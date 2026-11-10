Dimitrijević i Milić ostaju u Partizanu
Vreme čitanja: 2min | uto. 10.11.26. | 11:40
Sportski direktor crno-belih rukometaša i prvi čovek za mlađe kategorije verni voljenom klubu u teškom trenutku
Kriza koja se ne pamti u taboru crno-belih rukometaša. Sadašnjost je tmurna, budućnost neizvesna. Pre samo nekoliko meseci je bila idila u redovima srpskog šampiona. Štancovali su se domaći trofeji, napravljen je zvučan, najbolji i najskuplji tim u istoriji srpskog rukometa (budžet oko 2.500.000 evra), igrana Liga šampiona (doduše, samo bod posle šest kola, ali više se nije moglo).
Sada su crno-beli udarili u zid i pitanje je kada će i da li će moći da se iskobeljaju iz problema. Ostavku je podneo predsednik Miljan Žugić, a samim tim je prestao da funkcioniše i Upravni odbor u kome su bili Dane Šijan, Momčilo Madnić, Zoran Anđelković. I glavni finansijer Vladimir Mandić je digao sidro. Odmah posle toga je ostavku podneo trener Raul Gonzales, a i brojni rukometaši se spremaju da odu. Miloš Kos je već potpisao za nemački Veclar.
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Petak, 20.45: (10,0) Srbija (6,50) Nemačka (1,30)
Ko će da ostane u klubu? Vruć krompir je u rukama mladih funkcionera, koji su početkom godine dobili odgovorne funkcije u voljenom klubu, sportski direktor Ivan Dimitrijević i direktor mlađih kategorija Strahinja Milić. Nekadašnji rukometaši crno-belih i reprezentativci Srbije, kako saznaje Mozzart Sport, ostaju na svojim pozicijama do daljeg, makar do izbora nove uprave koja je u ovom trenutku u magli i pitanje je kada će da se formira. Veliko je pitanje šta će da bude sa srpskim šampionom.
Popularni Lutkica i Džambo biće sada na vetrometini, primaće udarce sa svih strana, moraće da se „pegla“ odnos sa igračima, da se vidi ko ide (većina), ko će ostati, kako bi se skrpio tim za nastavak sezone.
Posle ostavke Gonzalesa, vruć krompir je predat u ruke novom treneru Marku Pavloviću, koji će debi na klupi da ima već u petak u derbiju ARKUS lige u Šapcu protiv Metaloplastike.
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