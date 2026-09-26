Dobio ime po MMA legendi, a danas je Fedor Đurić jedan od najvećih talenata Evrope

"OTKAD ZNAM ZA SEBE, ZNAM ZA MMA“

Rođen u Istočnom Sarajevu u srpskoj porodici, Fedor Đurić je već od malih nogu bio okružen borilačkim sportovima. Njegov otac, džudista i veliki ljubitelj MMA sporta, dao mu je ime Fedor po velikom borcu Fedoru Emelianenku.

"Otkad znam za sebe, znam za MMA. Moj otac je imao kasete Fedora i Cro Copa i stalno se u kući pričalo o tome", rekao je Đurić početkom godine.

Njegov otac je tragično preminuo kada je Fedor imao samo tri godine, međutim, porodica je nastavila da neguje tradiciju praćenja borilačkih veština. Kada je napunio šest godina, po preporuci strica, upisao se na treninge kikboksa i otada, iako nije zamišljao borilačku karijeru, treninzi su postali neizostavan deo njegovog života.

(1,30) F. Đurić - M. Dijakise (3,20)

Kada je imao 12 godina, preselio se u Nemačku, tačnije u Frankfurt, gde je brzo našao borilačku akademiju i konačno krenuo da trenira mešane borilačke veštine.

"Kikboks mi nije bio dovoljan, osetio sam da tu nešto fali, a to je bila borba na podu. Tu se MMA izdvojio kao logično rešenje".

U Frankfurtu je našao tim "MMA Spirit", u kojem je i danas, i vrlo brzo je osetio da je taj sport savršen za njega i da će od MMA napraviti profesionalnu karijeru. Nije mu dugo trebalo da krene da se bori. Sa nepunih 16 godina, 2020. godine, Fedor Đurić je prvi put ušao u ring i u svojoj prvoj profesionalnoj borbi došao do pobede gušenjem.

POSEBAN TALENAT

Đurić se kroz karijeru izdvojio kao jedan od najboljih predstavnika te mlade generacije modernih boraca. Poput idola Fedora Emelianenka, Đurić je, uprkos mladosti, pokazao prirodno razumevanje MMA sporta i da može imati kompletan pogled na sve segmente borbe.

"Ne tražim samo da pobedim protivnika, nego želim da ga izdominiram".

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Eksplozivan na nogama i sa odličnim tajmingom, Fedor može za čas da pređe iz udaranja u rušenje, a na podu je pokazao odličnu kontrolu i agresivnost. Odlično veže udarce sa tranzicijama i dolazi do dominantnih pozicija iz kojih može ili da nanese veliku štetu ili da primora protivnika na predaju.

Trebalo je malo vremena publici na Balkanu da primeti o kakvom se talentu zapravo radi. Većina MMA zajednice u regionu ga je upoznala kada je dogovorio meč protiv Predraga Bogdanovića, koji je takođe jedan od najboljih boraca u regionu i koji je tada imao više nego dvostruko iskustvo u odnosu na Fedora. Meč je bio izuzetno neizvestan i, iako je na kraju Bogdanović pobedio podeljenom odlukom sudija i naneo Fedoru prvi poraz u karijeri, svima je postalo jasno da se od Đurića može očekivati velika karijera.