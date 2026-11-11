Drugi igrački odlazak iz crno-belog tabora: Sergej Ivanov kod Nenada Puljezevića
Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 11:47
Ruski desni bek nastavlja karijeru u beloruskom Meškov Brestu, saznaje Mozzart Sport
Srpski šampion je u velikim problemima. Posle ostavke predsednika Miljana Žugića, prvi je sidro napustio španski trener Raul Gonzales koji je raskinuo saradnju sa crno-belima, dok je prvi igrač koji više neće nositi crno-beli dres Miloš Kos koji je potpisao za nemački Veclar.
Svih šestorica stranih rukometaša odlaze iz Partizana, a prvi koji će da povuče nogu je ruski desni bek Sergej Ivanov. Kako saznaje Mozzart Sport, Rus se seli u Belorusiju, nosiće dres Meškov Bresta.
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Ivanov nije ostavio dubok trag u crno-belom. Prošle godine je momak iz Krasnodara stigao u Partizan iz CSKA Moskve. Bio je uglavnom druga opcija na desnom beku. Nikola Crnoglavac je imao prednost kod Đorđa Ćirkovića. Potpisao je početkom godine novi ugovor sa Partizanom, kod Raula Gonzalesa je imao ulogu startera u Ligi šampiona, ali skromne partije ruskog reprezentativca.
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Njemu ugovor sa crno-belima traje do juna naredne godine, ali posle novonastale situacije bilo je jasno da će promeniti sredinu. Na klupi Meškova sedi srpski stručnjak Nenad Puljezević, dok su na terenu poznati rukometaši sa ovih prostora - nesuđeni golmani Vojvodine Filip Ivić, Crnogorac Arsenije Dragašević, Slovenci Marko Matijašević i Gal Marguč, Hrvat Đanfranko Pribetić…
Što se tiče ostalih rukometaša srpskog šampiona - Aljošu Damjanovića želi Vardar, Joava Lumbrosa Eurofarm Pelister i neki francuski klubovi, Austrijanac Tobijas Vagner bi mogao da se vrati u Nemačku, dok sigurno crno-beli tabor napušta i najskuplja akvizicija ove sezone, Belorus Vladislav Kuleš. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Bekir Čordalija je dolaskom Luke Krivokapića izgubio mesto u timu, postao je treća opcija, pa je izvesno i njegov raniji odlazak iz Humske.
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