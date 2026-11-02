Govorili su da si previše mali: Šampion na džeparcu

Te reči, izgovorene u izvesno najemotivnijem trenutku u karijeri, možda su i najbolji pokazatelj svega što je uspeo da ostvari za samo dve sezone u Formuli 1. Dečak iz Bolonje, koji je pre samo nekoliko godina sanjao o vožnji na svetskoj sceni, sada je ispisao istoriju i postao najmlađi osvajač titule u istoriji Formule 1. Sa 20 godina i 68 dana, ubedljivo je oborio rekord Sebastijana Fetela, koji je do prve titule 2010. stigao sa 23 godine i 134 dana.

Naravno, put do vrha nije bio bez prepreka. Kimijeva debitantska sezona donela je uspone i padove, ali i brojne sumnje da je Mercedes uradio pogrešnu stvar poverivši tako mladom vozaču bolid Formule 1. Ipak, bilo je jasno da pred njim ima prostora za napredak, a Kimi je nagoveštavao da bi uz iskustvo, strpljenje i naporan rad mogao da izraste u jednog sjajnog vozača, dok je istovremeno i Mercedes radio na unapređenju bolida. “Mnogo vam hvala, uspeli smo“ , izgovorio je Antoneli kroz suze dok je prelazio ciljnu liniju kao novi šampion na minuloj trci u Meksiku.

Posebno impresivno je i to što je Antoneli uspeo da se nametne kao prvi vozač Mercedesa i dođe do najvećeg uspeha uprkos tome što je njegov znatno iskusniji timski kolega Džordž Rasel uoči aktuelne sezone važio za glavnog favorita nemačke ekipe.

Titula je samo vrhunac niza dostignuća kojima je Kimi obeležio svoju drugu sezonu u Formuli 1. S obzirom na to da je jedan od najmlađih vozača koji su ikada seli za volan bolida, sasvim je logično da se veliki deo njegovih rekorda odnosi upravo na godine. Na Velikoj nagradi Kine, Kimi je sa 19 godina ispisao istoriju kao najmlađi osvajač pol-pozicije nadmašivši Fetela za nešto manje od dve godine, a zatim je postao drugi najmlađi pobednik samo iza Maksa Verstapena koji je do svoje pobede stigao sa 18 godina i sedam meseci. Uz najbrži krug na istoj trci, Kimi je postao i najmlađi vozač koji je postavio het-trik.

‘’Rekli su da si previše mali’’, rekao mu je tada šef tima Toto Volf preko radija, da bi Kimi od tog trenutka počeo neprestano da dokazuje da se njegova veličina ne meri godinama, već onim što može da pokaže na stazi.

Na narednoj trci, Velikoj nagradi Japana, Kimi je postao najmlađi vozač koji je preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu, nakon što je stigao do svoje druge pobede u sezoni. Neverovatno zvuči podatak da od tog trenutka pa sve do sada nije ispustio lidersku poziciju, zar ne?

Antoneli je postao i prvi vozač u istoriji koji je svoje prve tri pol-pozicije pretvorio u tri uzastopne pobede (Kina, Japan, Majami), a uz trijumfe na naredne dve trke, nanizao je čak pet uzastopnih pobeda. Sa ukupno devet pobeda u dosadašnjem toku sezone, Kimi je postavio i novi rekord po broju trijumfa u godini u kojoj je ostvario svoju prvu pobedu u Formuli 1.

(©Reuters)

Izvanredan je bio trijumf na ulicama Monaka, pošto je tada Kimi postao najmlađi vozač koji je uzeo grend slem (pol-pozicija, vođstvo u svakom krugu trke, najbrži krug i pobeda), ali posebno se pamti kada je pred domaćim navijačima na Velikoj nagradi Italije u Monci sa 19. mesta stigao do samog vrha pobedničkog postolja.

Kimijeva titula ima i poseban značaj za njegovu rodnu Italiju, koja je na novog svetskog šampiona čekala još od 1953. godine kada je Alberto Askari osvojio drugu uzastopnu titulu. Tako je Kimi postao prvi italijanski šampion sveta posle čak 73 godine, ukupno treći, ali i prvi vozač rođen u 21. veku koji je stigao do samog vrha Formule 1.

Takođe, postao je četvrti vozač koji je osvojio šampionsku titulu za ekipu Mercedesa, pridruživši se Huanu Manuelu Fanđu, Niku Rozbergu i Hamiltonu, koji je sa nemačkom ekipom to učinio u čak šest navrata. Prvu titulu Antoneli je zabeležio u drugoj sezoni u Formuli 1, čime se pridružio veoma maloj grupi vozača kojima je to pošlo za rukom, među kojima su Fanđo, Žak Vilnev i Hamilton, dok je Đuzepe ‘Nino’ Farina šampionsku titulu osvojio u prvoj sezoni šampionata 1950.

A, iako u debitantskoj 2025. nije uspeo da stigne do prve pobede, Antoneli je već tada pokazao da njegov dolazak u Formulu 1 nije bio slučajan. Na stazi Suzuka u Japanu postao je najmlađi vozač koji je poveo u jednoj trci, a na istoj postavio je i rekord kao najmlađi vozač koji je zabeležio najbrži krug. Sezonu je završio sa tri plasmana na pobedničko postolje i 150 osvojenih bodova, što je jedan od najboljih rezultata novajlije u modernoj eri bodovanja. Prethodno je, na trci u Australiji, sa 18 godina, šest meseci i 20 dana postao treći najmlađi vozač koji je ikada startovao jednu trku Formule 1.

“Ne bih bio ovde bez Mercedesa, bez moje porodice“, izustio je Antoneli, koji je neposredno po izlasku iz bolida, pred očima mnogobrojnih navijača u Meksiku, emotivni trenutak podelio sa ocem Markom, majkom Veronikom i sestrom Megi, njegovim najvećim navijačem.

“Veoma sam zahvalan na ovom trenutku koji će živeti zauvek, ostao sam bez reči“. dodao je Italijan.

(©Reuters)

Porodica je uostalom njegov oslonac. Marko – bivši GT vozač i vlasnik AKM tima u Formuli 4 – i Veronika su ga i uveli u moto-sport. Veronika ga je čak uspavljivala uz zvuke motora u pozadini. Pravih, ne onih na TV ekranima.

“Svako ko bi me video je mislio da sam luda“.

Marko i Veronika nisu od onih roditelja što su na deci lečili komplekse. I kada se Kimi probio do Formule 1 nastavili su da rade. Samo što sada brinu i za sinovljeve finansije, pa novopečeni svetski šampion i dalje živi na džeparcu. Istina, pozamašnom.

“Ima mesečni budžet koga mora da se pridržava. Kad ode na odmor zna da ne sme da ide preko određene granice. Ne dopada mu se to uvek, ali još je mlad... Dok se Marko trkao morao je da uzima kredit iz banke da bi kupio kacigu, odelo, da bi plaćao putovanja. Naučili smo ga da ništa u životu ne smeš da uzimaš zdravo za gotovo, da sve moraš da zaradiš. Jeste on sada vozač Formule 1, ali je i dalje moj sin“, pojašnjava Veronika.

Poseban trenutak usledio je tokom proslave na podijumu, gde su Antoneliju društvo pravili pobednik trke, četvorostruki šampion Verstapen, kao i sedmostruki prvak Hamilton. Dvojica velikana podigla su mladog Italijana u vazduh, a simboliku tog prizora dodatno je pojačala činjenica da su se na istom podijumu u tom trenutku našle rekordnih 12 titula svetskog prvaka.

Koliko je Kimija trenutak osvajanja titule pogodio, najbolje govori i priznanje da su emocije počele da ga savladavaju još pre nego što je prošao kroz cilj.

“Već krug ranije izgubio sam verovatno dve sekunde jer sam već plakao i praktično nisam mogao jasno da vidim šta je ispred mene. Nekako sam kroz suze uspevao da razaznam dva Ferarija. Toliko uspomena prošlo mi je kroz glavu u tom trenutku, od kartinga pa sve do Formule 1. Bio je to poseban poslednji krug, a kada sam prešao ciljnu liniju, jednostavno sam pustio sve emocije, jer sam ostvario jedan od svojih najvećih snova“, otkrio je Antoneli.

(©Reuters)

Zagrljaj sa najbližima bio je samo deo emotivnog trenutka koji je usledio nakon osvajanja titule, a Antoneli nije krio koliko mu njihova podrška znači.

“Za njih je bio veliki napor da dođu ovde i veoma sam srećan što ovaj trenutak mogu da podelim sa njima. Moja porodica je podnela, a i dalje podnosi, neverovatne žrtve zbog mene. Posebno moj otac, koji je bio na gotovo svim trkama ove sezone, uprkos brojnim poslovnim obavezama. On je bio taj koji me je držao čvrsto na zemlji nakon velikih uspeha, ali i pružao podršku u najtežim trenucima“, rekao je Italijan.

Kada je reč o ekipi Mercedesa, Antoneli je i njima uputio posebnu zahvalnost.

“Ne mogu dovoljno da im se zahvalim, jer su oni bili ti koji su rizikovali kada sam imao 11 godina. Verovali su u mene sve vreme i još uvek to čine. Ogromna je privilegija što imam priliku da se trkam za ovaj tim i nadam se da ćemo u godinama koje dolaze ostvariti još mnogo uspeha“, poručio je mladi Italijan.

Kimi je već u drugoj F1 sezoni ostvario snove o kojima je maštao kao dečak, ali, ako je suditi po njegovim ambicijama, tu ne namerava da se zaustavi. Jer, rekordi postoje da bi se rušili, a mladi Italijan je već pokazao da je spreman da pomera granice.