Generalni direktor kluba Kristof Šindler ističe značaj transfera za velike planove kluba u narednim godinama.

„Danas je veliki dan za VFL Gumersbah. Potpisivanje igrača poput Andreasa Volfa nam mnogo znači. Prvo, uspeli smo da potpišemo najboljeg golmana u poslednjih deset godina i trenutno najboljeg golmana u rukometnoj Bundesligi, čime smo značajno ojačali naš tim. S druge strane, to je takođe znak. Pre četiri godine smo još uvek igrali u drugoj ligi, sada smo se probili do evropskog takmičenja i u mogućnosti smo da ostvarimo transfer o kome se tada nismo ni usudili da sanjamo. Volfov dogovor je jedan od najvećih transfera u istoriji Gumersbaha”, istakao je Šindler.

18.45: (1,22) Vesprem (11,0) Olborg (5,20)

Andreas Volf pojašnjava da ostaje ambiciozan rukometaš i želi da postigne maksimum sa svojim timom.

“Gumersbah ima veliki potencijal i mislim da sam zato upravo tamo gde treba da budem. Upravni tim oko Kristofa Šindlera i Gogija Sigurdsona je poslednjih godina uspeo da vrati klub tamo gde mu je mesto, a ja želim da učinim svoj deo kako bih osigurao da ovaj put vodi još više naviše i da se titule vrate u Gumersbah“, rekao je Volf i dodao:

“Ne želim da završim karijeru bez titule prvaka Nemačke i želeo bih da to postignem sa Gumersbahom“.

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Kil je nekada bio sinonim za uspehe i trofeje, ali poslednje decenije najbolji rukometaši današnjice zaobilaze kišni Baltik. Zebre ostaje bez jedine velike zvezde u timu, golmana koji je u poslednjih desetak godina u svetskom kremu. Gumersbah ni ove godine nije konkurentan za titulu u Nemačkoj, ali jeste u Ligi Evrope, gde je jedan od favorita za titulu.

Uzdanice tima Guđona Valura Sigurdsona su nemački bombarder Miro Šlurof, Šveđanin crnogorskog porekla Nikola Roganović, defanzivni specijalista Tom Kisler, španski desni bek Aleks Dujšebajev... Pre Kila je Volf branio boje poljskog Kjelcea. Nemačkog diva ćemo gledati sredinom januara u Minhenu u meču sa Srbijom na Svetskom prvenstvu.