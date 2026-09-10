Gonzales: Moramo mnogo da napredujemo; Mićić: Srljali smo u napadu
Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 22:06
Crno-beli rukometaši bez promila šanse protiv superiornog Fikse Berlina
Ostaće da lebdi pitanje da li su rukometaši Partizana mogli bolje ili je Fikse Berlin toliko jak. Sigurno ima i jedne i druge konstatacije. Nije prijatno primiti 44 gola na svm terenu, a da čuvari mreže imaju dvocifreni broj odbrana.
Crno-beli su udarili u berlinski zid na startu Lige šampiona.
„Berlin je odigrao zaista sjajnu utakmicu. I prošle sezone, a i ove igraju veoma dobar rukomet. Za nas je ovo bila veoma teška utakmica. U prvom poluvremenu smo mnogo puta izgubili loptu u napadu, a oni su veoma brza ekipa, sa kvalitetnim igračima, i to su znali da iskoriste. Bilo nam je veoma teško da im pariramo. U drugom poluvremenu praktično nismo uspeli da promenimo ništa. Moramo mnogo da napredujemo i da budemo borbeniji. Radićemo na tome i verujem da ćemo biti bolji“, istakao je Raul Gonzales, trener Partizana.
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Kapiten crno-belih Ivan Mićić je bio potišten posle meča. Smatra da je moglo mnogo bolje bez obzira na kvalitet rivala.
„Za nas je ovo bila prva utakmica u Ligi šampiona posle 13 godina, tako da je možda bilo i malo nesigurnosti na početku. Dobro smo počeli utakmicu i prvih desetak minuta bili smo ravnopravan protivnik. Međutim, nakon toga smo počeli da pravimo grešku za greškom, što je Berlin znao da iskoristi. Srljali smo u napadu, a oni su to vešto koristili, igrali svoju igru u tranziciji i svaku našu grešku kažnjavali. Moramo mnogo da radimo, da analiziramo ovu utakmicu i da budemo mnogo, mnogo bolji u nastavku. Zahvalio bih se navijačima na sjajnoj podršci, koja nam mnogo znači. Nažalost, večeras ih nismo obradovali pozitivnim rezultatom, ali se nadamo da ćemo u nastavku grupne faze zajedno doći do pobede“, istakao je Mićić.