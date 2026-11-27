Pobedom u Portugaliji prošlog vikenda, Mark Markez je stigao do osme titule u kraljevskoj klasi Moto GP šampionata, a ukupno desete u svim kategorijama. Izjednačio se sa čuvenim Đakomom Agostinijem, koji mu je prilikom proslave posle trke uručio Zlatnu kacigu namenjenu šampionima.

I onda, pravo niotkuda, Španac je uoči Velike nagrade u Valensiji saopštio da završava karijeru! Nedeljna trka biće poslednja u karijeri slavnog Katalonca.

“Zvanično je. Mark Markez je odlučio da se povuče iz Moto GP šampionata i trka za Veliku nagradu Valensije biće njegova poslednja trka kao profesionalnog vozača za tim Dukati Lenovo", saopštio je italijanski tim.