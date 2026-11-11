Grk se odomaćio, sada odgovara i na srpskom: Ovakva atmosfera može da se oseti tek ponegde na svetu
Vreme čitanja: 3min | sre. 11.11.26. | 16:02
“Deset dana smo se spremali za ovu utakmicu i to se videlo kroz našu taktičku disciplinu i izvedbu”, kaže Ivan Marcelić
Došao pre pet godina u Srbiju i - odomaćio se. Angelos Vlahopulos dva puta igrao je finale Lige šampiona sa Novim Beogradom, dobio je srpski pasoš i po odlasku iz kluba odlučio da ne ide iz zemlje trostrukog uzastopnog olimpijskog šampiona. Skućio se u Kragujevcu.
Angelos Vlahopulos je drugu sezonu zaredom bitna je karika u lancu Uroša Stevanovića, a sinoć je pobedu nad Pro Rekom, najvećim svetskim klubom, potpisao sam pet golova (imao tek jedan promašaj), asistencijom i iznuđenim isključenjem.
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Grčki vaterpolista se za sve ovo vreme potrudio da nauči jezik, pa je na pitanja odgovarao i na srpskom, ne samo na engleskom.
“Za ovakve utakmice smo radili svakog dana, ovakve utakmice je zadovoljstvo i gledati i igrati. Bilo je sjajno i hvala svim ljudima koji su došli da nam pomognu. Atmosfera je bila neverovatna, mislim da može da se oseti tek na nekoliko bazena na svetu. Tokom utakmice smo bili agresivni, mogu da kažem da smo igrali dobro u odbrani, ali uz ogradu da je bilo loših momenata. Primili smo neke lake golove posle kontrafaulova, imali su kontranapade i penale… To je ta loša strana i na nju ćemo morati da obratimo pažnju. Ali, na kraju dana smo pobedili sa dva razlike i mi smo prvi u grupi”, rekao je Angelos Vlahopulos.
Potom je nekadašnji grčki reprezentativac kratko i skromno, kao i inače, prokomentarisao lični učinak…
“Nikada se ne radi o tome šta sam ja uradio, koliko golova sam postigao i slično. Jedino bitno je da smo pobedili, to je dominantan osećaj. Uvek je do toga kako igramo na timoskom planu, šta mogu da uradim za saigrače i oni za mene. Idemio dalje i ići ćemo i na pobedu na gostovanju Pro Reku, jer želimo da budemo prvi u grupi i na kraju”.
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Jedan od junaka u pobedi Radničkog bio je Ivan Marcelić. Hrvatski golman letos je stigao u klub, sinoć je branio samo u prvom poluvremenu i imao je 12 uspešnih intervencija.
“Stvarno je bilo naporno, ali deset dana smo se spremali za ovu utakmicu i to se videlo kroz našu taktičku disciplinu i izvedbu. Pobedili smo, ali nažalost ništa veliko za sada nismo napravili. Koliko god da je pobeda lepa, ništa sa njom nismo osigurali ili osvojili”, poručio je Ivan Marcelić, a nadovezao se Strahinja Rašović:
“Hvala ljudima koji su došli da nas gledaju, zaista je bilo uživanje igrati danas pred svima njima, pred punim tribinama. Ovo je velika pobeda protiv velikog Pro Reka, dokazali smo da smo i mi veliki klub i da smo na putu na kom treba da budemo. Čestitke mojoj ekipi, bilo je puno grešaka koje moramo da ispravimo, što ćemo u danima pred nama i uraditi. Previše kontrafaulova i pogrešnih dodavanja, gde smo im dozvolili pet ili šest lakih golova iz kontri. Da smo to malo iskontrolisali, rezultat bi bio još ubedljiviji”.
I trener Uroš Stevanović je stava, kao i dvostruki olimpijski šampion Strahinja Rašović, da će sve dobro što je urađeno pasti u vodu ukoliko Radnički ne bude slavio i u narednim utakmicama.
“Pro Reko je najjača ekipa protiv koje smo igrali ove sezone, možda i u istoriji Radničkog. Pre svega bih se zahvalio publici, stvarno je to najveća pobeda, jer mislim da nije bilo mesta. Ljudi su sedeli po stepenicama. Što se tiče utakmice, mislim da smo prvi put pobedili Pro Reko u zvaničnoj. Najtrofejnija su ekipa i to sve govori. Pobeda je značajna, ali mora da se potvrdi rezultatima u narednim utakmicama. Ova je bila najzahtevnija i najteža, a sada imamo utakmicu sa Oradeom kod kuće, a onda dva teška gostovanja u Italiji”, zaključio je Uroš Stevanović.