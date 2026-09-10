Emotivni Marsenić: Kada sam video drage ljude na tribinama...

Vratio se Mijajlo Marsenić posle više od decenije u pečalbi, u Vardaru i Berlinu, prvi put je igrao u klupskom dresu protiv nekog srpskog tima, i to Partizana u Beogradu gde se afirmisao. Na terenu nije bilo sentimentalnosti, pogotovo u prvih 30 minuta, četiri gola Beranca, uz jedan u nastavku.

U središnjem delu odbrane je zaustavio omalenog Lumbrosa. Posle meča mnogo emocije na licu kapitena Orlova.

"Konačno, srpski novinari, jedva sam čekao“, našalio se popurlarni Marsa i dodao:

"Hvala na dobrodošlici meni i mojoj porodici. Osećali smo se kao kod kuće i privilegija je bila igrati pred ovakvim navijačima. Znali smo da je Partizan novi tim, naše iskustvo je presudilo. Partizan treba da drži glavu gore i želim mu sve najbolje. Kada sm izašao na teren video sam 5-10 ljudi na tribinama koji me znače, onda sam sam video još 20. Drago mi je što su svi ti ljudi bili tu i nadam se da će Pionir biti pun i da će pomoći ovim momcima", rekao je Marsenić.