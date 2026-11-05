Estonci priprema za SP, ubedljiva pobeda Orlova se ne dovodi u pitanje

Tim Raula Gonzalesa je uz Island favorit grupe, pa bi trebalo čudo da se dogodi da naša selekcije ne izbori plasman na EP. U prvom meču grupe, Ribari su u Rejkjaviku pregazili Ukrajince sa 48:26. Nešto slično bi trebalo da gledamo i u duelu naše selekcije sa Estoncima danas (16.30 RTS 2, Arena Sport Premijum 2) na Slanoj bari u Novom Sadu. Sve osim dvocifrene gol-razlike za Orlove bilo bi iznenađenje. Drugi meč igramo u nedelju u slovačkom Prešovu protiv Ukrajine.

16.30: (1,85) Srbija (hendikep -11,5) Estonija (1,85)

Prethodnih dana su rukometaši Srbije radili u miru i tišini u Sportskom centru FSS-a u Staroj Pazovi. Jedini izostanak je golmana Dejana Milosavljeva koji je ostao u Kjelceu zbog lakše povrede, a poziv je naknadno dobio talentovani čuvar mreže Vojvodine Kosta Dizdar.

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Uoči prve utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine, Stefan Dodić ističe da je ekipa maksimalno posvećeno pristupila predstojećim izazovima.

“Stvarno smo super krenuli, dobro radimo i mislim da je najvažnije da smo svi zdravi. Zaista pružamo maksimum na svakom treningu. Očekuju nas dve bitne utakmice. Bez obzira na to što smo favoriti, važno je da shvatimo ozbiljnost protivnika i da pobedimo. Iskreno, ne znam mnogo o Estoniji, ali mislim da je Raul sigurno pripremio video koji ćemo gledati i da ćemo se dobro pripremiti za tu utakmicu. Ne treba potcenjivati nikoga i u svaki meč moramo da uđemo maksimalno koncentrisani”, rekao je sredni bek Vesprema.

Selektor Raul Gonzaales je zadovoljan treninzima ekipe.

"Veoma sam zadovoljan kako su prošla ova tri dana, jer svi treniraju veoma dobro, nemamo nikakvih problema, najvažnije je da su svi zdravi i spremni smo da odigramo ove dve utakmice. Fokus nam je na prvom meču protiv Estonije, imamo dobar tim i dobre igrače”.

18.00: (1,10) Mađarska (14,0) Crna Gora (9,00)

Mladi golman Luka Krivokapić ističe da je spreman da iskoristi svoju priliku.

“Okupili smo se posle dužeg vremena, nedostajali su mi momci. Treniramo intenzivno. Deki Milosavljev nije mogao da dođe zbog povrede, ja čekam svoju priliku, kao što sam je dobio protiv Litvanije prošle godine, da pokažem šta mogu i da odigram dve dobre utakmice pored Cupare naravno. Očekujemo veliku podršku navijača na Slanoj bari i ovim putem ih pozivam da dođu”, istakao je golman Partizana.

Plasman na Evrosko prvenstvo su obezbedili šampion Starog kontinenata Danska, domaćini Španija, Portugalija i Švajcarska, kao i po dve najbilje selekcije iz svih osam grupa kvalifikacije i četiri trećeplasirane reprezentacije.

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO 2028. GODINE – 1. KOLO

Sreda

Hrvatska – Litvanija 46:28 (23:11)

Austrija – Turska 37:30 (19:15)

Češka – Izraeal 27:26 (15:10)

Poljska – Letonija 33:24 (21:11)

Slovenija – BiH 38:28 (22:11)

Makedonija – Luksemburg 41:23 (20:10)

Farska Ostrva – Tzv. Kosovo 37:30 (20:13)

Island – Ukrajina 48:26 (23:9)

Četvrtak

16.30: (1,85) Srbija (hendikep -11,5) Estonija (1,85)

18.00: (1,10) Mađarska (14,0) Crna Gora (9,00)

18.00: (1,02) Norveška (23,0) Gruzija (19,0)

18.30: (1,80) Švedska (hendikep -7,5) Grčka (1,90)

19.30: (1,05) Holandija (18,0) Finska (13,0)

19.30: (1,10) Italija (14,0) Slovačka (9,00)

20.00: (1,95) Francuska (hendikep -14,5) Rumunija (1,75)

20.30: (1,95) Nemačka (hendikep -12,5) Belgija (1,75)

***kvote su podložne promenama