Dimitrijević: Povreda Kuleša nije strašna, biće spreman za LŠ, želimo pun Pionir protiv Berlina

Predsednik crno-belih rukometaša Miljan Žugić je pre tri godine obećao Ligu šampiona na stadionu Partizana kada je ustoličen na ovoj funkciji, što je tada bio teško izvodljiv san. Sada je cilj finalni turnir nekog evropskog kupa (Lige Evrope i Lige šampiona) u naredne četiri godine.

Prošla sezona bila je najuspešnija u istoriji kluba iz Humske. U dom rukometaša Partizana stigla su četiri pehara (ARKUS liga, Kup i Superkup Srbije i Svesrpski kup). Falio je iskorak u Ligi Evrope, malo je nedostajalo za Top 16 fazu. Letvica je ovog leta podignuta. Posle 13 godina, crno-beli će biti deo evropskog krema – Lige šampiona, dok će Beograd posle deceniju i po imati priliku da vidi majstore ove igre, pre svega čudesne Dance, Matijasa Gidsela (Fikse Berlin) i Emila Nilsena (Vesprem).

Trofejni Španac Raul Gonzales sa stručnim štabom zasukao je rukave, radi se već dvadesetak dana, prvo na Banjici, a posle na Ubu. Već za sedam dana kreće i Regionalna liga i dva teška gostovanja u Makedoniji protiv Eurofarm Pelistera i Alkaloida u Skoplju. Početkom narednog meseca u Boru je Superkup Srbije i obračun sa pančevačkim Dinamom, a onda poslastica u Pioniru 10. septembra i duel sa vicešampionom Nemačke i Evrope, Fikse Berlinom, za koji dugo igra nekadašnji as crno-belih Mijajlo Marsenić.

Ivan Dimitrijević sa vršnjakom, prijateljem i nekadašnjim saigračem Strahinjom Milićem, krenuo je u novu misiju. Početkom godine seo je u fotelju sportskog direktora. Veliki izazov je pred nekadašnjim rukometašem Partizana, sada u novoj ulozi – sportskog direktora. Napravljen je na papiru veoma dobar tim, verovatno najskuplji u istoriji srpskog rukometa sa selektorom Orlova Raulom Gonzalesom na novom zadatku. Miks mladosti i iskustva, domaćih igrača i prekaljenih stranaca, kapital su koji bi crno-bele trebalo da gurne na evropsku mapu posle 13 godina.

“Dobra je stvar što kreće Regionalna liga, što ćemo imati jake utakmice pred početak Lige šampiona. Organizaciono smo spremni za sezonu, pogotovo će biti teško u evropskoj eliti. Imali smo dve povrede u pripremnom periodu, ostalo je sve kako treba. Papirološki je sve spremno za Ligu šampiona, u EHF je poslat spisak igrača za sledeću sezonu. Konstantno radimo u klubu, imamo komunikaciju sa ljudima iz Pionira. Vreme brzo prolazi, začas će da dođe Berlin i start LŠ 10. septembra”, rekao je Dimitrijević na početku razgovora za Mozzart Sport. Pune ruke posla imaju ovih dana u klubu. Promovisani su novi dresovi, u prodaju su puštene sezonske karte za sva takmičenja po ceni od 7.000 dinara.

“Počeli smo sa prodajom godišnjih karata i to će da traje do 25. avgusta. Ide prodaja, iskreno nisam očekivao da će se prodavati ovako rano, više sam mislio da će biti na bum. Ima interesovanja, ali mislim da će većina da čeka te dnevne karte. Nije naravno kao za košarku. Ipak je to rukomet. Treba godina da se zavrti to. Priželjkujemo pun Pionir, ali bih bio zadovoljan sa 3.000 do 4.000 ljudi na tom debiju u Ligi šampiona”. PRELAZNI ROK JE GOTOV, NI RAUL NE VOLI DA IMA PRENATRPAN ROSTER Dve povrede u pripremnom periodu, i to obe na levom beku. Miloš Kos je polomio šaku, sigurno propušta start Lige šampiona, dok je nedoumica oko statusa najskuplje investicije Partizana za narednu sezonu, Belorusa Vladislava Kuleša, koji je desetak dana bio u Sarajevu kako bi sanirao povredu leđa.

“Kuleš je u treningu, ali ne radi sa ekipom. Na oporavku je. Nije strašno. U pitanju je dosadna povreda, nije hronična. Nije na klasičnom oporavku, nego na jačanju. Posle sedam dana je rekao da nema bolove, ali nema razloga za rizik, trenira. Polako se vraća u pogon. Posle 5-6 dana je počeo i da trči. Kod Miloša je drugačija situacija, nije trenirao devet dana, skinuti su mu konci, na terapiji je, nema još rukometnog treninga. Očekujem za mesec i po do dva da se oporavi i vrati na teren. Povrede su sastavni deo sporta. Do tih povreda sve je bilo lepo, a onda nas je udarila ‘cigla u glavu’, da nas opomene da nije sve sjajno i bajno. Ako je to moralo da se dogodi, drago mi je što je sada nego tokom sezone”. Znači, Kuleš je spreman za Ligu šampiona?

“Da! Ne znam za prvo kolo Regionalne lige u Bitolju. Može da igra. To je sada na Raulu da li će ga staviti u tim ili ne. Vraća se ovih dana u Beograd. Treba nakratko da se vrati u Belorusiju da izvadi novi pasoš, ali ćemo ga brzo imati sa saigračima na terenu”.

Prošle sezone je bilo problema oko papirologije za Rusa Sergeja Ivanova. Da li je sada to sve rešeno?

“Na vreme smo sve to pripremili za Kuleša i Ivanova. Što se tiče Makedonije, nema nikakvih problema. Nije problematična papirologija. Ide se ka trajnom skidanju zabrana za sportiste iz Rusije i Belorusije. Nismo dobili negativan odgovor kao što je bilo sa Sergejom prošle sezone”. 18.00: (1,12) Magdeburg (13,0) Ajzenah (7,75) Da li je za Partizan prelazni rok gotov?

“Jeste, sa dovođenjem Bekira Čordalije smo kompletirali tim. I Raul nije od onih koji vole da ima prenatrpan roster. Sa nama je i Aleksa Vesković, počeli su da treniraju i kadetski reprezentativci, Uroš Gugolj, Vukašin Babić i Vanja Radivojević. Samoinicijativno su krenuli da treniraju ranije nego što je predviđeno, što je pohvalno s njihove strane. Raul je zadovoljan Veskovićem. Nije to još možda nivo Lige šampiona. Takođe, srećan je i sa Aljošom Damjanovićem, Simom Šijanom, Ivanom Mićićem, sa starosedeocima iz prošle sezone. Nemamo pritisak da nekog moramo da dovedemo. Kada se vrate povređeni biće tu, možda bi bila glavobolja i nezadovoljstvo ako bismo imali mnogo igrača na rosteru”. KADETSKI REPREZENTATIVCI IGRAĆE NA DVOJNU REGISTRACIJU U OBILIĆU Kadetski reprezentativci Srbije iz Partizana, Vanja Radivojević, Vukašin Babić, Filip Kočanović i Uroš Gugolj će igrati naredne sezone za Obilić u jedinstvenoj Super B ligi sa 14 klubova, dok će tražiti šansu i u mečevima ARKUS lige i regionalnog takmičenja.

“Klince ćemo igrati na dvojnu registraciju, izvesno u Obiliću. Dogovorili smo se sa rukovodstvom kluba, čekali smo ko će da bude trener. Zadovoljni smo što će to da bude Slavko Krnjajac, koji je radio sa mlađim igračima u prethodnom periodu. Svi će oni da treniraju sa prvim timom. Trener Raul je rekao da će Gugolja da vodi sada za Bitolj i Skoplje. Računa na sve koji su na treningu”. Da li su bile vaspitne mere za Gugolja posle incidenta koji je napravio protiv Francuske na kadetskom Evropskom prvenstvu u Beogradu?

“Nije bilo sportski to što je to uradio. Ponašanje uvek mora da bude u prvom planu. Nije bilo sportski ni sa strane francuskog igrača što je išao na gol, ali... Veću glupost je Uroš napravio. Nije lepo, nadam se da je naučio lekciju, izvukao pouke iz svega toga. Trener Raul je obavio razgovor s njim”. KAO ŠTO JE GOVORIO DUŠKO VUJOŠEVIĆ... (©RK Partizan/Nikola Čimburović) Od kog novajlije očekujete da eksplodira ove sezone?

“Držim se reči Duška Vujoševića: ‘Smeš da pogrešiš kakav je neko igrač, ali ne smeš kakav je čovek’. Imam odličan odnos sa svim igračima koji su sada došli i prezadovoljan sam ponašanjem na treninzima. Skladno deluju. Nemam favorite, ali recimo sa Tobijasom Vagnerom sam drugar i prijatelj odranije, pa smo po toj liniji i došli da pregovaramo i dovedemo ga. Tobi se uklopio u tim, navikao je već. Iliju Abutovića i ne uzimam u razmatranje, pošto ga i dalje gledam kao saigrača”. Grupa u Ligi šampiona nije mogla biti teža. Fikse i Berlin su u najužem krugu kandidata za evropsku titulu. Teško će srpski prvak do prva dva mesta i nastavka bitisanja u kremu Starog kontinenta. Kakav je bio prvi utisak posle žreba u Beču?

“Pre tri godine je predsednik Žugić rekao da će Partizan da igra Ligu šampiona. Nije tada to bilo realno, ali se obistinilo. Glupo je da pretimo Vespremu ili Berlinu, ali jeste sportski da se nadamo da možemo da pobedimo. Lopta je okrugla. Iskreno se nadam da će dvorana da bude puna, rukomet je bitan, srpski rukomet je bitan, Partizan... Velika stvar za Srbiju da se vrati na velika vrata u Ligu šampiona. Ljudski je da se nadamo. Bez Lasea Andersona i Bande Milosavljeva Berlin je slabiji, ali ne smemo da im pretimo. I dalje je to sjajna ekipa”.