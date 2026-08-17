Partizan u zoni ispadanja

Taman kad se činilo da je Partizan eliminacijom Tobola pronašao formu usledio je hladan tuš u vidu poraza od Radničkog iz Kragujevca. Dovoljno da navijače ponovo uhvati zebnja pred dvomeč protiv Hetafea. Međutim, ni to nije sve. Kao domino efekat, na jednu lošu stvar nakalemila se druga.

Pobeda Novog Pazara na domaćem terenu protiv Vojvodine značila je da Pazarci preskaču Parni valjak na tabeli i guraju ga u - zonu ispadanja. Tačnije, na 11. mesto. Zvuči neverovatno kad kažete da se jedan od dva najveća kluba u državi nalazi među najugroženijim timovima, ali to je sumorna realnost u ovom momentu za crno- bele.