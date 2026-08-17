Šok u Linijersu, Tigres vrbuje Barosa Skelota da dođe u Meksiko
Vreme čitanja: 3min | pon. 17.08.26. | 22:00
Velez, koji je jedini neporažen na startu Klausure, bori se da zadrži trenera
Velez je neporažen na startu sezone u Klausuri, ali moraće žestoko da se bori da sačuva trenera, Giljerma Barosa Skelota.
U poslednjih nekoliko dana, pojavile su se ozbiljne indicije da bi ekipa iz Liniersa mogla da ostane bez trenera, pošto je on navodno dobio izuzetnu ponudu meksičkog Tigrea, koji je nedavno otpustio Gvida Pizara. Iako se danima verovalo da su Oskar Pareha i Huan Karlos Osorio prvi kandidati da preuzmu funkciju trenera u Tigresu, Baros Skeloto je iznenada izbio u prvi plan.
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Mediji u Meksiku su preneli da je tokom vikenda, potpredsednik Tigrea, Karlos Valenzuela, bio u Buenos Ajresu u pokušaju da završi posao oko dolaska Giljerma Barosa Skelota.
Problem Meksikanaca je što čini se posao nisu uspeli da završe istog dana, a i u tome što je Baros Skeloto neko ko drži reč. On se obavezao na saradnju sa Velezom i zadovoljan je poslom u Argentini, tako da Tigres neće imati lak zadatak da ga ubedi da se predomisli i dođe u Meksiko. Usput, on ima ugovor koji mu ističe u decembru ove godine, tako da bi u tom slučaju moralo da se nađe ekspresno rešenje sa klubom iz Argentine.
00.15: (1,80) Velez (3,50) Defensa i Hustisija (4,70)
Činjenica je da je interesovanje meksičkog kluba iznenadilo sve u Velezu, pa otuda nije bilo nikakvih komentara oko toga da bi njihov trener mogao da promeni klub. Poznato je da je Baros Skeloto vodio Lanus, Boku Juniors, LA Galaksi i reprezentaciju Paragvaja, dok je na kormilo Veleza stigao u martu 2025. Sa Lanusom je osvojio Kopa Sudamerikana 2013, ima dve titule sa Bokom Juniors između 2016. i 2018, dok je sa Velezom osvojio Superkup Argentine.
Kako god, u očekivanju raspleta, Baros Skeloto priprema ekipu za utakmicu sa Defensom i Hustisijom (00.15). Velez je jedini neporažen tim od starta Klausure i pobedom u noćašnjem okršaju mogao bi da zasedne na čelo tabele u A grupi.
U dosadašnjem toku Klausure, Velez je savladao Instituto sa 1:0, Taljeres (3:1) i Independijente (1:0) te odigrao 1:1 sa Bokom Juniors, na meču u kojem je strelac bio Dijego Valdes koji se povredio, pa neće igrati ove noći. Takođe, Baros Skeloto je demantovao da je klub u pregovorima sa dvojcem Boke, Miltonom Himenezom i Kevinom Zenonom, na koje je računaju na Bombonjeri.
Što se tiče Defense i Hustisije, ekipa Hulija Vakarija je osvojila sedam bodova. Odigrali su nerešeno sa Aldosivijem (1:1), zatim izgubili od Estudijantesa (3:0), da bi pobedili Deportivo Rijestru (2:1) i Njuels Old Bojs (2:1). Ekipa će u narednom periodu biti jača za Ticijana Perotu koji je došao na pozajmicu iz ekipe Banfilda.
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ARGENTINA 1, KLAUSURA – 5. KOLO
Subota
Rasing – Banfild 0:1 (0:1)
/Maćado 24/
Aldosivi – Tigre 0:0 (0:0)
San Lorenco – Union Santa 1:0 (0:0)
/Auzmendi 64/
Estudijantes – Himnasija La Plata 4:0 (1:0)
/Mancuso 43, Palasios 60, Burgos 70, Kastro 84/
Njuels Old Bojs - Deportivo Rijestra 2:0 (0:0)
/Guč 67, Macanti 85/
Belgrano - Rivadavija 2:0 (1:0)
/Botari 42ag, Rigoni 46/
Nedelja
Platense – Boka Juniors 1:1 (0:0)
/Retamar 53 - Merentiel 80/
Sarmijento - Urakan 2:0 (1:0)
/Marabel 30, Suarez 86/
River Plejt - Argentinos Juniors 2:0 (1:0)
/Montijel 37, Korea 89p/
Ponedeljak
Barakas - Rosario 0:1 (0:1)
/Rodrigez 39/
Sentral Kordoba - Instituto 0:1 (0:0)
/Suarez 89/
19.45: (2,90) Estudijantes Rio Kvarto (2,85) Atletiko Tukuman (2,80)
22.00: (2,35) Lanus (3,10) Independijente (3,30)
Utorak
00.15: (1,80) Velez (3,50) Defensa i Hustisija (4,70)
02.30: (2,80) Himnasija Mendoza (2,80) Taljeres (2,85)
***kvote su podložne promenama