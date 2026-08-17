Raspad odnosa na realaciji Olimpijakos - Vokap: Dubai strpljivo čeka
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 22:04
Čudna situacija u taboru šampiona Evrope
Ono što je delovalo kao mirno leto u Pireju pretvorilo se u pravi košarkaški rat. Odnosi između Olimpijakosa i njihovog prvog plejmejkera Tomasa Vokapa nalaze se na najnižoj mogućoj tački, a pregovori su u potpunom prekidu nakon što je na adresu grčkog reprezentativca stigla ponuda novajlije u Evroligi, ekipe Dubaija.
Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ponudio je Vokapu ugovor od 1,5 miliona evra po sezoni, tako barem navodi grčka Gazzeta,što iskusni organizator igre vidi kao priliku života i finansijsku nagradu za sve prikazano na evroligaškim parketima poslednjih godina. Međutim, rukovodstvo crveno-belih odbija da odstupi i za milimetar: ponuda Dubaija je ekspresno odbijena, a od Vokapa se zahteva da poštuje važeći ugovor i pojavi se na zvaničnom početku priprema.
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Činjenicu da je Dubai zaiteresovan ekskluzivno za Mozzart Sport je razjasnio i generalni menadžer Dubaija, Dejan Kamenjašević.
“Tražimo plejmejkera. To se zna. Jedan od igrača jeste Tomas Vokap. To će zavisiti od dogovora sa Olimpijakosom ili od njegovog izlaska iz tog ugovora. Tražili smo mnoge igrače. Bili smo u borbi za mnoga imena i nismo uspeli jer su oni odlučili da u ovom trenutku više gledaju novac", rekao je operativac Dubaija u opširnom intervjuu za Mozzart Sport.
Kako prenosi grčki Gazzetta, komunikacija između dve strane je u potpunom prekidu. Vokap smatra da ima sve argumente da insistira na odlasku i nije spreman na kompromis, dok crveno-beli ostaju pri stavu da igrač pod ugovorom nema pravo na jednostrane odluke. Zbog ovakvog pat-položaja, njegov dolazak na prozivku i start priprema pod komandom Jorgosa Barcokasa u ovom trenutku visi o koncu.
Ukoliko Olimpijakos ne napravi dramatičan zaokret i smanji svoje zahteve, pred nama je jedna od najnapetijih transfer drama ovog leta u evropskoj košarci, jer su dve strane trenutno "dalje nego ikada".