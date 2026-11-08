Rijera se raspričao: U ovoj zemlji uvek se kritikuje trener, biće tako i ako ne osvojim Ligu šampiona

Potom je Rijera upitan da prokomentariše igru Novosađana. „Šta je Vojvodina uradila dobro? Ne znam. Njihov trener će doći ovde i moći će to da vam kaže. Ja gledam ono što je moja ekipa uradila. A moja ekipa je uradila mnogo dobrih stvari. Ako bih morao da izdvojim jednu stvar koju smo najbolje uradili, rekao bih da je to igra bez lopte. Nismo dozvolili Vojvodini da igra onako kako je želela. Posebno mislim da smo veoma dobro zatvorili njihovu levu stranu, preko koje su veoma opasni. Mislim da su Lukasen i Lučić odradili odličan posao u igri bez lopte. Jer, znate, igračima je lako govoriti o tome koliko su dobri kada imaju loptu, koliko je lepo igrati sa loptom. To odmah žele da slušaju. Ali kada počnete da govorite o igri bez lopte, to im nije toliko zanimljivo. Ipak, to je neophodno. U fudbalu ne možete da se takmičite na najvišem nivou ako niste dobri i bez lopte. Zato toliko insistiram na tome“ , objasnio je strateg Crvene zvezde neke taktičke detalje i nastavio u istom tonu: „Za mene je najlakše da pripremim trening i vežbe sa loptom. Ali ako želite da igrate protiv velikih ekipa, poput Real Madrida, ili da se takmičite u evropskim takmičenjima, morate da znate da se branite. Biće trenutaka kada ćete trpeti veliki pritisak protivnika i tada morate da budete dobri u odbrani.Zbog g toga toliko insistiram na defanzivnoj igri. Mislim da je jedna od najboljih stvari koje trenutno radimo upravo način na koji se branimo. Naša ekipa se brani tako što ide napred. Kada izgubimo loptu, ne povlačimo se nazad. Naprotiv, odmah krećemo napred, vršimo presing i pokušavamo da je osvojimo. To je mentalitet i stav koji želim da vidim kod svojih igrača“.

Zadovoljan je Rijera i igrom koju je njegova ekipa prikazala večeras na Karađorđu.

„Za mene je veoma važno da pobeđujemo, ali i da igramo dobro. Kao što sam mnogo puta rekao, način na koji igramo važniji mi je od samog rezultata, jer kada igrate dobro, stvarate više prilika i lakše dolazite do pobeda. Ali ne smemo da zaboravimo šta znači igrati dobro. Suština fudbala je da postižete golove i da ih ne primate. Zato moramo da stvaramo veliki broj šansi“, navodi Španac.

Prokomentarisao je i statistiku.

„Možda ste primetili da sada gledam statistiku, jer ne želim da pogrešim. Trenutno imamo 11 bodova prednosti na vrhu tabele i stvaramo u proseku 17,9 šansi po utakmici. Ponekad se govori da ne igramo dobro, ali ja želim to da ispravim. Ne znam šta u ovoj zemlji za vas znači igrati dobro, ali za mene je to kada ekipa stvara gotovo 18 prilika po utakmici. Danas smo, ako se ne varam, stvorili 16. Za mene je to dobra igra, jer kada stvarate toliko prilika, golovi će doći. Takođe, primamo veoma malo golova“.

Španac smatra da je njegova ekipa trenutno dosta ispred ostatka srpske elite, pa i drugoplasirane Vojvodine

„Danas smo pokazali ko smo i kakva smo ekipa. Ako je neko imao dilemu ko je najbolji tim u zemlji, pošto sam juče dobio upravo to pitanje, mislim da smo danas na terenu dali odgovor. Pokazali smo to ne samo igrom sa loptom, već i igrom bez lopte. Imamo više od 60 odsto poseda lopte, u proseku 580 dodavanja po utakmici, 87 odsto uspešnih dodavanja, postižemo skoro 2,5 gola po utakmici i stvaramo oko 18 šansi. Naravno, moguće je da ne pobedimo. U Luganu smo bili bolji od protivnika 83 minuta, pa smo ipak izgubili utakmicu. Možemo da izgubimo, ali ako nastavimo da igramo ovako, pobedićemo u velikom broju utakmica“, poentira Rijera i dodaje.

„Sa igrom kakvu smo danas prikazali, u normalnim okolnostima trebalo bi da pobedimo u svakoj utakmici. Naravno, može da se dogodi da protivnik uputi samo jedan udarac i pobedi. I to je fudbal. Ali danas smo bili mnogo bolji u svakom segmentu igre. U odbrani, u igri bez lopte, nismo dozvolili protivniku da stvara prilike“.

Uputio je strateg Zvezde i par reči svojim kritičarima.

„U ovoj zemlji uvek kritikujete trenera. Uvek, bez izuzetka. Čak i ako ne osvojimo Ligu šampiona, trener će svakako biti kritikovan. Zato se ne opterećujem time. Ono na šta sam fokusiran jeste da moji igrači i moja ekipa igraju kao što su igrali danas. Jer ako budemo igrali na ovaj način, siguran sam da ćemo pobediti u velikom broju utakmica“.