espozito, ukrotio je Marko Sportijelo udarac Nikola Barele, ali ne i njegov. Tu već ništa nije mogao, a kada se Pio vinuo u vazduh i zahvatio loptu koju je poslao Federiko Dimarko, takođše je mogao samo da slegne ramenima. Dominirao je u prvom delu utakmice, odvijale su se stvari za Nerazure kako su samo mogli da požele, a prva trzavica bila je povreda Hakana Čalhanoglua…
Zamenio ga je Petar Sučić i vrlo brzo posle kraćeg prekida Atalanta je uzvratila. Eljif Elmas isprva je promašio fudbal, međutim, lopta je ostala kod njega i zakucao ju je u mrežu. Dea je još i mogla da bude zadovoljna na poluvremenu, ali ne i kada se utakmica nastavila, jer je Markus Tiram izbacio Pija u situaciju ‘jedan na jedan’ i greške nije bilo.
Do tada je mogao da postigne još jedan do dva gola, našao se u izglednim prilikama i žaliće i on i Inter za nekim od njih…
Prve naznake problema javile su se kada je Nikola Zalevski, asistent kod prvog gola Boginje provincije, pogodio u trepavicu Šarla de Ketelarea, a on glavom loptu poslao tamo gde je hteo. Od tog trenutka počeo je lom, na obe strane. Jer, zaustavio je Davide Zapakosta rukom loptu na gol-liniji i pokazano je na belu tačku. Petar Sučić bio je hladan kao špicer i zaličilo je da su Nerazuri pregrmeli gostovanje u gradu u kome je Nikola Krstović prvi gromovnik, ali su se prevarili.
Šarl de Ketelare se još jednom ukazao, zakucao je loptu i otpočeo je Atalantin lov na Inter. Kidisala je po celom terenu i pred ulazak u nadoknadu Belgijanac je napravio ključlan potez. Nadvisio je Alesandra Bastonija, zahvatio loptu glavom, a ona je italijanskom defanzivcu pala na ruku.
Ekspresna provera, ruka ka beloj tački i rutina Franka Kesija.
SERIJA 1 – 12. KOLO
Subota
Komo - Kaljari 2:0 (1:0)
/Ramon 24, Da Kunja 56/
Lacio - Leče 3:0 (1:0)
/Noslin 25, 68, Fratezi 90/
Parma - Roma 1:5 (0:1)
/Elfege 54 - Malen 39, 68, 77, 90, Mora 71/
Napoli - Torino 1:0 (0:0)
/Mektomini 73/
Nedelja
Juventus - Venecija 4:0 (0:0)
/Voltemade 53, Kopmejners 59, Kabal 65, Kolo Muani 71pen/
Bolonja - Udineze 1:1 (1:0)
/Zortea 43 - Zaniolo 67/
Sasuolo - Đenova 0:2 (0:2)
/Osmajić 26, 38/
Milan - Frozinone 5:1 (2:1)
/Kalvani 4 ag, Ramoš 19, Jašari 48, Sise 60, Pulišić 68 – Masini 25/
Atalanta - Inter 4:4 (1:2)
/Elmas 35, De Ketelare 72, 80, Kesi 90+1pen - F. Espozito 16, 32, 52, Sučić 75pen/
Ponedeljak
20.45: (3,60) Monca (3,70) Fjorentina (1,90) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama