Emotivni povratak kući Uroša Medića: Borac konačno može da spusti gard zbog Trampa i Vajta

Uroš Medić je ušao u ovu borbu kao epski heroj koji se vraća kući da pokaže svima kakav je čovek postao. Da nije bio u ovakvoj formi i ređao eksplozivne nokaute, pitanje je da li bi uopšte došlo do beogradskog spektakla. Prilikom ulaska u borbu, teško da je pritisak na ramenima srpskog velteraša mogao biti teži. Svestan značaja pobede za publiku i srpsku MMA scenu, Medić je imao ogroman zadatak da maksimalno izbegne jake emocije pred meč i da taj pritisak pretvori u dodatnu motivaciju.

“Kad sam izlazio iz tunela ka oktagonu, nisam hteo da gledam u publiku. Nisam znao koga bih mogao da vidim, mnogo porodice i prijatelja je došlo i nisam želeo da uđem u borbu sa bilo kakvom emocijom. Bilo je vrlo teško”, rekao je Medić odmah nakon borbe.

Ogroman rad, ne samo na treningu nego i kroz vežbe vizualizacije čitavog procesa, od dolaska u Srbiju pa sve do same borbe, mu je omogućio da uđe u kavez sa jasnom slikom zadatka koji ga čeka.

Sama borba nije mogla bolje da prođe, već pri prvoj prilici, Uroš je pogodio Rodrigeza savršenom kombinacijom i zapalio vatru u Beogradskoj Areni. U razgovoru sa Majklom Bispingom nakon borbe, sve te emocije su izašle na površinu i publika je mogla da oseti koliko Mediću zapravo znači trijumf ispred svojih, ali pre svega povratak u svoju otadžbinu.

“Poslednje dve nedelje su bile naporne, iako sam se vratio u rodnu zemlju, nisam mogao da se osetim kao da sam kod kuće. Posao je sada obavljen i dođe mi da zaplačem. Konačno sam kući”, prve su reči koje je borac izgovorio nakon pobede.

Uroš Medić namerava da ostane bar mesec dana u Srbiji, da zasluženo uživa sa svojim najbližima, ali nakon toga ponovo kreće trening u Kaliforniji. Doživeo je povredu kolena spremajući se za borbu protiv Rodrigeza, međutim, očekuje povratak krajem godine i nastavak puta ka ostvarenju sna i ispunjavanju obećanja publici da će biti prvi borac koji će doneti UFC pojas u Srbiju.

Piše: Roman Lugassy