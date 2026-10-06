IBA sprema nagradni fond od 20.000.000 dolara: Popravljaju se odnosi sa Olimpijskim komitetom

Najviše pažnje svakako privlači novac koji će biti na stolu na narednom Svetskom prvenstvu. IBA je odlučila da značajno podigne lestvicu, pa će ukupan nagradni fond iznositi čak 20.000.000 dolara, a svaki bokser koji stigne do zlata će zaraditi milion.

„Na poslednjem Svetskom prvenstvu imali smo nagradni fond od osam miliona dolara, a na sledećem će iznositi 20.000.000 dolara. Svaki svetski šampion dobiće milion dolara“.

Važan deo konferencije odnosio se i na Međunarodni olimpijski komitet, sa kojim IBA prethodnih godina nije bila u dobrim odnosima. Kremlev, međutim, tvrdi da su se stvari promenile dolaskom novog rukovodstva i da dve strane sada imaju znatno bolju komunikaciju. Prvi čovek organizacije smatra da je sukob bio posledica grešaka prethodne administracije Olimpijskog komiteta, dok je istakao da novo rukovodstvo sada pokušava da reši probleme koje je nasledilo.

Jedan od gostiju konferencije bio je i Derek Čisora, koji je potvrdio plan da se u decembru vrati u ring protiv Murata Gasijeva. Britanac želi da se borba održi u Londonu ili Mančesteru, uz mogućnost da na talonu budu IBA i WBA pojasevi, iako konačni detalji okršaja još nisu zvanično potvrđeni.