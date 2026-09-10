Gonzales: Moramo mnogo da napredujemo; Mićić: Srljali smo u napadu

Ostaće da lebdi pitanje da li su rukometaši Partizana mogli bolje ili je Fikse Berlin toliko jak. Sigurno ima i jedne i druge konstatacije. Nije prijatno primiti 44 gola na svm terenu, a da čuvari mreže imaju dvocifreni broj odbrana.

Crno-beli su udarili u berlinski zid na startu Lige šampiona.

„Berlin je odigrao zaista sjajnu utakmicu. I prošle sezone, a i ove igraju veoma dobar rukomet. Za nas je ovo bila veoma teška utakmica. U prvom poluvremenu smo mnogo puta izgubili loptu u napadu, a oni su veoma brza ekipa, sa kvalitetnim igračima, i to su znali da iskoriste. Bilo nam je veoma teško da im pariramo. U drugom poluvremenu praktično nismo uspeli da promenimo ništa. Moramo mnogo da napredujemo i da budemo borbeniji. Radićemo na tome i verujem da ćemo biti bolji“, istakao je Raul Gonzales, trener Partizana.