Frančesko Espozito trese mreže u ritmu u kakvom nije do sada. Pre no što su počele reprezentativne akcije, postigao je gol protiv Fajenorda u Ligi šampiona i Koma u Seriji A. Bio je prvi izbor u špicu selektora Roberta Mančinija i prvo je Francuzima dao dva gola, pa Belgijancima jedan. Vratio se klub i evidentno je da puca od samopouzdanja…

Jedan, drugi, treći! Pio se šalio sa odbranom Atalante, odigrao je najbolju utakmicu u karijeri, međutim, opet će mu, kao i posle obaveza u reprezentaciji, stajati knedla u grlu.

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Italijani su ostali bez plamsana u završnicu Lige nacija, a Inter bez već viđene pobede u komšiluku. Dea se batrgala do poslednjeg sudijskog zvižduka, odbijala je da se preda i da preda sve bodove Nerazurima. Otrgla im je dva tako što je u nadoknadi izvukla jedanaesterac. Realizovao ga je Frank Kesi i izbio pobedu prvom favoritu za skudeto iz džepa, ali onima koji su igrali na ekipu Kristijana Kivua nije novac, pošto je zahvaljujući Mozzart Relaxu došla dvojka zbog vođstva od 2:0.

Pokupio je otpadak Frančesko Espozito, ukrotio je Marko Sportijelo udarac Nikola Barele, ali ne i njegov. Tu već ništa nije mogao, a kada se Pio vinuo u vazduh i zahvatio loptu koju je poslao Federiko Dimarko, takođše je mogao samo da slegne ramenima. Dominirao je u prvom delu utakmice, odvijale su se stvari za Nerazure kako su samo mogli da požele, a prva trzavica bila je povreda Hakana Čalhanoglua…