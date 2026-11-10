Dimitrijević i Milić ostaju u Partizanu

Kriza koja se ne pamti u taboru crno-belih rukometaša. Sadašnjost je tmurna, budućnost neizvesna. Pre samo nekoliko meseci je bila idila u redovima srpskog šampiona. Štancovali su se domaći trofeji, napravljen je zvučan, najbolji i najskuplji tim u istoriji srpskog rukometa (budžet oko 2.500.000 evra), igrana Liga šampiona (doduše, samo bod posle šest kola, ali više se nije moglo).

Sada su crno-beli udarili u zid i pitanje je kada će i da li će moći da se iskobeljaju iz problema. Ostavku je podneo predsednik Miljan Žugić, a samim tim je prestao da funkcioniše i Upravni odbor u kome su bili Dane Šijan, Momčilo Madnić, Zoran Anđelković. I glavni finansijer Vladimir Mandić je digao sidro. Odmah posle toga je ostavku podneo trener Raul Gonzales, a i brojni rukometaši se spremaju da odu. Miloš Kos je već potpisao za nemački Veclar.