Hamilton zahteva promene od Ferarija: Ovde ne postoje pravila…

Hamilton je kroz cilj prošao kao šestoplasirani, a nakon trke nije krio nezadovoljstvo zbog incidenta sa Leklerom u prvom krugu.

‘’Bio sam ispred u drugoj krivini. Nismo ‘mi’ otišli predaleko. Vidite, ne trkam se prljavo. Uvek sam se trkao čisto i fer i uvek ostavljao dovoljno prostora, tako da ne mislim da treba da brinu zbog mene. Došao sam u tim i trudio se da poštujem prostor i da definitivno ne dovodim ekipu u opasnost. Stojim iza toga i to je sve što mogu da kažem sa svoje strane. O drugoj strani i odlukama koje se tamo donose morate da razgovarate sa Fredom, ali ja ću nastaviti da pritiskam i pokušavati da izvučem više od ekipe, našeg bolida, inženjera, dizajnera i svega ostalog’’, rekao je Hamilton.

Timske kolege su već imale žestok direktan duel na trci u Kini polovinom marta, dok je tenzija bilo i na prethodnoj Velikoj nagradi Holandije u Zandvortu, gde je Lekler nekoliko krugova zadržavao Hamiltona koji se borio za plasman na podijum, uprkos tome što su bili na različitim strategijama. U Monci, Britanac je osvojio 17 poena manje od Antonelija koji je trijumfovao, te je njegov san o potencijalnoj osmoj šampionskoj tituli sve dalji.

Upravo zbog toga, Hamilton je nakon trke bio vidno razočaran rezultatom, ali i činjenicom da Ferari, prema njegovom mišljenju, nije reagovao na probleme koji su ekipu koštali dragocenih bodova u borbi sa Mercedesom.

‘’Mislim da smo danas izgubili previše bodova u odnosu na njih. Za takve odluke je sada već prekasno. Kasnimo mnogo, mnogo nedelja. Sve što mogu da uradim jeste da pokušam da se pojavim i dam sve od sebe. Sutra ću ustati i pružiti svoj maksimum. Teško je. Dajem sve od sebe, ali ponekad ni to nije dovoljno. Potrebno je da se i sve ostalo poklopi’’.

Britanski vozač dodao je da Ferari mora da napravi promene u načinu donošenja odluka i komunikaciji unutar ekipe, upozorivši da sadašnji pristup očigledno ne daje rezultate.

‘’Na kraju krajeva, sve dolazi odozgo. Odluke se prenose naniže, tako da sve počinje od Freda. Možeš da kažeš samo određene stvari, možeš toliko toga da poguraš i da vičeš sa vrha planine. Juče sam rekao da moramo da pogledamo kako komuniciramo, jer ako nastavimo istim putem, dobićemo isti rezultat. A upravo to nam se stalno dešava - dobijamo isti rezultat. Moramo nešto da promenimo, jer nam ovo ne pomaže da napredujemo. Mislim da su to prihvatili i o tome ćemo razgovarati van očiju javnosti. Verovatno ne pred sledeću trku, ali posebno nakon naredne trke, kako bismo videli na koji način možemo drugačije da postavimo procedure i sprečimo da se ista stvar iznova ponavlja’’.

Na kraju, Hamilton je napravio direktno poređenje sa svojim godinama u Mercedesu, istakavši da u Ferariju trenutno ne postoje pravila za trkanje između timskih kolega.

‘’Mislim da se sve svodi na pravila koja smo imali za međusobno trkanje. Kada sam bio u Mercedesu, imali smo jasno definisana pravila. Nikada zapravo nije bilo nekih većih problema. Bilo je možda nekoliko situacija između mene i Nika, ali češće je sve funkcionisalo dobro, posebno sa Valterijem. Ovde ne postoje nikakva pravila’’, zaključio je sedmostruki šampion.

Antoneli na vrhu generalnog plasmana ima 267 poena, 66 više od timskog kolege Džordža Rasela, dok je Hamilton na 86 poena zaostatka. U konkurenciji timova, Mercedes ima 468 bodova, dok Ferari ima 346.

Šampionat Formule 1 nastavlja se predstojećeg vikenda Velikom nagradom Španije na novoj stazi ‘’Madring’’ u Madridu.

PIŠE: Maja Nakaradić