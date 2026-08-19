Hađar zbog povrede propušta Zandvort, menja ga Loson

U saopštenju tima stoji:

‘’Vozač Oracle Red Bul Rejsinga, Isak Hađar, zadobio je povredu ručnog zgloba tokom letnje pauze, zbog čega neće moći da se takmiči na Velikoj nagradi Holandije 2026. godine. Lijam Loson će se vratiti u tim i ovog vikenda zameniti Hađara za volanom RB22. Tim želi Isaku brz oporavak i zahvaljuje Lijamu što je uskočio u poslednjem trenutku“.

Dvadesetčetvorogodišnji Novozelanđanin prethodnu sezonu započeo je vozeći za austrijsku ekipu, ali je zbog loših rezultata posle samo dva trkačka vikenda bio prebačen u sestrinsku ekipu Rejsing Buls. Za tu ekipu je još 2023. godine, kao rezervni vozač, nastupio na nekoliko trka nakon što se Danijel Rikardo povredio, počevši upravo od trke u Holandiji. U drugoj polovini 2024. godine ponovo je dobio priliku nakon što je Australijanac bio otpušten.

Loson se trenutno nalazi na devetom mestu u šampionatu, prvom iza predstavnika vodeća četiri tima, i to pošto je poene osvajao na osam od 11 trka, a najbolje mesto bilo mu je šesto u Monaku i na Silverstonu.

Sa druge strane, Losona će u Rejsing Bulsu u Holandiji menjati Juki Cunoda, koji nakon pet sezona u Formuli 1 ove godine ima ulogu rezervnog vozača za oba Red Bulova tima. Pretpostavlja se da je zbog iskustva koje Loson ima sa bolidima nove generacije odlučeno da upravo on ovog vikenda uskoči u Red Bul, dok će Cunoda preuzeti njegov bolid u Rejsing Bulsu.

‘’Kao rezultat promene vozača, rezervni vozač Juki Cunoda će ovog vikenda na Zandvortu voziti za Rejsing Buls, zajedno sa Arvidom Lindbladom. Zahvaljujemo se i Lijamu i Jukiju na prilagodljivosti dok se timovi pripremaju za predstojeći vikend i želimo Isaku brz oporavak“, dodala je sestrinska ekipa u svom saopštenju.

Hađaru sada ostaju dve nedelje za oporavak, jer se očekuje da će se vratiti na Velikoj nagradi Italije u Monci.

Raspored za Veliku nagradu Holandije:

Petak: Trening 12:30-13:30

Sprint kvalifikacije 16:30-17:14

Subota: Sprint trka 12:00-13:00

Kvalifikacije 16:00-17:00

Nedelja: Trka 15:00

PIŠE: Maja Nakaradić