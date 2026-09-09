Dragana Cvijić pomaže Sandri Kolaković u najboljoj selekciji

I tokom Svetskog šampionata u Nemačkoj krajem prošle godine, u Štutgartu i Dortmundu, Obrenovčanka je najavila da će da ostane u rukometu posle igračke karijere, da se sprema za ulogu tik pored terena. Uz iskusnu selektorku Kolaković će kupiti trenersko znanje i biti veliki “vetar u leđa” za doskorašnje saigračice.

Četvrtak, 18.45: (11,0) Partian (16,0) Fihse Berlin (1,07)

Cvijićeva je počela da trenira u Radničkom iz Obrenovca, afirmisala se u Crvenoj zvezdi, a u bogatoj karijeri ima dve titule Lige šampiona sa Budućnošću, a branila je i boje Krima, Vardara, ĆSM Bukurešta, CSKA Moskve i Ferencvaroša, gde je provela poslednje tri sezone. Sa Fradijem je bila vicešampion Starog kontinenta 2024. godine.

Srpski rukometni savet je angažovao i novu selektorku juniorske reprezentacije, a to je Jasmina Kolak, koja je uvela kragujevački Radnički u ARKUS ligu ove sezone. Ona dolazi na mesto Zorana Barbulovića, koji je imao odlične rezultate sa generacijom 2006. i mlađe (šeste na svetu). Njena pomoćnica biće Marija Kuharović.