Prva velika Barsina pobeda! Fermin strelama odbranio prvo mesto, Atletiko igrao samo pola sata

Za sve one koji su govorili kako je lako pobediti Levante, Alaves, Bilbao, pa i Betis, Barsa se postarala da slavi i kada je izašla na crtu timu iz svoje kategorije. Ono što nije uradila u prethodna dva pokušaja, u Parizu i El Klasiku, sada jeste i kako na tabeli ima tri boda više od kraljevskog kluba i pet koraka prednosti u odnosu na drugi tim iz Madrida, jasno je zašto je favorit da krajem maja prva prođe kroz cilj.

Napokon je Barselona dobila veliku utakmicu. Poklekla je pred Pari Sen Žermenom, izgubila od Reala, stvorila sumnju čak i kod dela sopstvenih navijača da li je u stanju da se nosi sa teškašima, a onda je došla u Madrid i ne samo da je odbila nalete Atletika nego ga je tukla preokretom i odbranila prvu poziciju na tabeli La Lige pred dvonedeljnu pauzu usled obaveza reprezentacije. Nije to bila najbolja utakmica iz kuhinje Hansija Flika , ali je bila zrela partija kakvu Katalonci nisu pružili ni u Kupu kralja prošle sezone, ni u mečevima Lige šampiona. Ovih 2.1 na zatvaranju 12. kola svedočanstvo su da je aktuelni prvak Španije spreman za još jedan naslov.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao Između ostalog zato što je Barsa kao neman sa više glava. Jednu možete da obuzdate, ali redovno nikne nova. Na Metropolitanu nije bilo Rafinje u punom sjaju, Lamin Jamal jeste svetlucao, ali nije dao gol, ali je zato u zvezdu večeri izrastao Fermin Lopes. Dečko koji je meteorski napredovao u minule dve godine ispalio je dve strele u telo Dijega Simeonea i sprečio Kolčonjerose da preuzmu vrh tabele, iako su vodili zahvaljujući eksplozivnom startu i pogotku Čolovog sina, Đulijana. Ni tada, a naročito kasnije, Barsa nije gubila razum. Jeste bilo kritičnih trenutaka, ali gosti su delovali kao tim koji bi u paklu Metropolitana mogao da sa užitkom konzumira sopstvene proizvode slatkog fudbala. Možda nisu to bili najlepši ukusi, kao s početka sezone, ali pošto je ovo trijumf koji se čekao, posebno će se proslaviti u Kataloniji.

Navijači Barselone uzvikivaće ime i prezime Fermina Lopesa. Dečko koji nije putovao na Mundijal samo zbog povrede blista ove sezone i već ima osam golova i sedam asistencija na 15 utakmica. To znači da u proseku na svakom meču nešto konkretno napravi za Flikov tim. Večeras je isporučio realizatorske sposobnosti u stilu Rafinje. Najpre kada je u smiraj prvog poluvremena reagovao na odbijenu loptu Davida Hancka i naplatio Barseloninu inicijativu, a potom i drugu, kada je iz prve, iz poluokreta, bez gledanja ka Janu Oblaku, iskoristio proigravanje Lamina Jamala i ohladio vrelinu tribina Metropolitana. Ako se ograničimo samo na La Ligu, Fermin ima sedam golova i pet asistencija i po zbirnom učešću u pogocima odmah je iza Rafinje, Lamina Jamala i Kilijana Embapea.

Po mnogo čemu derbi je podsetio na prethodni prvenstveni, kada je u aprilu Đulijano Simeone postigao vodeći gol za Atletiko, dok je Barselona preko Markusa Rašforda i Roberta Levandovskog preokrenula. Ovoga puta opet je Đulijano bio strelac, u desetom minutu, podmetnuvši nogu na oštru loptu koju mu je sa strane poslao Hulijan Alvares i tada je delovalo da su Čolovi pitomci spremni da do iznemoglosti nerviraju lidera. Bili su to trenuci kada je domaćin izgledao kao da je lansiran iz katapulta, kidisao je na Barsinu odbranu i ujeo je kao besan pas. Mada, mogao je još koji put. Na primer, Hulijan Alvares, kao akter letnje sapunice da li će preći na Nou Kamp, propustio je da realizuje dve velike šanse, od kojih je prva, čak i pre vodećeg gola, iz kategorije neobjašnjivih propusta. Sam je trčao ka Đoanu Garsiji, rešio da ga dribla i pogrešio. Dok je shvatio šta je uradio, šansa je prošla. Naredna nije bila tako kvalitetna, ali ju je opet propustio, ali pošto se asistencijom iskupio, delovalo je da Atletiko ima plan. Jedino što nije imao – snage.

Barselona jeste. Motorički i psihološki je bila bolja. Malo po malo počela je da preuzima kontrolu nad dešavanjima na terenu, imala je u ranoj fazi prečku koju je uzdrmao Pedri, pretio je Lamin Jamal udarcima sa distance, i kada je Fermin u završnici prvog dela postigao gol, ceo svet je znao šta sledi. Desilo se postepeno uništavanje rivala: kombinatorikom, tempom, brzom, smislenom akcijom. Jedna, druga, treća. Jedina dilema je bila ko će i kada biti egzekutor. Ulogu je preuzeo Fermin i novim pogotkom rešio derbi, jer posle toga se maltene nije ni igralo, iako je Simeone pokušao uvođenjem Aleksandera Serlota nešto ranije i Džonatana Dejvida kasnije. Bilo je tu i tamo neke situacije koju je kreirao Aleks Baena, ali kada kandidat za naslov u utakmici ovakvog tipa poslednjih pola sata ne može ni da primiriše kaznenom prostoru lidera, onda je jasno ko je za šta projektovan i kome je gde mesto.