Mihailo Šljukić u duelu sa Nikolom Zečevićem u večitom derbiju (©MN Press)
Mihailo Šljukić u duelu sa Nikolom Zečevićem u večitom derbiju (©MN Press)
Novinar Ž. Mutavdžić

Finansijski problemi Italijana, Šljukić postao slobodan igrač

Vreme čitanja: 1min | sub. 25.07.26. | 11:43

Nekadašnji levi bek Crvene zvezde posle samo godinu dana napustio Konversano

Kraj idile u Italiji. Nekadašnji levi bek Crvene zvezde Mihailo Šljukić posle četiri godina u Crvenoj zvezdi proteklog leta je imao prvi pečalbarski izazov. Uputio se u najpoznatiji klub na “čizmi” - Konversano.

Kako saznaje Mozzart Sport, ovaj italijanski tim je u finansijskim problemima, pa je došlo do stezanja kaiša. Iako je momak iz Prijepolja imao ugovor i za narednu sezonu, došlo je prekida saradnje, pa je Šljukić sada slobodan u izboru nove sredine.

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Mihailo ŠljukićRK Konversano
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