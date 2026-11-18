Zanimljivo će da bude u Grupi 1. Pošto su se bodovi prenosili, dvostruki uzastopni vicešampion Evrope Fikse Berlin posle dva poraza od Vesprema nema nijedan bod. S druge strane, u Grupi 2 se već naziru putnici za prvu nokaut fazu, a to su Barselona, Sporting iz Lisabona i Magdeburg, dok će ostala tri tima da se bore za „kotu 4”.

Najbolji timovi Evrope odigraće još osam kola u Ligi šampiona, po četiri najbolja iz obe grupe obezbediće plasman u četvrtfinale. Petoplasirani klubovi nastavljaju takmičenje u Ligi Evrope, dok samo poslednji završava Ligu šampiona.

Mečevima u Olborgu i Plocku danas počinje druga faza elitnog EHF takmičenja. U borbi za Keln gledaćemo četvoricu Srba, kapitena Orlova Mijajla Marsenića u dresu Berlina, tandem iz Vesprema Stefana Dodića i Dragana Pešmalbeka, kao i Dejana Milosavljeva na golu poljskog šampiona Kjelcea.

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Već u prvom meču druge faze – poslastica - derbi u Olborgu gde stižu berlinske Lisice (18.45). Oba tima „vise” za četvrtfinale, pa je pobeda imperativ i za jedne i za druge. Danski šampion ne igra tako dobro ove sezone, čak tri puta je poražen u domaćem šampionatu. Za vikend je na svom terenu poklekao od vicešampiona Skanderborg Orhusa (27:29). Problem sa povredama Sandera Sagosena, a pre svega Tomasa Arnoldsena, uticao je na igru Olborga, prošle sezone učesnika finalnog turnira Lige šampiona u Kelnu.

20.45: (3,60) Visla Plock (8,50) Vesprem (1,40)

Fikse je spasao sezonu u Bundesligi u subotu pobedom na svom terenu protiv Kila i ostao u igri za titulu i Ligu šampiona (samo dva tima iz Nemačke idu u evropsku elitu, dok je trećeplasirani pod znakom pitanja). Marsenić je u dobroj formi, pet golova je dao Zebrama sa Baltika. Dok je sjajan bio i golman Lase Ludvig. Naravno, sve u igri Berlina zavisi od raspoloženja svemogućeg Danca Matijasa Gidsela.

Prethodne dve sezone su Berlinci sva četiri puta dobili Olborg.

Vesprem je do proteklog vikenda bio tim sa maksimalnim učinkom u svim takmičenjima, ali prvi bod mu je otkinuo ljuti rival iz Segeda. Golom Marija Šoštarića sa sedam metara posle isteka 60 minuta je PIK Seged osvojio bod (30:30). Na tom meču zbog povrede stopala izostao je Stefan Dodić.

Dragan Pešmalbek je ove sezone i ofanzivna sila u najbogatijem klubu na svetu, a ne samo defanzivna kakav je bio prethodnih godina. Ipak, iks faktor tima Ćavija Paskvala je sjajni danski golman Emil Nilsen. Vesprem je u „grupi smrti” uspeo da prođe dalje, eliminisavši Nant i Vardar. Na svom terenu mnogo bolje igra tim Ćavija Sabatea, ali je kvalitet na strani tima iz grada u blizini jezera Balaton.

LIGA ŠAMPIONA, TOP 12 FAZA – 1. KOLO

GRUPA 1

Sreda

18.45: (2,85) Olborg (8,00) Fikse Berlin (1,60)

20.45: (3,60) Visla Plock (8,50) Vesprem (1,40)

Četvrtak

20.45: (2,55) Melsungen (8,00) PSŽ (1,70)

REDOSLED: Vesprem 4, PSŽ 3, Melsungen i Visla Plock po 2, Olborg 1, Fikse Berlin bez bodova.

GRUPA 2

Četvrtak

18.45: (4,40) Kjelce (9,00) Barselona (1,30)

18.45: (5,60) GOG (11,0) Magdeburg (1,20)

20.45: (1,15) Sporting Lisabon (12,0) Dinamo Bukurešt (6,75)

REDOSLED: Barselona, Sporting Lisabon i Magdeburg po 4, Kjelce, GOG i Dinamo Bukurešt bez bodova.

***kvote su podložne promenama