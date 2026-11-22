Vreme čitanja: 3min | ned. 22.11.26. | 16:20
"Ovo je neprihvatljivo, poruka je bila jasna još posle trke u Meksiku", kazao je šef tima Fred Vaser posle novog incidenta njegovih vozača
Dok su ljubitelji Formule 1 uživali u uzbudljivoj trci u Las Vegasu, koja je donela brojna preticanja, Ferari je imao još jedan vikend za zaborav. Nakon loših kvalifikacija koje su završili već u drugom delu, Šarl Lekler i Luis Hamilton su tokom većeg dela trke vodili duel koji je kulminirao kontaktom u 38. krugu.
U sedmoj krivini, dok su se borili za šesto mesto, Lekler je pokušao da napadne Hamiltona, ali je tom prilikom došlo do kontakta zbog kojeg se Britanac okrenuo na stazi. Monegašanin je za incident kažnjen sa deset sekundi, što ga je sa šestog spustilo na deseto mesto, dok je Hamilton na kraju uspeo da se domogne sedme pozicije.
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Ovako je to izgledalo u 38. krugu…
Da bi njihov duel mogao da se završi neslavno, najavio je ranije Lekler preko radija:
"On mora da pazi sa guranjem, inače se neće dobro završiti".
Ni Hamilton nije skrivao frustraciju tokom borbe sa timskim kolegom na početku trke, pa je poručio ekipi:
"Je l' možete da mu kažete da od*ebe? Pokušavam da sustignem momke ispred".
Novi incident stigao je posle naizgled rešenih nesuglasica između timskih kolega, koji su imali razmene udarca u prvom krugu trke u Meksiko Sitiju, a prethodno i u Monci.
U izjavi za Skaj Sports F1 po završetku trke, šef Ferarija Fred Vaser podsetio je upravo na razgovor koji su imali u Meksiku, ali i objasnio da je Lekler imao jasno naređenje da ne napada Hamiltona.
‘’Ovo je neprihvatljivo. Kao prvo, poruka je donekle ista kao ona koju smo poslali u Meksiku, jer morate da razmišljate o timu, o ljudima koji rade u Maranelu, o svim zainteresovanim stranama i sponzorima. Preneli smo Šarlu poruku da ne pretiče, jer u ovakvoj trci morate da pretičete bolide ispred sebe ili će vas drugi prestići. To znači da morate da vozite svoju trku. I jasno je da je Šarl napravio grešku koja mnogo košta tim. Ono što se danas dogodilo potpuno je neprihvatljivo. Iskreno, više sam nego besan, jer je poruka bila jasna još posle trke u Meksiku’’, poručio je Vaser.
Lekler je nakon trke prihvatio odgovornost za incident, istakavši da je svestan šta to znači za ekipu.
"Dobio sam kaznu, pa verujem da većina ljudi i sudije misle da je bila moja greška, što ću prihvatiti. Neću ništa dodavati, ali osećam sramotu za ceo tim".
Hamilton je, sa druge strane, odgovornost za rešavanje situacije prepustio timu, uz poruku da je učinio sve što je mogao:
"To je na Ferariju da odluči. Ja sam uradio sve što sam mogao, rekao sam sve, pa i više od toga. Bilo je teško. Sve što mogu jeste da se pojavim, dam sve od sebe i nadam se da će oni iza kulisa na kraju uspeti da pronađu rešenje".
Neminovno je da će uslediti novi razgovori u Ferariju, a Vaser je bio prilično jasan u očekivanjima od svojih vozača, poručivši im da moraju da se ponašaju profesionalno, uz opasku da ponekad ima osećaj kao da sluša iste priče i od svoje dece.
Istovremeno, priznao je da ni sam tim nije očekivao ovakav razvoj situacije nakon dolaska Hamiltona u Maranelo početkom 2025. godine.
"Kada smo potpisali ugovor sa Luisom, očigledno nismo očekivali da ćemo se naći u ovakvoj situaciji. Sutra ćemo na miru proceniti koje korake treba preduzeti", zaključio je Vaser.
Naredna trka na programu je za nedelju dana u Kataru, a finale sezone održaće se od 4. do 6. decembra u Abu Dabiju.