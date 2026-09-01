Ferari u Monci odaje počast Šumaheru: Boje bolida iz 1996. na ovogodišnjem SF-26

Pored svega ovoga, sam bolid Ferarija iz 1996. biće postavljen na stazi u Monci tokom čitavog vikenda, kao simbol početka Šumaherove karijere u crvenom, ali će uz njega biti i bolid 248 F1 iz 2006, njegov poslednji, kao i F2002 kao bolid u kojem je imao najveću dominaciju 2002. godine.

Time će ovogodišnji bolid Ferarija na svojoj domaćoj trci biti pretežno crven, bela boja će sa poklopca motora preći na prednje krilo, a felne će biti obojene u zlatno. Uz to, brojevi Hamiltona i Leklera biće u retro fontu, pored njih će na poklopcu motora biti istaknut prepoznatljiv potpis nekadašnjeg velikog šampiona, dok će se na samom vrhu nosa naći sedam belih zvezda koje je Šumaher nosio na svojim kacigama. Takođe, vozači, ali i cela ekipa nosiće posebno obojene kombinezone i opremu.

Uz to, bivši timski kolega nemačkog šampiona Rubens Barikelo, kao i Šumaherov sunarodnik i takođe bivši vozač Ferarija, četvorostruki šampion Sebastijan Fetel, voziće po jedan počasni krug u bolidu iz 2002. godine u subotu i nedelju u čast legendarnog nemačkog vozača.

Italijanski tim je uz fotografije novoobojenog bolida poručio:

„Mihaelovo vreme u Ferariju bilo je mnogo više od samih pobeda i titula: njegova neumorna težnja ka savršenstvu, posvećenost detaljima, disciplina i sposobnost da bude pravi timski igrač pomogli su u stvaranju kulture koja je postala jedno od obeležja Skuderije. Trideset godina kasnije, ta kultura je i dalje deo načina na koji Ferari pristupa takmičenju. Zbog toga je Monca idealno mesto za proslavu ovog nasleđa, ne samo osvrtom na ono što je postignuto, već i prepoznavanjem vrednosti koje su i danas sastavni deo Ferarija“.

(©Reuters)

Šumaher je u Ferariju odvezao 179 trka između 1996. i 2006. godine, a u periodu od 2000. do 2004. godine osvojio je pet uzastopnih titula i postao najuspešniji vozač italijanske ekipe. Sa Ferarijem je ostvario 72 pobede i 58 pol-pozicija, kao i 116 plasmana na pobedničko postolje.

Inače, Ferari je za vikend u Monci pripremio i izmene koje se tiču poda bolida i zadnjeg krila, dok se očekuje i nova specifikacija pogonske jedinice koja je razvijena kroz ADUO sistem.

Uoči Velike nagrade Italije, 13. runde ovogodišnjeg šampionata Formule 1, vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli na vrhu generalnog plasmana ima 242 poena, 59 više od svog timskog kolege Džordža Rasela, dok je Hamilton treći sa 183 boda, koliko ima i Rasel. S obzirom na kaznu zbog promene pogonske jedinice, koju je Mercedes najavio još prošle nedelje i koja će Antonelija pomeriti na začelje u nedeljnoj trci, Ferari će pokušati da iskoristi priliku da pred domaćom publikom dođe do značajnog uspeha.

Raspored za Veliku nagradu Italije:

Petak: Prvi trening 12:30-13:30

Drugi trening 16:00-17:00

Subota: Treći trening 12:30-13:30

Kvalifikacije 16:00-17:00

Nedelja: Trka 15:00

PIŠE: Maja Nakaradić