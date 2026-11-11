Butićeva simultanka nije bila dovoljna: Novi Beograd preko Splićana do prvenca u Ligi šampiona

Iako je bio bez kapitena Miloša Ćuka i iako je utakmica protiv Splićana došla posle utakmice na Banjici i preokreta Partizana, novobeogradski klub je odigrao možda i najzrelije u zekućoj sezoni. Zasigurno dosta raznovrsnije nego ranije.

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Na početku sezone ogroman teret padao je na pleća Vasilija Martinovića, zamenika kapitena, i Nikole Kojića. Štošta se u napadu zasnivalo na onome što njih dvojica urade. Evropski prvak je i danas vukao u prvom poluvremenu, ali su potom u prvi plan iskočili igrači koji su često bili u njegovoj senci. Dosta toga je ponudio mađarski vaterpolista Matijas Mesaroš, pogotovo u trenucima kada se lomilo.

Pronalazio je put i način da matira Tonija Popadića, kao i Nika Šušiašvili.

Splićani su se na '11. aprilu' držali do pred kraj treće deonice iliti dok nije stao Zvonimir Butić. Kapiten dvostrukog evropskog prvaka ponudio je do tada simultanku, spakovao je pet golova, ali su ostali igrali tek na mahove, što je bilo premalo da bi se sastav Zorana Bajića uveo makar u dramatičnu završnicu. Nikakve neizvesnosti u njoj nije bilo...

LIGA ŠAMPIONA – 3. KOLO

GRUPA A

Utorak

Hanover – Jadran Herceg Novi 12:18

Olimpijakos – Sabadelj 15:10