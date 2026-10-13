Džon Džons zatvorio vrata UFC oktagona, ali ključ još drži u rukama

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Ipak, nijedan od tih duela nije se ostvario, a upravo pobedu nad američkim borcem hrvatskog porekla Džons danas vidi kao dostojan završetak karijere.

"Stipe Miočić je smatran najvećim teškašem svih vremena. Obojica smo već bili stariji, ali kada sam ga pobedio, zaista ne vidim kako bi nešto moglo da bude veće od toga".

U razgovoru za "The Schmo" dodatno je objasnio zbog čega veruje da je te novembarske večeri stavio tačku na svoju karijeru.

"Zaista verujem da je to bio moj poslednji trenutak u kavezu. I bio je sjajan. Imao sam priliku da se borim dok je moj brat još bio živ, moj otac je bio tamo. Mogao sam da pozdravim našeg predsednika. Nisam preterano zainteresovan za politiku, ali imati predsednika u publici velika je stvar. Iskreno, ne mislim da može mnogo bolje od toga".

(1.95) H. BAKLI - M. MALOT (1.75)

Ipak, uprkos svemu što je ostvario, postoji jedna stvar zbog koje žali. Reč je o propuštenom nastupu na UFC događaju ispred Bele kuće, na kojem su mnogi očekivali da će upravo on biti jedna od glavnih zvezda.

"Bio je tu događaj ispred Bele kuće. To je bila jedna od retkih večeri u mojoj karijeri kada sam pomislio da je trebalo da budem tamo. Obično ne žalim zbog svojih odluka, ali to što nisam bio deo tog događaja jedno je od velikih kajanja u mom životu. Ipak, ako se više nikada ne budem borio, mislim da mogu da budem prilično zadovoljan".

Iako sve otvorenije govori o završetku karijere, legendarni Amerikanac još nije spreman da potpuno zatvori vrata oktagona. Pre samo nekoliko dana, odgovarajući na pitanje jednog navijača na društvenoj mreži X, otkrio je da se i dalje nalazi u programu doping testiranja, čime ostavlja mogućnost još jednog povratka.

"Najverovatnije se više neću boriti, ali za sada se i dalje podvrgavam doping testiranjima. Ostavljam vrata otvorena, nikada se ne zna šta budućnost donosi", napisao je Džons.