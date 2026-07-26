Formula 1 konačno pronašla zamenu za Bahrein: Karavan se vraća u Maleziju

S obzirom na to da se staza Sepang u Maleziji nalazi na samo 300 kilometara od Singapura, pre svega je iz logističkih razloga odlučeno da bi ona mogla da ugosti karavan početkom oktobra.

Događaj u Maleziji održaće se tokom vikenda između trka u Azerbejdžanu (24-26. septembar) i Singapuru (09-11. oktobar) i tako formirati niz od tri uzastopna trkačka vikenda, a nosiće naziv "Velika nagrada Bahreina".

To je u sklopu dogovora između vlade Bahreina i vlade Malezije, Međunarodne automobilske federacije (FIA) i Formule 1, a izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenikali govorio je o novom sporazumu.

"Zadovoljstvo nam je da potvrdimo da će Malezija biti domaćin Velike nagrade Bahreina u 2026. godini. Ovo su odlične vesti za naše navijače. Nastaviće da uživaju u potpunom i uzbudljivom kalendaru Formule 1, istovremeno gledajući kako se sport vraća na odličnu stazu. Malezija je neverovatna država, a Sepang ima posebno mesto u istoriji Formule 1. Pružiće spektakularno mesto za trkanje i nezaboravno iskustvo za navijače na stazi i one koji gledaju širom sveta", kazao je Domenikali.

Malezija je bila redovni domaćin Formule 1 između 1999. i 2017. godine, a u tom periodu pružila je neke izuzetno zanimljive trke, zbog čega se mnogi navijači raduju njenom povratku.

Inače, kalendar Formule 1 u ovom trenutku sadrži 23 trke zajedno sa Malezijom, ali se zbog situacije na Bliskom Istoku i dalje ne zna sa sigurnošću da li će se održati poslednje dve runde šampionata u Kataru i Abu Dabiju, te se razmatra o sledećim alternativama.

PIŠE: Maja Nakaradić