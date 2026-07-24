Četiri puta mu je srce stalo, ali se MMA šampion vratio nakon bolesti da stavi tačku na karijeru

U takvim okolnostima, pitanje bilo kakvog takmičenja nikome ne bi ni palo na pamet, međutim, Askren je živi primer da šampionski inat zna da pomeri svaku granicu. U roku od godinu dana, uz intenzivnu terapiju, ponovo je naučio da hoda, da bi se na kraju takmičio u prestižnoj rvačkoj organizaciji RAF.

(1.50) ALEKSANDAR RAKIĆ – MARČIN TIBURA (2.45)

(Skoro) kao iz filma

Mnogi bi, nakon tako teškog perioda, za oproštajni meč izabrali lakšeg protivnika, ali to nije slučaj “Funky” Ben Askrena koji je tražio pravi izazov. Meč je dogovorio protiv bivšeg UFC šampiona Belala Muhamada. Iako nije čist rvač, Muhamad je kroz karijeru pokazao ozbiljne rvačke sposobnosti i redovno trenirao sa legendarnim Habibom Nurmagomedovim.

Krenulo je dobro i na kraju druge trećine, Askren je vodio sa 3-0, međutim, tamo gde je srce htelo, noge više nisu mogle.

“Ako bih pisao scenario borbe jedino što bih dodao je da bi u trećoj uspeo da se odbranim od njegovih napada. Kad sam ušao u treću trećinu, jedva sam mogao da stojim, mislio sam se ‘šta ću sad?”, rekao je “Funky” nakon meča.

(1.45) UROŠ MEDIĆ – DANIJEL RODRIGEZ (2.60)

Na kraju, Muhamad je slavio rezultatom 6:3, ali rezultat nije ni toliko bitan jer sam izlazak na meč možda predstavlja Askrenovu najveću pobedu u karijeri.

Šampion odlučuje svoju sudbinu

Iako je Ben Askren bio svetski šampion u rvanju, predstavljao Ameriku na Olimpijadi 2008. godine i bio jedan od najvećih šampiona Bellatora i One Championshipa, većina publike ga je godinama pamtila po primljenom nokautu protiv Horhea Masvidala. Za manje od pet sekundi, Masvidal je letećim kolenom zabeležio najbrži nokaut ikada, uručio Askrenu prvi poraz u karijeri i na brutalan način zauvek promenio pravac njegove karijere. Te večeri, vrata pobede su se za Askrena zauvek zatvorila i nekoliko meseci kasnije odlučio je da stavi tačku na MMA karijeru noseći teret statusa neuspešnog UFC pojačanja. Nijedna pobeda nakon tog nokauta ne bi mogla da promeni mišljenje publike.

(1.60) DUŠKO TODOROVIĆ – ROBERT VALENTAN (2.25)

Međutim, čudan je taj život. Nekada je potrebno dotaknuti dno da bi se videlo od čega je čovek zapravo napravljen. Ceo borilački svet se skupio da navija za Askrena i njegov oporavak, od promotera sve do bivših rivala, svi su kao jedan stali uz bivšeg šampiona. Čak mu je i Masvidal, s kojim je uvek bilo tenzija, poslao poruku pozivajući ga da konačno sednu zajedno, sedam godina nakon njihove borbe.

Ben Askren je tokom 13 godina osvajao medalje i pojaseve, ali će na kraju njegova najveća pobeda biti poraz u 42. godini.

Džek Dempsi, legendarni bokser, je jednom rekao da je šampion taj koji se diže čak i kada više ne može. E to nam je pokazao Ben Askren prošlog vikenda.

Piše: Roman Lugassy