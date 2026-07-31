Duško Todorović: Verujem da imam sve što je potrebno da završim posao

Valentin poseduje braon pojas u džudou i za sebe kaže da je njegov stil baziran na rvanju. Ipak, iako smatra da je najopasniji u parteru, vrlo često bira da borbu zadrži na nogama, gde se ne ustručava da uđe u otvorenu razmenu sa protivnicima. Zbog toga ni Todorović ne pridaje previše na značaju činjenici da je Švajcarac izgubio prva tri UFC nastupa, ističući da je reč o izuzetno kompletnom borcu. „On je definitivno borac kojeg ne smete da potcenite. Sto posto sam fokusiran na njega. Kompletan je, može da se bori na svaki način i mislim da je upravo to njegova najveća snaga. Ipak, moj tim i ja smo se ozbiljno pripremali i verujem da imam sve što je potrebno da završim posao“.

Todorović i dalje teško može da poveruje da će UFC prvi put organizovati priredbu u Srbiji. Smatra da ovaj događaj predstavlja prekretnicu za domaći MMA i veruje da bi u godinama koje dolaze mogao značajno da doprinese popularizaciji ovog sporta.

„Kada sam počeo da treniram i da se profesionalno borim, nisam ni mogao da zamislim da će UFC doći u Beograd i da ću se naći u glavnom programu. Ovo je zaista neverovatan osećaj. Mislim da ni ja, a ni ostali borci koji će nastupiti, nismo potpuno svesni koliko je ovo zapravo veliko. Prave posledice videćemo tek posle 1. avgusta. Možda ne odmah nakon ove priredbe, ali za godinu ili dve verujem da MMA može da bude rame uz rame sa fudbalom i košarkom“ , izjavio je srpski borac.

(2.35) DUŠKO TODOROVIĆ – ROBERT VALENTAN (1.60)

Ipak, kada se vrata oktagona zatvore, Todorović želi da sve emocije ostavi po strani i fokusira se isključivo na protivnika.

„Pokušaću da ovu borbu posmatram kao i svaku prethodnu i da sav fokus usmerim na protivnika. Posle meča ću imati vremena da shvatim koliko je ovo zapravo veliki događaj“.

Pored Todorovića nastupaće još osam regionalnih boraca. Uroš Medić predvodiće događaj protiv Danijela Rodrigeza, a boriće se i Aleksandar Rakić, Miloš Janičić, Vlasto Čepo, Borislav Nikolić, Nikolija Milošević, Jovan Leka i Marina Spasić.