Dragana Cvijić pomaže Sandri Kolaković u najboljoj selekciji
Vreme čitanja: 1min | sre. 09.09.26. | 12:54
Proslavljena reprezentativka Srbije na novom zadatku, odlučio Srpski rukometni savez
Dragana Cvijić je krajem maja završila bogatu igračku karijeru, pre toga se oprostila od dresa nacionalnog tima, ali ostaje u rukometu. Proslavljena srpska reprezentativka, osvajačica srebrne medalje na Svetskom prvenstvu u Beogradu 2013. godine, imenovana je za pomoćnika selektora ženske seniorske reprezentacije Srbije, odlučio je Upravni odbor Srpskog rukometnog saveza.
Pomagaće Sandri Kolaković, selektorki naše selekcije, od naredne akcije - Turnira Makedonije u Ohridu, a biće i na Evropskom prvenstvu u Bratislavi početkom decembra.
Izabrane vesti
I tokom Svetskog šampionata u Nemačkoj krajem prošle godine, u Štutgartu i Dortmundu, Obrenovčanka je najavila da će da ostane u rukometu posle igračke karijere, da se sprema za ulogu tik pored terena. Uz iskusnu selektorku Kolaković će kupiti trenersko znanje i biti veliki “vetar u leđa” za doskorašnje saigračice.
Četvrtak, 18.45: (11,0) Partian (16,0) Fihse Berlin (1,07)
Cvijićeva je počela da trenira u Radničkom iz Obrenovca, afirmisala se u Crvenoj zvezdi, a u bogatoj karijeri ima dve titule Lige šampiona sa Budućnošću, a branila je i boje Krima, Vardara, ĆSM Bukurešta, CSKA Moskve i Ferencvaroša, gde je provela poslednje tri sezone. Sa Fradijem je bila vicešampion Starog kontinenta 2024. godine.
Srpski rukometni savet je angažovao i novu selektorku juniorske reprezentacije, a to je Jasmina Kolak, koja je uvela kragujevački Radnički u ARKUS ligu ove sezone. Ona dolazi na mesto Zorana Barbulovića, koji je imao odlične rezultate sa generacijom 2006. i mlađe (šeste na svetu). Njena pomoćnica biće Marija Kuharović.