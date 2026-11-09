Džordan Lav u MVP modu, čudesni Majlis Geret za preporod Remsa
Vreme čitanja: 4min | pon. 09.11.26. | 07:35
Grin Bej pregazio Petriotse u Bostonu sa 45:27. Posle dva meseca pauze se najbolji defanzivac lige vratio na teren i imao tri „seka“ u pobedi tima iz Los Anđelesa u Vašingtonu sa 20:13
Očajno je Grin Bej počeo sezonu, ali „zapalio“ se tim Meta Leflera, a blista kvoterbek Džordan Lav. Iako su Pekersi najgori tim lige što se tiče broja jardi trčanjem, igra kroz vazduh je fenomenalna, a blista vođa napada tima iz Viskonsina koji je trenutno u najužem krugu favorita za MVP titulu, zajedno sa Brokom Pardijem iz San Franciska i Džošom Alenom iz Bafala.
Grin Bej je pregazio učesnika Superboula prošle sezone, Nju Ingland, u Bostonu sa 45:27 u derbiju devetog kola NFL šampionata. Od starta meča, kada je Drejk Mej bacio presečenu loptu, Lav je vodio impresivan napad Siraša. Imao je sjajne saradnike u risiverima, Kristijanu Votsonu i Metjuu Goldenu. Njih dvojica su osvojila neverovatnih 335 jardi (Votson 171, a Golden 164).
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Lav je imao najveći kvoterbek rejting ove sezone – 153,2. Imao je 23 od 29 dodavanja za 372 jardi, tri tačdaun pasa, jedan istrčani. S druge strane, Mej je imao tri poentianja za šest poena, ali je imao čak tri presečene lopte.
I pored sjajne serije i skora 6-3, Grin Bej je i dalje najslabiji tim u najjačoj diviziji u ligi, Severu NFC gde su sjajni svi timovi. Osim Grin Beja tu su još lider Minesota, zatim Čikago i Detroit.
02.15: (2,55) Minesota Vajkings (14,0) Bafalo Bils (1,60)
Mučili su se Remsi, muče se i dalje, ali lakše se diše za tim Šona Mekveja posle treće vezane pobede. Vratio se u tim Majlis Geret, prošle sezone najbolji defanzivac Lige, MVP, i to se odmah osetilo. Sjajni peš rašer je imao čak tri „seka“ nad Džejdenom Denijelsom u pobedi Sihoksa u Vašingtonu sa 20:13. Metju Staford je u napadu igrao skoro samo sa Pukom Nakuom koji je imao čak 14 hvatanja za 150 jardi. I dalje fali elitni risiver, povređeni Devonte Adams.
Čikago je dominirao protiv Tampa Beja, poveo sa 14:0 na startu meča, ali je Kejleb Vilijams bacio čak četiri presečene lopte. U finišu su Bersi napravili i fambl u svojoj crvenoj zoni, pa su žilavi Bakanirsi uspeli da stignu do 24:24. Ipak, Vilijams je u poslednjem napadu poveo svoj tim do fild gola sa 38 jardi koji je rutinski u tri poena i pobedu (27:24) pretvorio brazilski kiker Kairo Santos.
U sjajnoj formi su i Bengalsi sa kvoterbekom Džoom Barouom. Sinsinati je u Madridu na stadionu Santijago Bernabeu pregazio Atlantu sa 34:17. Blistali su i elitni risiveri Džemar Čejs i Ti Higins.
Hjuston, Sijetl, San Francisko, Detroit i Kanzas su ostvarili rutinske pobede i opravdali uloge favorita. Sihoksi su slavili protiv Arizone sa 17:3 zahvaljujući sjajnoj odbrani, dok je u napadu Sema Darnolda menjao Druk Lok koji je bio solidan.
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Nju Orleans je stigao do treće pobede, u Luizijani je pao Klivlend posle produžetka – 23:22. Braunsi su uspeli da postignu tačdaun u dodatnih 15 minuta, išli su na sve ili ništa, ali Šedur Sanders nije uspeo da postigne dva poena.
Zanimljiva je situacija u najgori diviziji u ligi, Jugu NFC gde sve četiri franšize – Tampa Bej, Atlanta, Nju Orleans i Karolina imaju samo tri pobede i izvesno je da će pobednik da bude tim koji bude imao negativan skor.
NFL – 9. KOLO
Petak
Baltimor Rejvens – Džeksonvil Džeguars 10:33 (3:10, 0:7, 0:3, 7:13)
Nedelja
Atlanta Falkons – Sinsinati Bengals 17:34 (10:7, 0:17, 7:7, 0:3)
Karolina Panters – Denver Bronkos 21:26 (0:10, 7:3, 7:0, 7:13)
Indijanapolis Kolts – Dalas Kaubojs 23:27 (7:3, 0:14, 10:3, 6:7)
Kanzas Siti Čifs – Njujork Džets 35:12 (0:6, 14:6, 14:0, 7:0)
Majami Dolfins – Detroit Lajons 9:19 (3:3, 0:3, 3:10, 3:3)
Nju Orleans Sejnts – Klivlend Brauns 16:16 – 23:22 p. p. (3:0, 0:3, 3:3, 10:10, 7:6)
Filadelfija Igls – Njujork Džajants 11:19 (9:6, 0:0, 0:7, 3:6)
Vašington Komanders – Los Anđeles Rems 13:20 (3:3, 7:3, 3:7, 0:7)
Los Anđeles Čardžers – Hjuston Teksans 22:44 (3:10, 6:14, 0:7, 13:13)
Nju Ingland Petriots – Grin Bej Pekers 27:45 (0:14, 14:10, 7:18, 6:3)
San Francisko Fortinajners – Las Vegas Rejders 38:17 (14:0, 7:10, 14:7, 3:0)
Sjijetl Sihoks – Arizona Kardinals 17:3 (0:3, 14:0, 3:0, 0:0)
Ponedeljak
Čikago Bers – Tampa Bej Bakanirs 27:24 (14:0, 3:6, 7:7, 3:11)
Utorak
02.15: (2,55) Minesota Vajkings (14,0) Bafalo Bils (1,60)
*** kvote su podložne promenama