Raspad odnosa na realaciji Olimpijakos - Vokap: Dubai strpljivo čeka

Ono što je delovalo kao mirno leto u Pireju pretvorilo se u pravi košarkaški rat. Odnosi između Olimpijakosa i njihovog prvog plejmejkera Tomasa Vokapa nalaze se na najnižoj mogućoj tački, a pregovori su u potpunom prekidu nakon što je na adresu grčkog reprezentativca stigla ponuda novajlije u Evroligi, ekipe Dubaija.

Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ponudio je Vokapu ugovor od 1,5 miliona evra po sezoni, tako barem navodi grčka Gazzeta,što iskusni organizator igre vidi kao priliku života i finansijsku nagradu za sve prikazano na evroligaškim parketima poslednjih godina. Međutim, rukovodstvo crveno-belih odbija da odstupi i za milimetar: ponuda Dubaija je ekspresno odbijena, a od Vokapa se zahteva da poštuje važeći ugovor i pojavi se na zvaničnom početku priprema.