I mlade Srpkinje uspešne na premijeri Svetskog prvenstva

Kadeti Srbije su slavili na premijeri Evropskog prvenstva protiv Turske sa 34:25 u Beogradu, a i njihove vršnjakinje, devojke rođene 2008. godine u mlađe, ostvarili su prva dva boda na Svetskom prvenstvu u Rumuniji. Alžirke su dobijene ss 28:22.

Nema mnogo vremena za slavlje, sledi brzi oporavak i priprema za izazov u četvrtak kada je na programu meč 2. kola protiv Slovenije (17.30).