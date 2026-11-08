I još malo od Rijere: Gvardiola ne bi znao kako da igra presing protiv nas

Pa je nastavio u svom stilu.

„Da li sam srećan? Ja sam srećan svakog dana, jer imam fantastičan posao. Pre svega, želim da se izvinim vašem kolegi. Možda sam bio previše direktan kada sam rekao da smo bili bolji u svakom segmentu igre. Ali to je realnost. Nisam ja taj koji to govori, već statistika. Da li sam srećan? Reći ću vam nešto. Već sam rekao da imam drugi najbolji posao na svetu. Drugi, jer sam onaj najbolji već imao priliku da radim – bio sam fudbaler. Sada imam mogućnost da vodim igrače i to je drugi najbolji posao na svetu. Uživam u svojoj profesiji. Za mene je suština svega što radim da u tome uživam. Ne slušam kada mi neko govori: „Moraš ovo da uradiš, moraš ovog igrača da staviš u timu. Ne, ne. Radim na svoj način, onako kako ja mislim da treba i kako volim. Neću slušati nikoga. Ako ne budemo pobeđivali, izaći ću pred vas i reći da je to moja odgovornost. Jer, na kraju krajeva, odgovornost je svakako moja, bez obzira na to da li pobeđujemo ili gubimo.“

„NOĆU UZ ČAŠU VINA RAZMIŠLJAM O UTAKMICAMA“

Govorio je Rijera i o tome koliko vremena provodi na pripremi utakmice.

„Naravno da je sve pripremljeno. Naravno da se pripremamo za utakmice. Dajte nam malo priznanja za to. I mi treneri ponekad uradimo nešto dobro, zar ne? Ono što ne mogu da uradim jeste da naučim svoje igrače da ne dobijaju crvene kartone, prave penale i slične greške. Ali mogu da ih pripremim za određene situacije na terenu. Učim ih kako da igraju, kako da se postave i kako da iznenade protivnika. Danas smo, na primer, iznenadili protivnika jer smo utakmicu započeli sa formacijom u obliku romba, umesto kvadrata, tokom prvih 15 minuta prvog poluvremena. Gvardiola ne bi znao kako da izvrši presing na nas. Dakle, i mi radimo neke dobre stvari. A kada nešto uradimo loše, slobodno nas kritikujte. Kritikujte mene, nemam nikakav problem s tim. Spreman sam da prihvatim kritiku kada pogrešimo. Naravno da pripremamo utakmice. Nekada provodim noći razmišljajući, uz čašu vina, kako da pobedimo u sledećem meču. Mi se pripremamo za svaku utakmicu i mislim da to radimo veoma dobro. Čak i kada je u pitanju prijateljska utakmica, pripremam je na potpuno isti način. Uvek želim da pobedim. Ne pripremam jednu utakmicu ozbiljnije od druge i nije pošteno govoriti koja je utakmica bila lakša. Priprema je potpuno ista, plan je potpuno isti. Moj cilj je uvek pobeda. Čak i kada igram karte sa svojom decom, želim da pobedim. Takav sam, uvek želim da budem takmičarski nastrojen i upravo taj mentalitet pokušavam da prenesem na svoje igrače“.