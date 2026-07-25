Finansijski problemi Italijana, Šljukić postao slobodan igrač
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Vreme čitanja: 1min | sub. 25.07.26. | 11:43
Nekadašnji levi bek Crvene zvezde posle samo godinu dana napustio Konversano
Kraj idile u Italiji. Nekadašnji levi bek Crvene zvezde Mihailo Šljukić posle četiri godina u Crvenoj zvezdi proteklog leta je imao prvi pečalbarski izazov. Uputio se u najpoznatiji klub na “čizmi” - Konversano.
Kako saznaje Mozzart Sport, ovaj italijanski tim je u finansijskim problemima, pa je došlo do stezanja kaiša. Iako je momak iz Prijepolja imao ugovor i za narednu sezonu, došlo je prekida saradnje, pa je Šljukić sada slobodan u izboru nove sredine.
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Šampion Italije iz 2025. godine je prošle sezone bio peti u italijanskom prvenstvu, nije uspeo da se plasira u plej-of i izbori Evropu.
Društvo levom beku rođenom 2001. godine u Konversanu u protekloj sezoni je pravio nekadašnji saigrač iz Crvene zvezde Mirko Đurović koji se ovog leta posle tri godine vratio iz inostranstva u ARKUS ligu, ali ne u nekadašnji klub, već je pojačao Metaloplastiku. Pre Konversana, dve godine je proveo u španskom Benidormu. Konverasno je napustio i treći stranac, hrvatski desni bek Marko Ćurčić.