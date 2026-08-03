Dolazi da osvoji sve: Tadej Pogačar vozi na Vuelti
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 13:34
Prvi put od 2019. godine Slovenac predvodi UAE Emirejts u Španiji
Na spektakularan način je Tadej Pogačar stigao do pete titule na Tur de Fransu i tako se pridružio odabranom društvu u kojem su još Žak Anketi, Edi Merks, Bernar Ino i Migel Indurain. Već sada je jasno da je reč o jednom od najboljih ako ne i najboljem biciklisti svih vremena, ali se postavljalo pitanje da li će Slovenac ove sezone osvojiti ono što mu fali, a to je Vuelta.
Nagađalo se da li će Pogačar u ovako zahtevnoj sezoni odlučiti da se okuša na poslednjoj od tri najveće trke, a iščekivanju je došao kraj! UAE Emirejts je objavio spisak vozača koji će braniti boje tima iz Emirata u Španiji, a na samom vrhu nalazi se ime momka iz Klaneca.
Izabrane vesti
Dileme nema da će Slovenac biti apsolutni favorit za trijumf, a ukoliko se to desi, onda će postati tek deveti biciklista u istoriji koji je uspeo da trijumfuje na sve tri Grand Tur trke.
Trka oko Španije počinje 22. avgusta, a na njoj će Pogačar imati ozbiljnu konkurenciju, ali i ozbiljan tim. Istina, u ekipi neće biti Isaka del Tora, ali su tu zato sjajni Žoa Almeida i Pavel Sivakov. Imaće Pogačar pomoć sunarodnika Domena Novaka, kao Džeja Vajna, Kevina Vermaerka, Iva Oliveire i Pabla Toresa. Ovo će biti tek drugi put da će se Slovenac nadmetati na Vuelti. Pogačar je u Španiji debitovao 2019. i tada završio kao treći u generalnom plasmanu.
Ono što je zanimljivo jeste da će trka krenuti iz Monte Karla, dok cilj neće biti u Madridu, već u Granadi.