Dobio ime po MMA legendi, a danas je Fedor Đurić jedan od najvećih talenata Evrope
Vreme čitanja: 4min | sub. 26.09.26. | 15:17
U Frankfurtu ga čeka najveći test karijere protiv Marka Dijakisea na Oktagonu 94
Ove subote održava se Oktagon 94 događaj ispred 60 hiljada gledalaca na stadionu u Frankfurtu, a glavni program otvoriće talentovani Fedor Đurić.
Čeka ga ozbiljan test protiv Marka Diakisija, borca koji je proveo sedam godina u UFC-u i kome će ovo biti prva borba u Oktagon organizaciji. Biće to prilika za Đurića da pokaže da stvarno važi za jednu od najvećih nada trenutno na MMA sceni.
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"OTKAD ZNAM ZA SEBE, ZNAM ZA MMA“
Rođen u Istočnom Sarajevu u srpskoj porodici, Fedor Đurić je već od malih nogu bio okružen borilačkim sportovima. Njegov otac, džudista i veliki ljubitelj MMA sporta, dao mu je ime Fedor po velikom borcu Fedoru Emelianenku.
"Otkad znam za sebe, znam za MMA. Moj otac je imao kasete Fedora i Cro Copa i stalno se u kući pričalo o tome", rekao je Đurić početkom godine.
Njegov otac je tragično preminuo kada je Fedor imao samo tri godine, međutim, porodica je nastavila da neguje tradiciju praćenja borilačkih veština. Kada je napunio šest godina, po preporuci strica, upisao se na treninge kikboksa i otada, iako nije zamišljao borilačku karijeru, treninzi su postali neizostavan deo njegovog života.
(1,30) F. Đurić - M. Dijakise (3,20)
Kada je imao 12 godina, preselio se u Nemačku, tačnije u Frankfurt, gde je brzo našao borilačku akademiju i konačno krenuo da trenira mešane borilačke veštine.
"Kikboks mi nije bio dovoljan, osetio sam da tu nešto fali, a to je bila borba na podu. Tu se MMA izdvojio kao logično rešenje".
U Frankfurtu je našao tim "MMA Spirit", u kojem je i danas, i vrlo brzo je osetio da je taj sport savršen za njega i da će od MMA napraviti profesionalnu karijeru. Nije mu dugo trebalo da krene da se bori. Sa nepunih 16 godina, 2020. godine, Fedor Đurić je prvi put ušao u ring i u svojoj prvoj profesionalnoj borbi došao do pobede gušenjem.
POSEBAN TALENAT
Đurić se kroz karijeru izdvojio kao jedan od najboljih predstavnika te mlade generacije modernih boraca. Poput idola Fedora Emelianenka, Đurić je, uprkos mladosti, pokazao prirodno razumevanje MMA sporta i da može imati kompletan pogled na sve segmente borbe.
"Ne tražim samo da pobedim protivnika, nego želim da ga izdominiram".
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Eksplozivan na nogama i sa odličnim tajmingom, Fedor može za čas da pređe iz udaranja u rušenje, a na podu je pokazao odličnu kontrolu i agresivnost. Odlično veže udarce sa tranzicijama i dolazi do dominantnih pozicija iz kojih može ili da nanese veliku štetu ili da primora protivnika na predaju.
Trebalo je malo vremena publici na Balkanu da primeti o kakvom se talentu zapravo radi. Većina MMA zajednice u regionu ga je upoznala kada je dogovorio meč protiv Predraga Bogdanovića, koji je takođe jedan od najboljih boraca u regionu i koji je tada imao više nego dvostruko iskustvo u odnosu na Fedora. Meč je bio izuzetno neizvestan i, iako je na kraju Bogdanović pobedio podeljenom odlukom sudija i naneo Fedoru prvi poraz u karijeri, svima je postalo jasno da se od Đurića može očekivati velika karijera.
ŠAMPIONSKE AMBICIJE
"Za tri godine bih želeo da budem top 10 borac u UFC-u. Naravno, što brže to bolje, a što da ne i da se obori rekord najmlađeg UFC šampiona koji drži Džon Džouns“, poručio je Đurić.
Ambicije mladog borca su jasne i uz nekoliko dobrih borbi mogao dosta brzo da se nađe u najelitnijem društvu. Pobeda protiv Diakisija bi svakako mogla da privuče dodatnu pažnju ljudima u UFC-u, te ne bi bilo čudo videti Fedora u najvećoj MMA organizaciji u roku od godinu dana. U poslednje vreme su čelnici elitne promocije pokazali veliko interesovanje za evropske borce i odlučili da posvete posebnu pažnju Balkanu. Od Jovana Leke do Roberta Soldića, mnogo mladih talenata je pojačalo redove UFC organizacije i Fedor bi svakako mogao biti među sledećima na toj listi.
Sa samo 22 godine, jasno je da još nije ni blizu svoje vrhunske forme i, ako nastavi istim ritmom, mogli bismo vrlo brzo gledati Fedora Đurića u UFC kavezu kako parira najboljima na svetu.
Piše: Roman Lugassy