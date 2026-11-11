Drugi igrački odlazak iz crno-belog tabora: Sergej Ivanov kod Nenada Puljezevića

Srpski šampion je u velikim problemima. Posle ostavke predsednika Miljana Žugića, prvi je sidro napustio španski trener Raul Gonzales koji je raskinuo saradnju sa crno-belima, dok je prvi igrač koji više neće nositi crno-beli dres Miloš Kos koji je potpisao za nemački Veclar.

Svih šestorica stranih rukometaša odlaze iz Partizana, a prvi koji će da povuče nogu je ruski desni bek Sergej Ivanov. Kako saznaje Mozzart Sport, Rus se seli u Belorusiju, nosiće dres Meškov Bresta.