Emotivni Marsenić: Kada sam video drage ljude na tribinama...
Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 22:29
"Moja porodica i ja smo se osećali kao kod kuće. Privilegija je bila igrati pred ovakvim navijačima“, rekao je pivot Fikse Berlina
Vratio se Mijajlo Marsenić posle više od decenije u pečalbi, u Vardaru i Berlinu, prvi put je igrao u klupskom dresu protiv nekog srpskog tima, i to Partizana u Beogradu gde se afirmisao. Na terenu nije bilo sentimentalnosti, pogotovo u prvih 30 minuta, četiri gola Beranca, uz jedan u nastavku.
U središnjem delu odbrane je zaustavio omalenog Lumbrosa. Posle meča mnogo emocije na licu kapitena Orlova.
"Konačno, srpski novinari, jedva sam čekao“, našalio se popurlarni Marsa i dodao:
"Hvala na dobrodošlici meni i mojoj porodici. Osećali smo se kao kod kuće i privilegija je bila igrati pred ovakvim navijačima. Znali smo da je Partizan novi tim, naše iskustvo je presudilo. Partizan treba da drži glavu gore i želim mu sve najbolje. Kada sm izašao na teren video sam 5-10 ljudi na tribinama koji me znače, onda sam sam video još 20. Drago mi je što su svi ti ljudi bili tu i nadam se da će Pionir biti pun i da će pomoći ovim momcima", rekao je Marsenić.
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Pre utakmice je srpski reprezentativac dobio dres Partizana s brojem 93 od sportskog direktora srpskog šampiona Ivana Dimitrijevića. Možda i najava povratka na velika vrata u crno-beli tabor u janu 2027. godine kada mu ističe ugovor sa Lisicama.
"Voleo bih da mogu da vam kažem nešto više u ovom trenutku, ali nema ništa novo. Nije tajna da je Partizan jedna od opcija, ali ne mogu da kažem da je gotovo. Videćemo šta budućnost nosi, ne zavisi samo od mene, moram da razgovaram sa porodicom", tajanstven je Marsenić.
Njegov zeleni broj Fiksea s brojem 93 krasiće od naredne sezone dvoranu Maks Šmeling u Berlinu. Čast koja se retko dobija, pogotovo za nekog stranca.
"Osećam se ponosno jer sam uložio mnogo truda da dođem do ovoga. Nije bilo uopšte lako, bilo je teško kada sam došao iz evropskog šampiona Vardara. Sada je ipak došlo vreme da mislim da svoje zdravlje. Nije lako igrati na ovom nivou sa 33 godine svaka tri dana. Osećam se ponosan na to što sam uradio i i što sam u tako velikom klubu u glavnom gradu Nemačke biti jedini Srbin kome je ukazana ta čast", istakao je kapiten Orlova.