Gasli drugi put izgubio podijum u Monaku

Međutim, nekoliko dana kasnije, sudije su primile žalbu Alpina i zatim poništile obe Gaslijeve kazne, priznavši da je došlo do greške u merenju dužine u pitlejnu na osnovu koje se izračunavaju brzine, zbog čega su prosečne brzine bile prikazane većim nego što su zaista bile.

Francuz u Alpinu je tada bio zvanično upisan kao trećeplasirani, ali se ta odluka nije dopala ekipama Red Bula i Meklarena. Dok je austrijski tim sa Hađarom izgubio plasman na pobedničko postolje, ekipa Meklarena procenila je da je njihov vozač Oskar Pjastri takođe oštećen. Pjastri je za razliku od Gaslija odradio svoju kaznu tokom promene pneumatika u boksu, a ako se pogleda slučaj Alpina ispostavilo se da nije morao, ali ne postoji način da se takva kazna poništi nakon što je odrađena.

Upravo zbog toga usledila je zvanična žalba dva tima, a zatim i saslušanje na Međunarodnom apelacionom sudu FIA, gde je 25. avgusta doneta odluka o vraćanju kazne za Gaslija, samim tim i gubitak podijuma.

Ubrzo nakon ovih vesti, Alpin je izdao saopštenje:

“Tim izražava razočaranje i frustraciju zbog odluke koju je donio Međunarodni apelacioni sud FIA, a koja se odnosi na rezultat Velike nagrade Monaka 2026. godine. Iako se ne slažemo sa ovom odlukom i i dalje u potpunosti stojimo pri stavu da bolid sa brojem 10 ni u jednom trenutku tokom trke nije prekoračio ograničenje brzine u pit-lejnu, tim prihvata odluku sudijskog veća sa nedavno održanog saslušanja u Parizu Iako rezultat nije onakav kakvom smo se nadali, jer smatramo da smo nepravedno kažnjeni, tim ostaje čvrsto fokusiran na dalji napredak i poboljšanje performansi na stazi i i dalje je deo veoma neizvesne i konkurentne borbe za šampionsku titulu. Ovakav ishod neće odvratiti tim od njegovih napora i motivacije da do kraja sezone ostvari svoje ciljeve.”

Posle kazne, Hađaru je vraćeno treće mesto, Pjastri je četvrti, dok je Gasli pao na sedmu poziciju.

Formula 1 nalazi se u Monci za Veliku nagradu Italije, 13. rundu šampionata.

Piše: Maja NAKARADIĆ