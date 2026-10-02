Fabrika tuge u Ohaju daje znakove života, izgleda da Dešon Votson nije za penziju

Duga je istorija tame i bola u Ohaju u domu Braunsa. Franšizu iz Klivlenda su dugo pogrdno nazivali Fabrika tuge. Osim dve sezone buma sa Bejkerom Mejfildom na čelu i ulaska u plej-of, u poslednje dve decenije sve sama razočaranja. Bila je i sezona sa 0-16.

I ove su svi prognozirali da tim iz Ohaja neće imati više od 2-3 pobede u ovoj sezoni, pogotovo posle mega trejda i odlaska najboljeg defanzivca Majlsa Gereta u Los Anđeles Remse, loše situacije sa kvoterbekovima, ali posle četiri kola Braunsi imaju senzacionalnih 3-1. Treća vezana pobeda je ostvarena protiv divizijskog rivala sa AFC Severa – Pitsburga sa 27:24, i to šutem kikera Andrea Šmita sa čak 56 jardi.