IBA sprema nagradni fond od 20.000.000 dolara: Popravljaju se odnosi sa Olimpijskim komitetom
Vreme čitanja: 3min | uto. 06.10.26. | 22:11
Na konferenciji u Istanbulu predstavljeni planovi za budućnost organizacije, uz najavu novih projekata i velikih bokserskih događaja
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Istanbula)
Velike nagrade, novi projekti i ambiciozni planovi obeležili su konferenciju IBA u Istanbulu. Pred novinarima su govorili predsednik organizacije Umar Kremlev, generalni sekretar i izvršni direktor Kris Roberts, kao i Derek Čisora, koji je najavio da bi u decembru trebalo da ukrsti rukavice sa Muratom Gasijevim, iako svi detalji tog okršaja još nisu dogovoreni. Kremlev je, između ostalog, govorio o milionskim fondovima za boksere, kao i o odnosima sa Međunarodnim olimpijskim komitetom i „World Boxingom“.
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Najviše pažnje svakako privlači novac koji će biti na stolu na narednom Svetskom prvenstvu. IBA je odlučila da značajno podigne lestvicu, pa će ukupan nagradni fond iznositi čak 20.000.000 dolara, a svaki bokser koji stigne do zlata će zaraditi milion.
„Na poslednjem Svetskom prvenstvu imali smo nagradni fond od osam miliona dolara, a na sledećem će iznositi 20.000.000 dolara. Svaki svetski šampion dobiće milion dolara“.
Važan deo konferencije odnosio se i na Međunarodni olimpijski komitet, sa kojim IBA prethodnih godina nije bila u dobrim odnosima. Kremlev, međutim, tvrdi da su se stvari promenile dolaskom novog rukovodstva i da dve strane sada imaju znatno bolju komunikaciju. Prvi čovek organizacije smatra da je sukob bio posledica grešaka prethodne administracije Olimpijskog komiteta, dok je istakao da novo rukovodstvo sada pokušava da reši probleme koje je nasledilo.
Jedan od gostiju konferencije bio je i Derek Čisora, koji je potvrdio plan da se u decembru vrati u ring protiv Murata Gasijeva. Britanac želi da se borba održi u Londonu ili Mančesteru, uz mogućnost da na talonu budu IBA i WBA pojasevi, iako konačni detalji okršaja još nisu zvanično potvrđeni.
Pored odnosa sa Olimpijskim komitetom, Kremlev je govorio i o „World Boxingu“, na čijem je čelu nekadašnji svetski šampion Genadij Golovkin. Uprkos podelama u svetskom boksu, predsednik IBA poručio je da između dve organizacije ne vidi razlog za sukob. Naglasio je da poštuje Golovkina i da je IBA spremna za saradnju, pa čak i usklađivanje kalendara kako bi bokseri mogli da nastupaju na takmičenjima obe organizacije. Takođe je najavljeno da će osvajači olimpijskih medalja imati direktan prolaz na IBA Svetsko prvenstvo.
A planova za naredni period ne manjka. IBA je najavila novi turnir, otvaranje prvog IBA trening centra u Uzbekistanu, događaj u Majamiju u decembru, kao i pet priredbi u boksu bez rukavica, koje bi tokom naredne godine trebalo da budu održane u Americi.
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Posebno mesto zauzima „Presidents Cup“ u Istanbulu sa nagradnim fondom od tri miliona dolara. Takmičenje će imati 12 kategorija, pobednicima će pripasti po 100.000 dolara, dok je predviđeno i dodatnih 1.000 dolara za svaku pobedu od prve runde. Žensko izdanje ovog turnira planirano je za 2027. godinu. „Presidents cup“ trebalo bi da označi i početak novog IBA Elite sistema kojim organizacija želi da napravi jasniju vezu između amaterskog i profesionalnog boksa, uz jedinstveni sistem rangiranja.