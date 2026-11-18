Čistilište završeno, kreće ono pravo: Četvorica Srba deo evropskog krema
Vreme čitanja: 3min | sre. 18.11.26. | 09:20
Mečevima u Olborgu i Plocku danas počinje druga faza EHF Lige šampiona
Septembar i oktobar su bili čistilište u EHF Ligi šampiona. Novi sistem je brutalan bio za drugi i treći ešalon, ali oni najbolji, konkurenti za Keln i Lankses arenu sredinom juna su lako obezbedili Top 12 fazu.
Neprijatno su iznenadili PIK Seged i Monpelje, a najveći podvig je ostvario rumunski prvak Dinamo iz Bukurešta koji je obezbedio drugu fazu. Danski GOG je bio bolji od mađarskog vicešampiona PIK Segeda koji je platio ceh jer je veći deo prve faze igrao bez najboljeg igrača, našeg Lazara Kukića. Naravno, klubova iz bivše Jugoslavije nema u drugoj fazi. Najbolji utisak je ostvario Vardar koji će zajedno sa Zagrebom, Celjem i Partizanom da nastavi bitisanje u plej-ofu Lige Evrope.
Izabrane vesti
Najbolji timovi Evrope odigraće još osam kola u Ligi šampiona, po četiri najbolja iz obe grupe obezbediće plasman u četvrtfinale. Petoplasirani klubovi nastavljaju takmičenje u Ligi Evrope, dok samo poslednji završava Ligu šampiona.
18.45: (2,85) Olborg (8,00) Fikse Berlin (1,60)
Zanimljivo će da bude u Grupi 1. Pošto su se bodovi prenosili, dvostruki uzastopni vicešampion Evrope Fikse Berlin posle dva poraza od Vesprema nema nijedan bod. S druge strane, u Grupi 2 se već naziru putnici za prvu nokaut fazu, a to su Barselona, Sporting iz Lisabona i Magdeburg, dok će ostala tri tima da se bore za „kotu 4”.
Mečevima u Olborgu i Plocku danas počinje druga faza elitnog EHF takmičenja. U borbi za Keln gledaćemo četvoricu Srba, kapitena Orlova Mijajla Marsenića u dresu Berlina, tandem iz Vesprema Stefana Dodića i Dragana Pešmalbeka, kao i Dejana Milosavljeva na golu poljskog šampiona Kjelcea.
💥💥💥💥💥
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
💥💥💥💥💥
Već u prvom meču druge faze – poslastica - derbi u Olborgu gde stižu berlinske Lisice (18.45). Oba tima „vise” za četvrtfinale, pa je pobeda imperativ i za jedne i za druge. Danski šampion ne igra tako dobro ove sezone, čak tri puta je poražen u domaćem šampionatu. Za vikend je na svom terenu poklekao od vicešampiona Skanderborg Orhusa (27:29). Problem sa povredama Sandera Sagosena, a pre svega Tomasa Arnoldsena, uticao je na igru Olborga, prošle sezone učesnika finalnog turnira Lige šampiona u Kelnu.
20.45: (3,60) Visla Plock (8,50) Vesprem (1,40)
Fikse je spasao sezonu u Bundesligi u subotu pobedom na svom terenu protiv Kila i ostao u igri za titulu i Ligu šampiona (samo dva tima iz Nemačke idu u evropsku elitu, dok je trećeplasirani pod znakom pitanja). Marsenić je u dobroj formi, pet golova je dao Zebrama sa Baltika. Dok je sjajan bio i golman Lase Ludvig. Naravno, sve u igri Berlina zavisi od raspoloženja svemogućeg Danca Matijasa Gidsela.
Prethodne dve sezone su Berlinci sva četiri puta dobili Olborg.
Vesprem je do proteklog vikenda bio tim sa maksimalnim učinkom u svim takmičenjima, ali prvi bod mu je otkinuo ljuti rival iz Segeda. Golom Marija Šoštarića sa sedam metara posle isteka 60 minuta je PIK Seged osvojio bod (30:30). Na tom meču zbog povrede stopala izostao je Stefan Dodić.
Dragan Pešmalbek je ove sezone i ofanzivna sila u najbogatijem klubu na svetu, a ne samo defanzivna kakav je bio prethodnih godina. Ipak, iks faktor tima Ćavija Paskvala je sjajni danski golman Emil Nilsen. Vesprem je u „grupi smrti” uspeo da prođe dalje, eliminisavši Nant i Vardar. Na svom terenu mnogo bolje igra tim Ćavija Sabatea, ali je kvalitet na strani tima iz grada u blizini jezera Balaton.
LIGA ŠAMPIONA, TOP 12 FAZA – 1. KOLO
GRUPA 1
Sreda
18.45: (2,85) Olborg (8,00) Fikse Berlin (1,60)
20.45: (3,60) Visla Plock (8,50) Vesprem (1,40)
Četvrtak
20.45: (2,55) Melsungen (8,00) PSŽ (1,70)
REDOSLED: Vesprem 4, PSŽ 3, Melsungen i Visla Plock po 2, Olborg 1, Fikse Berlin bez bodova.
GRUPA 2
Četvrtak
18.45: (4,40) Kjelce (9,00) Barselona (1,30)
18.45: (5,60) GOG (11,0) Magdeburg (1,20)
20.45: (1,15) Sporting Lisabon (12,0) Dinamo Bukurešt (6,75)
REDOSLED: Barselona, Sporting Lisabon i Magdeburg po 4, Kjelce, GOG i Dinamo Bukurešt bez bodova.
***kvote su podložne promenama