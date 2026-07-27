FAN ZONA: Važne novosti u Mozzart Sport programu lojalnosti

Deljenje sadržaja na društvenim mrežama – 5 XP

Komentarisanje na portalu – 5 XP

Čitanje tekstova – 10 XP

Učešće u kvizovima – 35 XP

Sedam dana zaredom na sajtu – 100 XP

Kada sakupiš dovoljan broj XP poena, i dalje ćeš moći da ih konvertuješ u freebetove na Mozzart Betu, uz uslov da su ti nalozi na Mozzart Sportu i Mozzart Betu povezani.

Od ponedeljka 27. jula važiće nešto drugačiji način korišćenja freebetova većih vrednosti.

Freebet od 200 RSD ostaje dostupan bez dodatnih uslova.

Za freebetove od 500, 1.000, 2.000 i 5.000 RSD biće potrebno da prethodno odigraš tiket klasičnog ili uživo klađenja u vrednosti od 50% iznosa freebeta, uz minimalnu ukupnu kvotu 3,00.

Konkretno:

Za freebet od 500 RSD potrebno je odigrati tiket od najmanje 250 RSD

Za freebet od 1.000 RSD potrebno je odigrati tiket od najmanje 500 RSD

Za freebet od 2.000 RSD potrebno je odigrati tiket od najmanje 1.000 RSD

Za freebet od 5.000 RSD potrebno je odigrati tiket od najmanje 2.500 RSD

Za sve tikete važi minimalna ukupna kvota 3,00. Potrebno je da ispuniš uslov u 48 sati od trenutka konverzije. Sistemski tiketi ne ulaze u obračun.

Kada uslov bude ispunjen, freebet će biti otključan i spreman za korišćenje.

Ova izmena uvodi se kako bi program još bolje prepoznao i nagradio članove koji su redovno uz Mozzart Sport, prate sadržaj i aktivno učestvuju u zajednici.

Nastavite da čitaš, komentarišeš, učestvuješ u kvizovima i sakupljaš XP poene — vaše aktivnosti i dalje donose nagrade.

A uskoro te očekuju nova iznenađenja, više igara, i više prilika za osvajanje poena.

Da se podsetimo šta je FAN ZONA i kako da uđeš u nju?

Pod jedan – treba da se registruješ OVDE ako već nemaš nalog na Mozzart Sportu. Registracija je besplatna, vrlo laka i završićeš je za nekoliko sekundi.

Pod dva – bitno je da se uloguješ jer samo u tom slučaju možeš da skupljaš poene (XP – experience points) zahvaljujući svojim aktivnostima.

I pod tri – svakog dana će te na tvom nalogu na Mozzart Sportu čekati novo kviz pitanje koje ti donosi 35 XP-a ako tačno odgovoriš na njega.

Kompletna pravila, kao i ceo sadržaj FAN ZONE biće ti dostupan u okviru tvog profila, kada se uloguješ.

Važno je s kim igraš.