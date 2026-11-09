Džordan Lav u MVP modu, čudesni Majlis Geret za preporod Remsa

Grin Bej je pregazio učesnika Superboula prošle sezone, Nju Ingland, u Bostonu sa 45:27 u derbiju devetog kola NFL šampionata. Od starta meča, kada je Drejk Mej bacio presečenu loptu, Lav je vodio impresivan napad Siraša. Imao je sjajne saradnike u risiverima, Kristijanu Votsonu i Metjuu Goldenu. Njih dvojica su osvojila neverovatnih 335 jardi ( Votson 171, a Golden 164).

Očajno je Grin Bej počeo sezonu, ali „zapalio“ se tim Meta Leflera , a blista kvoterbek Džordan Lav . Iako su Pekersi najgori tim lige što se tiče broja jardi trčanjem, igra kroz vazduh je fenomenalna, a blista vođa napada tima iz Viskonsina koji je trenutno u najužem krugu favorita za MVP titulu, zajedno sa Brokom Pardijem iz San Franciska i Džošom Alenom iz Bafala.

Lav je imao najveći kvoterbek rejting ove sezone – 153,2. Imao je 23 od 29 dodavanja za 372 jardi, tri tačdaun pasa, jedan istrčani. S druge strane, Mej je imao tri poentianja za šest poena, ali je imao čak tri presečene lopte.

I pored sjajne serije i skora 6-3, Grin Bej je i dalje najslabiji tim u najjačoj diviziji u ligi, Severu NFC gde su sjajni svi timovi. Osim Grin Beja tu su još lider Minesota, zatim Čikago i Detroit. 02.15: (2,55) Minesota Vajkings (14,0) Bafalo Bils (1,60) Mučili su se Remsi, muče se i dalje, ali lakše se diše za tim Šona Mekveja posle treće vezane pobede. Vratio se u tim Majlis Geret, prošle sezone najbolji defanzivac Lige, MVP, i to se odmah osetilo. Sjajni peš rašer je imao čak tri „seka“ nad Džejdenom Denijelsom u pobedi Sihoksa u Vašingtonu sa 20:13. Metju Staford je u napadu igrao skoro samo sa Pukom Nakuom koji je imao čak 14 hvatanja za 150 jardi. I dalje fali elitni risiver, povređeni Devonte Adams.

Čikago je dominirao protiv Tampa Beja, poveo sa 14:0 na startu meča, ali je Kejleb Vilijams bacio čak četiri presečene lopte. U finišu su Bersi napravili i fambl u svojoj crvenoj zoni, pa su žilavi Bakanirsi uspeli da stignu do 24:24. Ipak, Vilijams je u poslednjem napadu poveo svoj tim do fild gola sa 38 jardi koji je rutinski u tri poena i pobedu (27:24) pretvorio brazilski kiker Kairo Santos. U sjajnoj formi su i Bengalsi sa kvoterbekom Džoom Barouom. Sinsinati je u Madridu na stadionu Santijago Bernabeu pregazio Atlantu sa 34:17. Blistali su i elitni risiveri Džemar Čejs i Ti Higins.