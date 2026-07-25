Finansijski problemi Italijana, Šljukić postao slobodan igrač

Kraj idile u Italiji. Nekadašnji levi bek Crvene zvezde Mihailo Šljukić posle četiri godina u Crvenoj zvezdi proteklog leta je imao prvi pečalbarski izazov. Uputio se u najpoznatiji klub na “čizmi” - Konversano.

Kako saznaje Mozzart Sport, ovaj italijanski tim je u finansijskim problemima, pa je došlo do stezanja kaiša. Iako je momak iz Prijepolja imao ugovor i za narednu sezonu, došlo je prekida saradnje, pa je Šljukić sada slobodan u izboru nove sredine.