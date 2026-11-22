U sedmoj krivini, dok su se borili za šesto mesto, Lekler je pokušao da napadne Hamiltona , ali je tom prilikom došlo do kontakta zbog kojeg se Britanac okrenuo na stazi. Monegašanin je za incident kažnjen sa deset sekundi, što ga je sa šestog spustilo na deseto mesto, dok je Hamilton na kraju uspeo da se domogne sedme pozicije.

Dok su ljubitelji Formule 1 uživali u uzbudljivoj trci u Las Vegasu, koja je donela brojna preticanja, Ferari je imao još jedan vikend za zaborav. Nakon loših kvalifikacija koje su završili već u drugom delu, Šarl Lekler i Luis Hamilton su tokom većeg dela trke vodili duel koji je kulminirao kontaktom u 38. krugu.

Ovako je to izgledalo u 38. krugu… Da bi njihov duel mogao da se završi neslavno, najavio je ranije Lekler preko radija:

"On mora da pazi sa guranjem, inače se neće dobro završiti". Ni Hamilton nije skrivao frustraciju tokom borbe sa timskim kolegom na početku trke, pa je poručio ekipi:

"Je l' možete da mu kažete da od*ebe? Pokušavam da sustignem momke ispred".

Novi incident stigao je posle naizgled rešenih nesuglasica između timskih kolega, koji su imali razmene udarca u prvom krugu trke u Meksiko Sitiju, a prethodno i u Monci. U izjavi za Skaj Sports F1 po završetku trke, šef Ferarija Fred Vaser podsetio je upravo na razgovor koji su imali u Meksiku, ali i objasnio da je Lekler imao jasno naređenje da ne napada Hamiltona.

‘’Ovo je neprihvatljivo. Kao prvo, poruka je donekle ista kao ona koju smo poslali u Meksiku, jer morate da razmišljate o timu, o ljudima koji rade u Maranelu, o svim zainteresovanim stranama i sponzorima. Preneli smo Šarlu poruku da ne pretiče, jer u ovakvoj trci morate da pretičete bolide ispred sebe ili će vas drugi prestići. To znači da morate da vozite svoju trku. I jasno je da je Šarl napravio grešku koja mnogo košta tim. Ono što se danas dogodilo potpuno je neprihvatljivo. Iskreno, više sam nego besan, jer je poruka bila jasna još posle trke u Meksiku’’, poručio je Vaser. Lekler je nakon trke prihvatio odgovornost za incident, istakavši da je svestan šta to znači za ekipu.

"Dobio sam kaznu, pa verujem da većina ljudi i sudije misle da je bila moja greška, što ću prihvatiti. Neću ništa dodavati, ali osećam sramotu za ceo tim".