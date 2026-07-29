I mlade Srpkinje uspešne na premijeri Svetskog prvenstva
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 22:14
Naše kadetkinje bolje od Alžira u prvom kolu planetarnog šampionata u Rumuniji - 28:22
Kadeti Srbije su slavili na premijeri Evropskog prvenstva protiv Turske sa 34:25 u Beogradu, a i njihove vršnjakinje, devojke rođene 2008. godine u mlađe, ostvarili su prva dva boda na Svetskom prvenstvu u Rumuniji. Alžirke su dobijene ss 28:22.
Nema mnogo vremena za slavlje, sledi brzi oporavak i priprema za izazov u četvrtak kada je na programu meč 2. kola protiv Slovenije (17.30).
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Nakon uspešnog starta i pobede nad Alžirom, selektorka naše kadetske reprezentacije Vesna Bojković ističe važnost osvojenih bodova, ali napominje da ekipa mora da smanji broj tehničkih grešaka i pokaže svoje pravo lice u narednim mečevima.
“Utakmica je bila dosta teška, kao i svaka na otvaranju prvenstva, s obzirom na to da ove devojke nemaju toliko iskustva. Najvažnije je da smo ostvarili pobedu u prvom kolu i da sutra idemo sa pozitivnim stavom na utakmicu protiv Slovenije. Moramo da izvučemo pouke iz današnje utakmice, da ispravimo greške, da se devojke više skoncentrišu na zadatke i da u završnici nemamo ovoliko tehničkih grešaka. Neka je prva utakmica morala da bude ovakva, ali naredne ne bi smele, moramo da pokažemo sebe u najboljem svetlu, ono što ove devojke zaista jesu i što znaju da igraju. Danas to nisu pokazivale, samo u nekim određenim trenucima. Sutra to mora da bude mnogo bolje, sa mnogo više žara, želje i sa ciljem da idemo na pobedu", izjavila je Bojkovićeva.
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