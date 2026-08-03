Dolazi da osvoji sve: Tadej Pogačar vozi na Vuelti

Na spektakularan način je Tadej Pogačar stigao do pete titule na Tur de Fransu i tako se pridružio odabranom društvu u kojem su još Žak Anketi, Edi Merks, Bernar Ino i Migel Indurain. Već sada je jasno da je reč o jednom od najboljih ako ne i najboljem biciklisti svih vremena, ali se postavljalo pitanje da li će Slovenac ove sezone osvojiti ono što mu fali, a to je Vuelta.

Nagađalo se da li će Pogačar u ovako zahtevnoj sezoni odlučiti da se okuša na poslednjoj od tri najveće trke, a iščekivanju je došao kraj! UAE Emirejts je objavio spisak vozača koji će braniti boje tima iz Emirata u Španiji, a na samom vrhu nalazi se ime momka iz Klaneca.