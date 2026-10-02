Fabrika tuge u Ohaju daje znakove života, izgleda da Dešon Votson nije za penziju
Vreme čitanja: 3min | pet. 02.10.26. | 08:19
Klivlend na senzacionalnih 3-1 na startu NFL šampionata. Braunsi slavili protiv divizijskog rivala Pitsburga sa 27:24 u prvom meču četvrtog kola
Duga je istorija tame i bola u Ohaju u domu Braunsa. Franšizu iz Klivlenda su dugo pogrdno nazivali Fabrika tuge. Osim dve sezone buma sa Bejkerom Mejfildom na čelu i ulaska u plej-of, u poslednje dve decenije sve sama razočaranja. Bila je i sezona sa 0-16.
I ove su svi prognozirali da tim iz Ohaja neće imati više od 2-3 pobede u ovoj sezoni, pogotovo posle mega trejda i odlaska najboljeg defanzivca Majlsa Gereta u Los Anđeles Remse, loše situacije sa kvoterbekovima, ali posle četiri kola Braunsi imaju senzacionalnih 3-1. Treća vezana pobeda je ostvarena protiv divizijskog rivala sa AFC Severa – Pitsburga sa 27:24, i to šutem kikera Andrea Šmita sa čak 56 jardi.
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Dešon Votson je bio velika NFL nada, blistao je prve tri sezone u dresu Hjustona, ali je onda usledila suspenzija zbog nekoliko desetina prijava za seksualne napade, parnice, duga suđenja, teške povrede kolena, skoro dve godine pauze… Letos je na trening kampu bio bolji od konkurenta, mladog Šadura Sandersa, dobio je verovatno poslednju šansu u karijeri da je oživi i zasad mu dobro ide.
Nedelja, 19.00: (1,70) Sinsinati Bengals (13,0) Džeksonvil Džeguars (2,40)
Nekadašnji Probouler deluje odlično, sjajno vodi svoj tim. Fanstasična druga četvrtina Braunsa, čak tri tačdauna i vođstvo od 21:7 protiv Stilersa. Probudio se napad Pitsburga sa Eronom Rodžersom u poslednjih 15 minuta. Prvo je robusni tajt end Darnel Vašington uhvatio tačdaun pas, a zatim i Pet Frajermut, uz konverziju za dva poena "kvoterbek snikom" veterana. Izjednačio je Pitsburg na 24:24, mirisalo je na produžetke, ali je ostalo minut i po do kraja.
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Jedno dugo hvatanje Džerija Džudija, a zatim sjajan šut i rekord karijere mladog kikera Andrea Šmita od 56 jardi bilo je dovoljno za trijumf, treći vezani, posle startnog debakla na Floridi protiv Džeksonvila.
Ostalo je samo 10 sekundi do kraja, Rodžers je pokušao dugom loptom da spasi što se spasiti ne može, ali mu je presečen pas, pa je usledilo slavlje u Ohaju. I dalje je Klivlend daleko od plej-ofa, ali već sada se može reći da je srušio sve crne prognoze i da će pomrsiti račune i dalje jačim rivalima u diviziji, Sinsinatiju, Baltimoru i Pitsburgu.
NFL – 4. KOLO
Petak
Klivlend Brauns – Pitsburg Stilers 27:24 (0:7, 21:3, 0:0, 6:14)
Nedelja
15.30: (2,55) Vašington Komanders (14,0) Indijanapolis Kolts (1,60)*
19.00: (1,40) Bafalo Bils (14,0) Nju Ingland Petriots (3,35)
19.00: (1,20) Baltimor Rejvens (15,0) Tenesi Tajtens (5,40)
19.00: (1,70) Sinsinati Bengals (13,0) Džeksonvil Džeguars (2,40)
19.00: (1,60) Čikago Bers (14,0) Njujork Džets (2,55)
19.00: (1,60) Hjuston Teksans (14,0) Dalas Kaubojs (2,55)
19.00: (2,20) Njujork Džajants (13,0) Arizona Kardinals (1,80)
19.00: (2,55) Tampa Bej Bakanirs (14,0) Grin Bej Pekers (1,60)
19.00: (2,55) Filadelfija Igls (14,0) Los Anđeles Rems (1,60)
22.05: (1,20) Minesota Vajkings (15,0) Majami Dolfins (5,40)
22.25: (2,70) Las Vegas Rejders (14,0) Kanzas Siti Čifs (1,55)
22.25: (1,70) San Francisko Fortinajners (13,0) Denver Bronkos (2,40)
22.25: (1,30) Sijetl Sihoks (15,0) Los Anđeles Čardžers (4,00)
Ponedeljak
02.20: (2,55) Karolina Panters (14,0) Detroit Lajons (1,60)
Utorak
02.15: (1,70) Nju Orleanas Sejnts (13,0) Atlanta Falkons (2,40)
*Igra se u Londonu
***kvote su podložne promenama