Egzodus se nastavlja: Crnoglavac u AEK-u... Ko je sledeći?

Partizan je u žiži, nastavlja se agonija i egzodus. Posle odlaska kompletne uprave na čelu sa predsednikom Miljanom Žugićem, a zatim i trenera Raula Gonzalesa, Miloša Kosa koji je pojačao Veclar, Sergeja Ivanova koji nastavlja karijeru u beloruskom Meškovu iz Bresta, crno-bele napušta i Nikola Crnoglavac.

Kako saznaje Mozzart Sport, popularni Crni će put Atine u tabor AEK-a. On je drugi domaći igrač koji odlazi iz redova Partizana posle Kosa. Crno-beli sada na poziciji desnog beka imaju samo Branu Mirkovića, letošnje pojačanje iz Metaloplastike.