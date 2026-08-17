Šok u Linijersu, Tigres vrbuje Barosa Skelota da dođe u Meksiko

Mediji u Meksiku su preneli da je tokom vikenda, potpredsednik Tigrea, Karlos Valenzuela, bio u Buenos Ajresu u pokušaju da završi posao oko dolaska Giljerma Barosa Skelota.

Problem Meksikanaca je što čini se posao nisu uspeli da završe istog dana, a i u tome što je Baros Skeloto neko ko drži reč. On se obavezao na saradnju sa Velezom i zadovoljan je poslom u Argentini, tako da Tigres neće imati lak zadatak da ga ubedi da se predomisli i dođe u Meksiko. Usput, on ima ugovor koji mu ističe u decembru ove godine, tako da bi u tom slučaju moralo da se nađe ekspresno rešenje sa klubom iz Argentine.

00.15: (1,80) Velez (3,50) Defensa i Hustisija (4,70)

Činjenica je da je interesovanje meksičkog kluba iznenadilo sve u Velezu, pa otuda nije bilo nikakvih komentara oko toga da bi njihov trener mogao da promeni klub. Poznato je da je Baros Skeloto vodio Lanus, Boku Juniors, LA Galaksi i reprezentaciju Paragvaja, dok je na kormilo Veleza stigao u martu 2025. Sa Lanusom je osvojio Kopa Sudamerikana 2013, ima dve titule sa Bokom Juniors između 2016. i 2018, dok je sa Velezom osvojio Superkup Argentine.

Kako god, u očekivanju raspleta, Baros Skeloto priprema ekipu za utakmicu sa Defensom i Hustisijom (00.15). Velez je jedini neporažen tim od starta Klausure i pobedom u noćašnjem okršaju mogao bi da zasedne na čelo tabele u A grupi.

U dosadašnjem toku Klausure, Velez je savladao Instituto sa 1:0, Taljeres (3:1) i Independijente (1:0) te odigrao 1:1 sa Bokom Juniors, na meču u kojem je strelac bio Dijego Valdes koji se povredio, pa neće igrati ove noći. Takođe, Baros Skeloto je demantovao da je klub u pregovorima sa dvojcem Boke, Miltonom Himenezom i Kevinom Zenonom, na koje je računaju na Bombonjeri.

Što se tiče Defense i Hustisije, ekipa Hulija Vakarija je osvojila sedam bodova. Odigrali su nerešeno sa Aldosivijem (1:1), zatim izgubili od Estudijantesa (3:0), da bi pobedili Deportivo Rijestru (2:1) i Njuels Old Bojs (2:1). Ekipa će u narednom periodu biti jača za Ticijana Perotu koji je došao na pozajmicu iz ekipe Banfilda.

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ARGENTINA 1, KLAUSURA – 5. KOLO

Subota

Rasing – Banfild 0:1 (0:1)

/Maćado 24/

Aldosivi – Tigre 0:0 (0:0)

San Lorenco – Union Santa 1:0 (0:0)

/Auzmendi 64/

Estudijantes – Himnasija La Plata 4:0 (1:0)

/Mancuso 43, Palasios 60, Burgos 70, Kastro 84/

Njuels Old Bojs - Deportivo Rijestra 2:0 (0:0)

/Guč 67, Macanti 85/

Belgrano - Rivadavija 2:0 (1:0)

/Botari 42ag, Rigoni 46/

Nedelja

Platense – Boka Juniors 1:1 (0:0)

/Retamar 53 - Merentiel 80/

Sarmijento - Urakan 2:0 (1:0)

/Marabel 30, Suarez 86/

River Plejt - Argentinos Juniors 2:0 (1:0)

/Montijel 37, Korea 89p/

Ponedeljak

Barakas - Rosario 0:1 (0:1)

/Rodrigez 39/

Sentral Kordoba - Instituto 0:1 (0:0)

/Suarez 89/

19.45: (2,90) Estudijantes Rio Kvarto (2,85) Atletiko Tukuman (2,80)

22.00: (2,35) Lanus (3,10) Independijente (3,30)

Utorak

00.15: (1,80) Velez (3,50) Defensa i Hustisija (4,70)

02.30: (2,80) Himnasija Mendoza (2,80) Taljeres (2,85)

***kvote su podložne promenama