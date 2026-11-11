Egzodus se nastavlja: Crnoglavac u AEK-u... Ko je sledeći?
Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 21:23
Desni bek Partizana treći rukometaš srpskog šampiona koji napušta Humsku, saznaje Mozzart Sport
Partizan je u žiži, nastavlja se agonija i egzodus. Posle odlaska kompletne uprave na čelu sa predsednikom Miljanom Žugićem, a zatim i trenera Raula Gonzalesa, Miloša Kosa koji je pojačao Veclar, Sergeja Ivanova koji nastavlja karijeru u beloruskom Meškovu iz Bresta, crno-bele napušta i Nikola Crnoglavac.
Kako saznaje Mozzart Sport, popularni Crni će put Atine u tabor AEK-a. On je drugi domaći igrač koji odlazi iz redova Partizana posle Kosa. Crno-beli sada na poziciji desnog beka imaju samo Branu Mirkovića, letošnje pojačanje iz Metaloplastike.
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Crnoglavac je bio najbolji igrač Partizana prethodne dve sezone, najzaslužniji za brojne trofeje crno-belih. Opravdao je poverenje dolaskom u Humsku u leto 2024. godine posle teške povrede kolena. I za dve sezone u crno-belom imao je dosta problema s povredama, ali kada je bio na terenu, i u ozbiljnim igračkim godinama (ima 34) bio je lider. Ove sezone je bio u drugom planu kod Raula Gonzalesa. Prednost je imao Rus Sergej Ivanov, ali kad god je igrao, momak iz Vrnjačke Banje je pokazao da je ubedljivo najbolja opcija Partizana na desnom beku.
AEK je izgubio primat u Grčkoj od Olimpijakosa. Prošle sezone je propustio Evropu zbog kazne od strane EHF, ali se ove vratio na međunarodnu scenu u EHF kupu.
Jasno je da će narednih dana i većina ostalih igrača da napusti Partizan. Šestorica stranaca nisu bila na treningu u utorak uveče i jasno je da njih neće biti u petak kada crno-beli budu igrali sa Metaloplastikom derbi devetog kola ARKUS lige.
Joav Lumbroso, Vladislav Kuleš, Tobijas Vagner, Sančez Migel Migaljon neće više nositi crno-beli dres, kao ni golman Bekir Čordalija. Aljoša Damjanović ima ponudu Vardara.
Teška situacija za Partizan…