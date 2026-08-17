Formula 1 se vraća sa letnje pauze: Poslednja poseta Zandvortu i nastavak bitke za titulu

Naravno, pitanje je koliko će mu za takve ambicije pružiti bolid Red Bula, koji je u dosadašnjem delu sezone bio četvrti najbolji, iza Mercedesa, Ferarija i Meklarena, a iako je četiri puta stajao na podijumu, Verstapen još uvek nije uspeo da se domogne najvišeg stepenika. To su, sa druge strane, učinili vozači prethodno pomenutih timova, uz izuzetak vozača Meklarena Oskara Pjastrija, koji je slavio na prošlogodišnjoj trci u Holandiji. Njegov timski kolega i aktuelni šampion Lando Noris pobedio je na poslednjoj trci pred letnju pauzu u Mađarskoj, pa bi posle Britanca možda upravo Pjastri mogao da bude na redu za novu pobedu Meklarena na Zandvortu.

Ipak, ako se pogleda šira slika iz prvog dela sezone, u Holandiji će fokus biti usmeren ka borbi između Mercedesa i Ferarija, u nastavku bitke za šampionsku titulu kako u konkurenciji vozača, tako i timova. Andrea Kimi Antoneli ostvario je šest pobeda za nemačku ekipu u 2026.i sa 219 bodova je lider u generalnom plasmanu, ali je samo 50 bodova iza njega sedmostruki šampion Luis Hamilton u Ferariju. Samo šest poena manje ima drugi vozač Mercedesa Džordž Rasel, dok drugi vozač Ferarija Šarl Lekler ima 138 poena, što sugeriše da bismo u nastavku sezone mogli da gledamo zanimljive okršaje.

Drugi deo sezone mogao bi, međutim, da donese određene promene u odnosu snaga. Ekipe su tokom letnje pauze pripremale nove delove za svoje bolide, a očekuje se da će brojni timovi unapređenja predstaviti već na Zandvortu. Ferari je najavio jedan od većih paketa novih delova, pa će biti zanimljivo videti koliko će on uticati na performanse ovogodišnjeg bolida kojem bi, takođe, priroda brze staze u Zandvortu trebalo najviše da odgovara.

Ni ostali timovi ne dolaze praznih ruku, pa tako ni Mercedes i Meklaren, a sa posebnom pažnjom trebalo bi gledati ka Aston Martinu, koji je posle teškog početka godine u Mađarskoj predstavio veći paket unapređenja, dok se u Holandiji očekuje nova, snažnija pogonska jedinica Honde. Dodatni izazov će, međutim, predstavljati i Sprint trka, koja se po prvi put održava na stazi u Holandiji. Vozači će imati samo jedan trening pre nego što već u petak krenu u borbu za startna mesta u Sprintu, dok ih u subotu očekuju i sam Sprint ali i kvalifikacije za glavnu trku, zakazanu za nedelju od 15 časova.

Situaciju bi dodatno mogla da oteža i kiša, koja bi, prema trenutnim prognozama, mogla da pada tokom sva tri dana. To bi moglo da zakomplikuje vožnju na već zahtevnoj stazi Zandvort, jednoj od tradicionalnih staza u Formuli 1, koju karakterišu promene nagiba i čuvena Tarzan krivina sa nagibom od 18 stepeni, kao i uske krivine i česta promena pravca.

Raspored za Veliku nagradu Holandije:

Petak: Trening 12:30-13:30 Sprint kvalifikacije 16:30-17:14

Subota: Sprint trka 12:00-13:00 Kvalifikacije 16:00-17:00

Nedelja: Trka 15:00 (72 kruga)

Piše: Maja Nakaradić