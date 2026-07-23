Gledajte Partizan za 7.000 dinara

Rukometaši Partizana posle 13 godine igraće EHF Ligu šampiona u Pioniru. Već početkom septembra u Beograd dolazi renomirani Fikse Berlin sa Matijasom Gidselom i Mijajlom Marsenićem. Tim Raula Gonzalesa čekaju mečeve u našem glavnom gradu i sa Vespremom i Portom.

Osim evropskog krema, crno-bele čeka i Regionalna liga, domaća takmičenje – ARKUS liga i Kup Srbije. Mnogo utakmica, a sve to možete da gledate za 7.000 dinara.

“Putem platforme sixtix.rs možete obezbediti svoje mesto na tribinama i biti deo spektakularnih duela koje će crno-beli odigrati u Ligi šampiona, regionalnoj ligi i domaćim takmičenjima. Godišnje ulaznice važe za sve domaće mečeve, uz napomenu da VIP i sezonske karte za belu ložu podrazumevaju rezervisana mesta u hali “Aleksandar Nikolić“. Za kupovinu VIP godišnjih karata potrebno je da pošaljete upit za rezervaciju na mejl adresu office@rkpartizan.rs. Nakon toga dobićete instrukcije za plaćanje karata. O mogućim mestima za preuzimanje karata bićete naknadno obavešteni. Vratili smo se! Nek grmi sa svih strana”, saopštio je RK Partizan.