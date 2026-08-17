Partizan u zoni ispadanja
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 22:14
Ekipa Saše Ilića se trenutno nalazi na 11. mestu na tabeli Mozzart Bet Superlige
Taman kad se činilo da je Partizan eliminacijom Tobola pronašao formu usledio je hladan tuš u vidu poraza od Radničkog iz Kragujevca. Dovoljno da navijače ponovo uhvati zebnja pred dvomeč protiv Hetafea. Međutim, ni to nije sve. Kao domino efekat, na jednu lošu stvar nakalemila se druga.
Pobeda Novog Pazara na domaćem terenu protiv Vojvodine značila je da Pazarci preskaču Parni valjak na tabeli i guraju ga u - zonu ispadanja. Tačnije, na 11. mesto. Zvuči neverovatno kad kažete da se jedan od dva najveća kluba u državi nalazi među najugroženijim timovima, ali to je sumorna realnost u ovom momentu za crno- bele.
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To je pokazatelj i koliko je Partizan nisko pao. Bilo je loših sezona, nizova loših rezltata koji su gurali Parni valjak na peto mesto na tabeli kao što je bio slučaj u sezoni 2006/07. kad je trener bio Miodrag Ješić. Ali, to je bio drugačiji period. Onaj posle čuvenog dvomeča sa Artmedijom koji je vratio klub unazad i trebalo je vreme da se haos počisti.
Sadašnja situacija je daleko teža. Doduše, treba uzeti u obzir da tim Saše Ilića ima meč manje i sigurno će brzo popraviti plasman, ali je tabela u ovom momentu neumoljiva. Crno-beli su 12 na tabeli. Nalaze se u društvu timova kao što su Zemun, Mačva i Radnički Niš. Nedostojno.